Гонконгский грипп меняет правила игры: прививка работает не так, как раньше, и это настораживает

Вакцинация ключевая мерой против гриппа — биолог Антонина Обласова

Каждый осенне-зимний сезон приносит новый штамм гриппа, и вместе с ним — новые споры о том, стоит ли делать прививку. На этот раз внимание специалистов привлёк подтип вируса A (H3N2), известный как гонконгский. Он снова активно циркулирует в России и уже стал доминирующим в ряде регионов. Несмотря на разговоры о якобы "неэффективной вакцине", врачи напоминают: прививка по-прежнему остаётся одним из самых надёжных способов защиты. Об этом сообщает "Известия".

Как формируют вакцину и почему вирус опережает учёных

Создание вакцины от гриппа — процесс сложный и длительный. Каждый год Всемирная организация здравоохранения определяет, какие штаммы будут включены в состав препарата на грядущий сезон. Проблема в том, что вирус гриппа постоянно мутирует. Иногда изменения происходят уже после того, как штаммы для вакцины выбраны.

"Вакцина, сделанная этой осенью, включает антигены вируса гриппа A (H3N2), но часть мутаций возникла позже, поэтому вирус получил способность частично обходить поствакцинальный иммунитет", — пояснила биолог Антонина Обласова.

Это не делает прививку бесполезной. Просто эффективность в отношении гонконгского гриппа в этом сезоне немного ниже ожидаемой. Однако вакцина продолжает защищать от других подтипов, в том числе A (H1N1) и B, которые также могут вызвать массовые вспышки.

Почему вакцинация всё равно работает

Главная цель прививки — не только предотвращение болезни, но и снижение риска тяжёлых осложнений. Даже если человек заражается, привитый организм переносит грипп значительно легче. Это особенно важно для уязвимых категорий: пожилых людей, беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями, а также детей.

По данным эпидемиологов, вакцина способна снизить уровень заболеваемости в 2-4 раза, а вероятность госпитализации — на 60-70%. При этом коллективный иммунитет остаётся ключевым фактором, который сдерживает масштабные эпидемии.

"Говорить о полной неэффективности вакцины неправильно. Она по-прежнему защищает от других вирусов и снижает вероятность тяжёлого течения болезни", — подчеркнула Обласова.

Поддерживать устойчивость иммунной системы помогает не только прививка, но и общие меры профилактики.

Ситуация в России и позиция специалистов

По информации Роспотребнадзора, к середине декабря 2025 года штамм A (H3N2) стал доминировать в 12 российских регионах. При этом эксперты отмечают: речь идёт не о новом вирусе, а о его естественной вариации.

"Каждый сезон учёные корректируют состав вакцины, включая наиболее актуальные варианты вируса гриппа. В этом году она тоже направлена против H3N2", — пояснил Инфекционист Сергей Вознесенский.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко добавил, что уровень заболеваемости пока остаётся в пределах многолетних норм, а локальные вспышки в крупных городах не влияют на общую статистику.

Гонконгский грипп: симптомы и возможные осложнения

Грипп H3N2 протекает по классическому сценарию, но иногда вызывает более выраженную слабость и длительное восстановление.

Основные симптомы включают:

резкое повышение температуры;

ломоту в теле и головную боль;

боль в глазах и светобоязнь;

сухой кашель и першение в горле.

"Признаки гонконгского гриппа мало отличаются от обычного. Однако опасность этого подтипа заключается в его способности вызывать осложнения — от пневмонии до воспаления мозга. Особенно тяжело болезнь протекает у людей с ослабленным иммунитетом.", — отметила инфекционист Елена Мескина.

Вакцинация и естественный иммунитет

Некоторые полагают, что перенесённая инфекция лучше укрепляет иммунитет, чем прививка. Но этот подход несёт риск тяжёлых последствий.

После вакцинации : иммунитет формируется постепенно и контролируемо, без серьёзных побочных эффектов.

: иммунитет формируется постепенно и контролируемо, без серьёзных побочных эффектов. После болезни: организм получает нагрузку, а возможные осложнения могут оказаться опаснее самой инфекции.

Таким образом, вакцинация остаётся более безопасным способом формирования защиты, особенно в сезон роста заболеваемости.

Плюсы и минусы вакцинации против гриппа

Преимущества прививки:

снижает риск заражения и тяжёлого течения болезни;

предотвращает эпидемии за счёт коллективного иммунитета;

безопасна для большинства групп населения;

особенно эффективна в сочетании с мерами профилактики (маски, гигиена, проветривание).

Возможные недостатки:

эффективность зависит от совпадения штаммов;

у некоторых людей возможна кратковременная реакция (повышение температуры, слабость);

вакцина требует ежегодного обновления.

Несмотря на эти особенности, врачи уверены: суммарная польза многократно превышает риски.

Как подготовиться к вакцинации и защитить себя от гриппа

Делайте прививку заранее — осенью, до начала эпидсезона. Избегайте контакта с больными и соблюдайте элементарную гигиену. Проветривайте помещение и не забывайте о достаточном сне. Укрепляйте иммунитет с помощью питания, витаминов и прогулок. При первых симптомах не занимайтесь самолечением — обращайтесь к врачу.

Чтобы минимизировать риск осложнений, стоит помнить и о влиянии гриппа на дыхательную систему.

Популярные вопросы о вакцинации от гриппа

1. Можно ли заразиться гриппом после прививки?

Да, если вирус сильно мутировал. Однако вакцина гарантированно облегчает течение болезни и предотвращает осложнения.

2. Когда делать прививку?

Оптимальное время — с сентября по ноябрь. Но если вы не успели, сделать вакцинацию можно и зимой, особенно перед ростом заболеваемости.

3. Можно ли совмещать вакцинацию от гриппа с другими прививками?

Да, большинство современных препаратов совместимы. Но решение лучше согласовать с врачом.

4. Почему каждый год делают новую вакцину?

Потому что вирус постоянно изменяется, и каждый сезон требует актуализированного состава.

Вакцинация — это проявление осознанности и ответственности, которая выходит за рамки личного выбора. Она показывает готовность человека заботиться не только о собственном здоровье, но и о тех, кто рядом — детях, пожилых родителях, коллегах. В ней есть рациональность науки и человеческое стремление к безопасности, желание защитить мир от хаоса болезни. Делая прививку, мы не просто ставим укол — мы укрепляем невидимую сеть взаимной защиты, на которой держится общественное здоровье. Это решение, в котором есть зрелость, уважение к жизни и вера в то, что разум способен быть сильнее страха.