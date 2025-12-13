Холестерин обманул ожидания: ошибка, которая десятилетиями считалась спасительной

Многие привыкли считать, что чем меньше холестерина в крови, тем лучше для здоровья и дольше жизнь. Однако новое крупное исследование шведских ученых опровергает это упрощённое представление. Оказалось, что долгожители нередко живут с уровнем холестерина выше "нормы" и при этом сохраняют отличное самочувствие.
Тема холестерина десятилетиями вызывает оживленные споры в медицинском сообществе. Его принято делить на "плохой" (липопротеины низкой плотности) и "хороший" (липопротеины высокой плотности). Первый связывают с риском атеросклероза и инфарктов, второй — с защитой сосудов. Но последние данные показывают: взаимосвязь не столь очевидна.
Исследование, охватившее более 44 тысяч участников, показало, что у людей, доживших до ста лет, уровень холестерина зачастую выше, чем у их более молодых сверстников. При этом показатели печени, сердца и сосудов оставались стабильными. Это разрушает привычное представление о том, что низкий холестерин гарантирует долголетие.
"Холестерин остаётся загадкой, иногда его понижение говорит не о хорошем здоровье, а о воспалении или нарушении работы печени", — отмечает врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.
Пониженный уровень холестерина, вопреки распространённым убеждениям, не всегда свидетельствует о правильном питании и здоровом образе жизни. Иногда это сигнал неблагополучия. Недостаток липидов может быть связан с хроническими воспалениями, вирусными инфекциями, нарушением синтеза желчных кислот или расстройствами обмена веществ.
Организм нуждается в холестерине: он участвует в создании клеточных мембран, выработке гормонов и витамина D. Когда уровень вещества падает ниже определённого порога, нарушается баланс в работе нервной и эндокринной систем, появляются слабость, раздражительность, бессонница. Об этом сообщает RG.
"Чрезмерное снижение холестерина может быть столь же опасно, как и его избыток", — уточняет Гадзиян.
На протяжении десятилетий кардиологи придерживались принципа "чем ниже — тем лучше". Но наука постепенно переходит к персонализированному подходу. Для молодых и здоровых людей контроль уровня липидов действительно важен, особенно при наличии факторов риска — курения, ожирения или наследственности. Однако для пожилых пациентов чрезмерное снижение холестерина может принести вред.
В организме пожилых людей липиды выполняют защитную функцию: участвуют в восстановлении клеток, защищают сосуды от микроповреждений и поддерживают работу мозга. Поэтому оптимальный уровень должен определяться индивидуально, с учётом возраста, пола и общего состояния здоровья.
Диета остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на липидный обмен. Полный отказ от жиров может привести к дефициту полезных веществ и нарушению метаболизма. Медики рекомендуют сбалансировать рацион: заменить насыщенные жиры на растительные, увеличить количество клетчатки и контролировать потребление сахара.
Продукты, способствующие здоровому уровню холестерина:
А вот избыток трансжиров, фастфуда и сладких напитков повышает уровень "плохого" холестерина, ускоряя износ сосудов.
Сравним два противоположных подхода к контролю холестерина.
Результаты исследования подтверждают: для долгожителей важнее не цифра в анализе, а устойчивость организма к стрессам и воспалениям.
Любой подход имеет свои стороны.
Плюсы контроля:
Минусы чрезмерного снижения:
Поэтому врачам важно искать баланс между пользой и рисками, подбирая терапию индивидуально.
Для взрослых людей средний показатель общего холестерина составляет 3,5-5,2 ммоль/л. Однако у пожилых пациентов допустимы более высокие значения.
Не всегда. Если нет сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов, умеренно высокий уровень может быть безопасным.
Да, при помощи правильного питания, физической активности и контроля веса. Однако при наследственной гиперхолестеринемии без медикаментов не обойтись.
К ним относятся жирное мясо, колбасы, сливочное масло, фастфуд и сладости.
Долголетие не сводится к цифрам в анализах или строгим медицинским нормам. Это, скорее, искусство жить в гармонии с собой, своим телом и возрастом. Забота о здоровье — не гонка за показателями, а умение слушать организм, понимать его сигналы и принимать изменения как естественную часть жизни.
