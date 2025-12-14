Камень, за который платят здоровьем: смертельная пыль скрывалась в производстве столешниц

Кварцевая пыль привела к тяжёлой болезни лёгких — Депздрав

В Массачусетсе зафиксирован первый подтверждённый случай силикоза — тяжёлого и необратимого заболевания лёгких, связанного с профессиональной деятельностью. Речь идёт о болезни, которая развивается из-за вдыхания пыли при обработке популярного материала для кухонных и ванных столешниц. Этот диагноз уже приводил к десяткам смертей в других штатах США и продолжает распространяться вместе с ростом рынка искусственного камня. Об этом сообщает Департамент здравоохранения штата Массачусетс.

Первый случай и его профессиональный контекст

Диагноз был поставлен мужчине латиноамериканского происхождения в возрасте около 40 лет в начале текущего года. Заболевание оказалось прогрессирующим и напрямую связано с многолетним воздействием кристаллического кремнезёма — вещества, которое в высокой концентрации содержится в кварцевых и гранитных столешницах. По данным властей, пациент проработал в сфере изготовления и монтажа каменных поверхностей около 14 лет, сменив за это время две компании.

На протяжении своей карьеры он занимался огранкой и шлифовкой кварца, гранита, мрамора и фарфора. Наиболее опасные условия труда были зафиксированы на первом рабочем месте, где мужчина провёл 12 лет. Производственные процессы там сопровождались высоким уровнем пыли, влажная резка камня не применялась, а в качестве средств защиты использовались лишь тонкие хирургические маски, не предназначенные для фильтрации мелкодисперсных частиц. Медики подчёркивают, что по механизму воздействия такая пыль сопоставима с вредом от загрязнения воздуха PM2.5, которое годами повреждает лёгочную ткань незаметно для человека.

Как развивалось заболевание

Первые симптомы появились примерно через десять лет после начала работы в условиях постоянного пылевого воздействия. Мужчина начал жаловаться на хронический кашель и одышку, которые со временем не исчезали, а усиливались. Несмотря на неоднократные обращения к врачам, точный диагноз был установлен лишь спустя несколько лет и после проведения ряда обследований.

"Примерно через десять лет работы в этой компании у него начались кашель и одышка. Эти симптомы сохранялись, и четыре года спустя — после нескольких визитов к врачу и обследований — ему поставили диагноз "силикоз”", — сообщили в Департаменте здравоохранения Массачусетса.

Врачи отмечают, что подобная задержка в диагностике типична для профессиональных заболеваний лёгких, поскольку их ранние признаки часто маскируются под обычную усталость или последствия простудных заболеваний.

Реакция властей и ответственность работодателей

Случай стал поводом для официального обращения к работодателям, работающим с камнем и кварцевыми материалами. Власти подчёркивают, что заболевание полностью предотвратимо при соблюдении стандартов охраны труда, однако при их игнорировании последствия оказываются необратимыми.

"Силикоз — это тяжёлое, меняющее жизнь заболевание, которое, тем не менее, можно полностью предотвратить. Работодатели в Массачусетсе, чьи сотрудники подвергаются воздействию кварцевой пыли, обязаны защищать своих работников, в том числе от вредной пыли в воздухе", — заявил комиссар по вопросам здравоохранения доктор Робби Гольдштейн.

Он подчеркнул, что хронические поражения лёгких по степени опасности сопоставимы с другими известными факторами риска, включая никотиновую зависимость и использование электронных устройств для курения, которые также ведут к необратимым изменениям дыхательной системы.

Симптомы и медицинские риски

Силикоз относится к заболеваниям с отсроченным эффектом. Спустя годы после начала воздействия пыли у пациентов появляются одышка, хронический кашель, ощущение нехватки воздуха, постоянная усталость и слабость. В тяжёлых случаях возникают отёки ног, посинение губ и признаки кислородной недостаточности.

Болезнь резко повышает риск развития других смертельно опасных патологий, включая рак лёгких и туберкулёз. Медицинское сообщество подчёркивает, что по своей разрушительности для дыхательной системы силикоз сопоставим с другими источниками длительного токсического воздействия, такими как вейпы и электронные сигареты, последствия которых также проявляются не сразу.

Почему риск вырос именно сейчас

Исторически силикоз был характерен для строительства и добычи полезных ископаемых. Однако за последнее десятилетие ситуация изменилась из-за резкого роста популярности кварцевых столешниц. Эти изделия более чем на 90 процентов состоят из кремнезёма, тогда как в граните его содержание обычно не превышает 45 процентов.

Первый подобный случай в США был зарегистрирован в Техасе в 2014 году. С тех пор десятки смертей и тяжёлых диагнозов были зафиксированы в разных штатах, включая Мичиган, Вашингтон, Висконсин и Калифорнию.

Масштабы проблемы на примере Калифорнии

Калифорния остаётся одним из наиболее пострадавших регионов. С 2019 года в штате подтверждено 432 случая силикоза, зафиксировано не менее 25 смертей и проведено 48 пересадок лёгких. При этом трансплантация не считается лечением болезни и лишь даёт шанс продлить жизнь пациенту, не устраняя первопричину поражения тканей.

Социальный и демографический аспект

По данным департамента здравоохранения Массачусетса, большинство работников камнеобрабатывающей отрасли — латиноамериканцы. Именно среди них чаще всего выявляются случаи заболевания, причём речь идёт преимущественно о мужчинах трудоспособного возраста. Эксперты подчёркивают, что сочетание тяжёлых условий труда, слабой защиты и ограниченного доступа к профилактическим обследованиям формирует устойчивый системный риск.

"Подтверждение этого случая в Массачусетсе — трагическое напоминание о том, что силикоз — это не просто отдалённая угроза. Он существует и серьёзно влияет на здоровье работников", — заявила директор программы по надзору за гигиеной труда Эмили Спарер-Файн.

Сравнение кварцевых и гранитных столешниц с точки зрения риска

Для потребителей кварцевые и гранитные столешницы выглядят практически одинаково, но для работников разница принципиальна. Кварц содержит значительно больше кремнезёма, а значит, при резке и шлифовке без влажных технологий образуется опасно высокая концентрация пыли. Гранит и мрамор также несут риск, но при соблюдении регламентов он ниже и лучше контролируется.

Плюсы и минусы искусственного камня

Искусственный камень ценят за прочность, устойчивость к влаге и аккуратный внешний вид, который хорошо сочетается с современной бытовой техникой и интерьерными решениями. Эти качества сделали его стандартом для кухонь и ванных комнат.

В то же время производство и монтаж без строгого соблюдения норм создают серьёзную угрозу для здоровья работников. Внедрение безопасных технологий требует инвестиций в оборудование, вентиляцию и обучение персонала, но именно эти меры позволяют снизить риск тяжёлых профессиональных заболеваний.

Советы по снижению риска силикоза

Профилактика начинается с применения влажной резки, которая резко снижает количество пыли в воздухе. Следующий шаг — установка локальных вытяжек и использование пылесосов с HEPA-фильтрами. Не менее важно применять профессиональные респираторы, регулярно измерять уровень кремнезёма на рабочем месте и обеспечивать хорошую вентиляцию помещений.

Регулярные медицинские осмотры позволяют выявлять болезнь на ранних стадиях и замедлять её прогрессирование.

