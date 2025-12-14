Её обвиняют в воспалении — и зря: главный пищевой страх оказался куда менее опасным, чем его рисуют

Фруктоза давно окружена ореолом противоречий: кто-то считает её безопасной альтернативой сахару, другие — опасным источником скрытого вреда. На фоне обсуждений свежих научных данных диетолог и терапевт Филипп Кузьменко объяснил, почему паника вокруг фруктозы преувеличена и как сохранить баланс в питании.
Недавние публикации о влиянии фруктозы на воспалительные процессы вызвали бурные споры среди специалистов. Исследователи предположили, что у здоровых взрослых регулярное употребление напитков с высоким содержанием фруктозы может повышать риск инфекций и провоцировать воспалительные реакции.
"Не стоит воспринимать подобные выводы буквально — фруктоза не является ядом, если употреблять её умеренно", — отметил диетолог Филипп Кузьменко.
Врач подчеркнул, что подобные результаты следует рассматривать в контексте общего рациона и образа жизни. Организм ежедневно получает фруктозу из привычных источников — фруктов, ягод и даже обычного сахара. В небольших количествах это естественная часть питания, которая не наносит вреда. Об этом сообщает "Известия".
По словам эксперта, ключевое значение имеет не сам продукт, а его количество. Чрезмерное потребление сладостей, включая продукты "без сахара" с фруктозой, действительно может негативно сказаться на метаболизме и работе печени. Однако при нормальном уровне физической активности и сбалансированном питании поводов для тревоги нет.
"Фруктоза — это не враг, а часть углеводного обмена. Проблемы начинаются, когда человек теряет чувство меры", — подчеркнул специалист.
Он также отметил, что замена сахара фруктозой в диетах не всегда оправдана, ведь по сути это схожие вещества, различающиеся лишь по химической структуре. Их воздействие на организм определяется общим количеством калорий и индивидуальными особенностями здоровья.
Современные пищевые привычки часто формируются под влиянием громких заголовков, а не фактов. Страх перед углеводами нередко приводит к крайностям — люди полностью исключают сладкие фрукты или переходят на синтетические заменители сахара. По мнению Кузьменко, подобные решения не улучшают состояние организма, а иногда даже вредят.
Осознанное питание — это не отказ, а понимание баланса. Сладкие фрукты, мед или даже небольшие порции десертов могут быть частью здорового рациона, если учитывать общую калорийность и уровень физической активности. Именно поэтому важно помнить и о таких аспектах, как здоровье печени - органа, который отвечает за переработку сахаров и жиров.
Нутрициологи сходятся во мнении: сахар и его производные нельзя рассматривать вне контекста рациона.
"Белый сахар остаётся самым быстрым источником глюкозы, поддерживающим работу мозга. Главное — соблюдать умеренность.", — нутрициолог Анна Демина.
В сиропах и "диетических" продуктах фруктозы бывает даже больше, чем в обычном сахаре. При чрезмерном употреблении она может повышать уровень глюкозы в крови и вызывать нагрузку на печень.
"Надпись "без сахара" не всегда означает пользу. Часто это просто маркетинговый ход", — уточнила нутрициолог Дарья Чалова.
Кроме того, гастроэнтеролог Сергей Вялов напомнил, что избыток фруктозы в сочетании с алкоголем и перееданием негативно влияет на печень, а первые признаки нарушения работы этого органа часто проявляются слишком поздно.
Любое питательное вещество имеет свои стороны — и полезные, и потенциально вредные. Чтобы понимать баланс, важно знать их особенности.
Плюсы:
Минусы:
Хотя фруктоза воспринимается как более "натуральная", различия между ней и сахарозой не столь значительны. Сахар — это соединение глюкозы и фруктозы, а значит, организму всё равно приходится перерабатывать обе формы углеводов.
Главное отличие — скорость усвоения. Глюкоза быстро повышает уровень сахара в крови, тогда как фруктоза поступает в печень и используется как источник энергии для обменных процессов. Поэтому умеренные дозы фруктозы из фруктов безопасны, но избыток в виде сиропов или подсластителей способен привести к тем же последствиям, что и переедание сладостей. Контроль уровня сахара помогает избежать скачков глюкозы.
Нет. Хотя фруктоза имеет более низкий гликемический индекс, она оказывает нагрузку на печень при избыточном употреблении и не является идеальной альтернативой.
Богаты ею яблоки, груши, мёд, кукурузный сироп и некоторые газированные напитки.
Только в ограниченных количествах и под контролем врача. Даже "диабетические" продукты с фруктозой могут вызывать скачки сахара при превышении нормы.
Выбирайте продукты с натуральными ингредиентами, соблюдайте режим питания и занимайтесь физической активностью.
Понимание роли фруктозы помогает снять ненужный страх перед сладким и научиться слушать собственное тело. Не существует абсолютно вредных или полезных веществ — всё зависит от количества, осознанности и состояния здоровья. Когда человек ест с вниманием, выбирая натуральные продукты и соблюдая меру, даже сладость перестаёт быть угрозой, превращаясь в часть гармоничного и здорового образа жизни.
