Гонконгский грипп меняет правила игры: прививка работает не так, как раньше, и это настораживает

Каждый осенне-зимний сезон приносит новый штамм гриппа, и вместе с ним — новые споры о том, стоит ли делать прививку. На этот раз внимание специалистов привлёк подтип вируса A (H3N2), известный как гонконгский. Он снова активно циркулирует в России и уже стал доминирующим в ряде регионов. Несмотря на разговоры о якобы "неэффективной вакцине", врачи напоминают: прививка по-прежнему остаётся одним из самых надёжных способов защиты. Об этом сообщает "Известия".
Создание вакцины от гриппа — процесс сложный и длительный. Каждый год Всемирная организация здравоохранения определяет, какие штаммы будут включены в состав препарата на грядущий сезон. Проблема в том, что вирус гриппа постоянно мутирует. Иногда изменения происходят уже после того, как штаммы для вакцины выбраны.
"Вакцина, сделанная этой осенью, включает антигены вируса гриппа A (H3N2), но часть мутаций возникла позже, поэтому вирус получил способность частично обходить поствакцинальный иммунитет", — пояснила биолог Антонина Обласова.
Это не делает прививку бесполезной. Просто эффективность в отношении гонконгского гриппа в этом сезоне немного ниже ожидаемой. Однако вакцина продолжает защищать от других подтипов, в том числе A (H1N1) и B, которые также могут вызвать массовые вспышки.
Главная цель прививки — не только предотвращение болезни, но и снижение риска тяжёлых осложнений. Даже если человек заражается, привитый организм переносит грипп значительно легче. Это особенно важно для уязвимых категорий: пожилых людей, беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями, а также детей.
По данным эпидемиологов, вакцина способна снизить уровень заболеваемости в 2-4 раза, а вероятность госпитализации — на 60-70%. При этом коллективный иммунитет остаётся ключевым фактором, который сдерживает масштабные эпидемии.
"Говорить о полной неэффективности вакцины неправильно. Она по-прежнему защищает от других вирусов и снижает вероятность тяжёлого течения болезни", — подчеркнула Обласова.
Поддерживать устойчивость иммунной системы помогает не только прививка, но и общие меры профилактики.
По информации Роспотребнадзора, к середине декабря 2025 года штамм A (H3N2) стал доминировать в 12 российских регионах. При этом эксперты отмечают: речь идёт не о новом вирусе, а о его естественной вариации.
"Каждый сезон учёные корректируют состав вакцины, включая наиболее актуальные варианты вируса гриппа. В этом году она тоже направлена против H3N2", — пояснил Инфекционист Сергей Вознесенский.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко добавил, что уровень заболеваемости пока остаётся в пределах многолетних норм, а локальные вспышки в крупных городах не влияют на общую статистику.
Грипп H3N2 протекает по классическому сценарию, но иногда вызывает более выраженную слабость и длительное восстановление.
Основные симптомы включают:
"Признаки гонконгского гриппа мало отличаются от обычного. Однако опасность этого подтипа заключается в его способности вызывать осложнения — от пневмонии до воспаления мозга. Особенно тяжело болезнь протекает у людей с ослабленным иммунитетом.", — отметила инфекционист Елена Мескина.
Некоторые полагают, что перенесённая инфекция лучше укрепляет иммунитет, чем прививка. Но этот подход несёт риск тяжёлых последствий.
Таким образом, вакцинация остаётся более безопасным способом формирования защиты, особенно в сезон роста заболеваемости.
Преимущества прививки:
Возможные недостатки:
Несмотря на эти особенности, врачи уверены: суммарная польза многократно превышает риски.
Чтобы минимизировать риск осложнений, стоит помнить и о влиянии гриппа на дыхательную систему.
Да, если вирус сильно мутировал. Однако вакцина гарантированно облегчает течение болезни и предотвращает осложнения.
Оптимальное время — с сентября по ноябрь. Но если вы не успели, сделать вакцинацию можно и зимой, особенно перед ростом заболеваемости.
Да, большинство современных препаратов совместимы. Но решение лучше согласовать с врачом.
Потому что вирус постоянно изменяется, и каждый сезон требует актуализированного состава.
Вакцинация — это проявление осознанности и ответственности, которая выходит за рамки личного выбора. Она показывает готовность человека заботиться не только о собственном здоровье, но и о тех, кто рядом — детях, пожилых родителях, коллегах. В ней есть рациональность науки и человеческое стремление к безопасности, желание защитить мир от хаоса болезни. Делая прививку, мы не просто ставим укол — мы укрепляем невидимую сеть взаимной защиты, на которой держится общественное здоровье. Это решение, в котором есть зрелость, уважение к жизни и вера в то, что разум способен быть сильнее страха.
Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.