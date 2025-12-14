Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Её обвиняют в воспалении — и зря: главный пищевой страх оказался куда менее опасным, чем его рисуют

Фруктоза не вызывает воспаление у здоровых людей — диетолог Филипп Кузьменко
Здоровье

Фруктоза давно окружена ореолом противоречий: кто-то считает её безопасной альтернативой сахару, другие — опасным источником скрытого вреда. На фоне обсуждений свежих научных данных диетолог и терапевт Филипп Кузьменко объяснил, почему паника вокруг фруктозы преувеличена и как сохранить баланс в питании.

Вишневый сок
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишневый сок

Фруктоза под прицелом исследований

Недавние публикации о влиянии фруктозы на воспалительные процессы вызвали бурные споры среди специалистов. Исследователи предположили, что у здоровых взрослых регулярное употребление напитков с высоким содержанием фруктозы может повышать риск инфекций и провоцировать воспалительные реакции.

"Не стоит воспринимать подобные выводы буквально — фруктоза не является ядом, если употреблять её умеренно", — отметил диетолог Филипп Кузьменко.

Врач подчеркнул, что подобные результаты следует рассматривать в контексте общего рациона и образа жизни. Организм ежедневно получает фруктозу из привычных источников — фруктов, ягод и даже обычного сахара. В небольших количествах это естественная часть питания, которая не наносит вреда. Об этом сообщает "Известия".

Где проходит грань между пользой и избытком

По словам эксперта, ключевое значение имеет не сам продукт, а его количество. Чрезмерное потребление сладостей, включая продукты "без сахара" с фруктозой, действительно может негативно сказаться на метаболизме и работе печени. Однако при нормальном уровне физической активности и сбалансированном питании поводов для тревоги нет.

"Фруктоза — это не враг, а часть углеводного обмена. Проблемы начинаются, когда человек теряет чувство меры", — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что замена сахара фруктозой в диетах не всегда оправдана, ведь по сути это схожие вещества, различающиеся лишь по химической структуре. Их воздействие на организм определяется общим количеством калорий и индивидуальными особенностями здоровья.

Почему паника не нужна

Современные пищевые привычки часто формируются под влиянием громких заголовков, а не фактов. Страх перед углеводами нередко приводит к крайностям — люди полностью исключают сладкие фрукты или переходят на синтетические заменители сахара. По мнению Кузьменко, подобные решения не улучшают состояние организма, а иногда даже вредят.

Осознанное питание — это не отказ, а понимание баланса. Сладкие фрукты, мед или даже небольшие порции десертов могут быть частью здорового рациона, если учитывать общую калорийность и уровень физической активности. Именно поэтому важно помнить и о таких аспектах, как здоровье печени - органа, который отвечает за переработку сахаров и жиров.

Мнение других специалистов

Нутрициологи сходятся во мнении: сахар и его производные нельзя рассматривать вне контекста рациона.

"Белый сахар остаётся самым быстрым источником глюкозы, поддерживающим работу мозга. Главное — соблюдать умеренность.", — нутрициолог Анна Демина.

В сиропах и "диетических" продуктах фруктозы бывает даже больше, чем в обычном сахаре. При чрезмерном употреблении она может повышать уровень глюкозы в крови и вызывать нагрузку на печень.

"Надпись "без сахара" не всегда означает пользу. Часто это просто маркетинговый ход", — уточнила нутрициолог Дарья Чалова.

Кроме того, гастроэнтеролог Сергей Вялов напомнил, что избыток фруктозы в сочетании с алкоголем и перееданием негативно влияет на печень, а первые признаки нарушения работы этого органа часто проявляются слишком поздно.

Плюсы и минусы фруктозы

Любое питательное вещество имеет свои стороны — и полезные, и потенциально вредные. Чтобы понимать баланс, важно знать их особенности.

Плюсы:

  • является естественным компонентом фруктов, меда и овощей;
  • обеспечивает быстрый источник энергии;
  • имеет низкий гликемический индекс по сравнению с глюкозой;
  • помогает разнообразить рацион при отказе от рафинированного сахара.

Минусы:

  • при избытке повышает нагрузку на печень и способствует накоплению жира;
  • может усиливать чувство голода при недостатке клетчатки в рационе;
  • часто содержится в "диетических" продуктах в скрытой форме;
  • не подходит людям с нарушением обмена веществ.

Сахар и фруктоза

Хотя фруктоза воспринимается как более "натуральная", различия между ней и сахарозой не столь значительны. Сахар — это соединение глюкозы и фруктозы, а значит, организму всё равно приходится перерабатывать обе формы углеводов.

Главное отличие — скорость усвоения. Глюкоза быстро повышает уровень сахара в крови, тогда как фруктоза поступает в печень и используется как источник энергии для обменных процессов. Поэтому умеренные дозы фруктозы из фруктов безопасны, но избыток в виде сиропов или подсластителей способен привести к тем же последствиям, что и переедание сладостей. Контроль уровня сахара помогает избежать скачков глюкозы.

Как употреблять фруктозу без вреда

  1. Предпочитайте натуральные источники — фрукты, мед, ягоды.
  2. Избегайте промышленных сиропов и напитков с добавленной фруктозой.
  3. Не ешьте сладкие фрукты поздно вечером, чтобы не перегружать обмен веществ.
  4. Сочетайте фрукты с белком или клетчаткой — это снижает гликемическую нагрузку.
  5. Следите за общим потреблением углеводов: даже полезная сладость требует меры.

Популярные вопросы о фруктозе

1. Можно ли полностью заменить сахар фруктозой?

Нет. Хотя фруктоза имеет более низкий гликемический индекс, она оказывает нагрузку на печень при избыточном употреблении и не является идеальной альтернативой.

2. В каких продуктах больше всего фруктозы?

Богаты ею яблоки, груши, мёд, кукурузный сироп и некоторые газированные напитки.

3. Правда ли, что фруктоза безопасна для диабетиков?

Только в ограниченных количествах и под контролем врача. Даже "диабетические" продукты с фруктозой могут вызывать скачки сахара при превышении нормы.

4. Как уменьшить вред сладостей?

Выбирайте продукты с натуральными ингредиентами, соблюдайте режим питания и занимайтесь физической активностью.

Понимание роли фруктозы помогает снять ненужный страх перед сладким и научиться слушать собственное тело. Не существует абсолютно вредных или полезных веществ — всё зависит от количества, осознанности и состояния здоровья. Когда человек ест с вниманием, выбирая натуральные продукты и соблюдая меру, даже сладость перестаёт быть угрозой, превращаясь в часть гармоничного и здорового образа жизни.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
