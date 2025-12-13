Холестерин обманул ожидания: ошибка, которая десятилетиями считалась спасительной

Долгожители имели повышенный уровень холестерина — врач-хирург Марк Гадзиян

Многие привыкли считать, что чем меньше холестерина в крови, тем лучше для здоровья и дольше жизнь. Однако новое крупное исследование шведских ученых опровергает это упрощённое представление. Оказалось, что долгожители нередко живут с уровнем холестерина выше "нормы" и при этом сохраняют отличное самочувствие.

Когда холестерин становится загадкой

Тема холестерина десятилетиями вызывает оживленные споры в медицинском сообществе. Его принято делить на "плохой" (липопротеины низкой плотности) и "хороший" (липопротеины высокой плотности). Первый связывают с риском атеросклероза и инфарктов, второй — с защитой сосудов. Но последние данные показывают: взаимосвязь не столь очевидна.

Исследование, охватившее более 44 тысяч участников, показало, что у людей, доживших до ста лет, уровень холестерина зачастую выше, чем у их более молодых сверстников. При этом показатели печени, сердца и сосудов оставались стабильными. Это разрушает привычное представление о том, что низкий холестерин гарантирует долголетие.

"Холестерин остаётся загадкой, иногда его понижение говорит не о хорошем здоровье, а о воспалении или нарушении работы печени", — отмечает врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

Низкий холестерин — не всегда хорошо

Пониженный уровень холестерина, вопреки распространённым убеждениям, не всегда свидетельствует о правильном питании и здоровом образе жизни. Иногда это сигнал неблагополучия. Недостаток липидов может быть связан с хроническими воспалениями, вирусными инфекциями, нарушением синтеза желчных кислот или расстройствами обмена веществ.

Организм нуждается в холестерине: он участвует в создании клеточных мембран, выработке гормонов и витамина D. Когда уровень вещества падает ниже определённого порога, нарушается баланс в работе нервной и эндокринной систем, появляются слабость, раздражительность, бессонница. Об этом сообщает RG.

"Чрезмерное снижение холестерина может быть столь же опасно, как и его избыток", — уточняет Гадзиян.

Почему универсальных норм не существует

На протяжении десятилетий кардиологи придерживались принципа "чем ниже — тем лучше". Но наука постепенно переходит к персонализированному подходу. Для молодых и здоровых людей контроль уровня липидов действительно важен, особенно при наличии факторов риска — курения, ожирения или наследственности. Однако для пожилых пациентов чрезмерное снижение холестерина может принести вред.

В организме пожилых людей липиды выполняют защитную функцию: участвуют в восстановлении клеток, защищают сосуды от микроповреждений и поддерживают работу мозга. Поэтому оптимальный уровень должен определяться индивидуально, с учётом возраста, пола и общего состояния здоровья.

Как питание влияет на уровень холестерина

Диета остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на липидный обмен. Полный отказ от жиров может привести к дефициту полезных веществ и нарушению метаболизма. Медики рекомендуют сбалансировать рацион: заменить насыщенные жиры на растительные, увеличить количество клетчатки и контролировать потребление сахара.

Продукты, способствующие здоровому уровню холестерина:

оливковое масло, авокадо, орехи;

рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот;

цельнозерновые продукты и овощи.

А вот избыток трансжиров, фастфуда и сладких напитков повышает уровень "плохого" холестерина, ускоряя износ сосудов.

Низкий vs нормальный холестерин

Сравним два противоположных подхода к контролю холестерина.

Стратегия "низкого холестерина" предполагает строгие диеты, отказ от жиров и применение статинов. Она снижает риск инфарктов у молодых, но у пожилых может вызвать слабость и ухудшение памяти.

Стратегия "оптимального холестерина" ориентирована на баланс. Она допускает умеренное количество жиров, но требует контроля общего состояния, регулярных анализов и физической активности.

Результаты исследования подтверждают: для долгожителей важнее не цифра в анализе, а устойчивость организма к стрессам и воспалениям.

Плюсы и минусы контроля холестерина

Любой подход имеет свои стороны.

Плюсы контроля:

снижение риска атеросклероза и инфаркта миокарда;

улучшение метаболизма;

повышение эффективности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Минусы чрезмерного снижения:

ухудшение памяти и внимания;

гормональные нарушения;

слабость, утомляемость, снижение иммунитета.

Поэтому врачам важно искать баланс между пользой и рисками, подбирая терапию индивидуально.

Советы по поддержанию здорового баланса холестерина

Не занимайтесь самолечением. Статины и другие препараты должны назначаться врачом. Следите за питанием. Рацион с умеренным количеством жиров и клетчатки поможет сохранить здоровье сосудов. Не отказывайтесь от физических нагрузок. Умеренные тренировки улучшают обмен веществ и повышают уровень "хорошего" холестерина. Контролируйте печень. Регулярные анализы помогут выявить нарушения синтеза липидов на ранней стадии. Учитывайте возраст. Для пожилых нормы могут отличаться — не стремитесь к показателям "как у спортсмена".

Популярные вопросы о холестерине

1. Какой уровень холестерина считается нормальным?

Для взрослых людей средний показатель общего холестерина составляет 3,5-5,2 ммоль/л. Однако у пожилых пациентов допустимы более высокие значения.

2. Нужно ли пожилым людям снижать холестерин?

Не всегда. Если нет сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов, умеренно высокий уровень может быть безопасным.

3. Можно ли регулировать холестерин без лекарств?

Да, при помощи правильного питания, физической активности и контроля веса. Однако при наследственной гиперхолестеринемии без медикаментов не обойтись.

4. Какие продукты повышают холестерин?

К ним относятся жирное мясо, колбасы, сливочное масло, фастфуд и сладости.

Долголетие не сводится к цифрам в анализах или строгим медицинским нормам. Это, скорее, искусство жить в гармонии с собой, своим телом и возрастом. Забота о здоровье — не гонка за показателями, а умение слушать организм, понимать его сигналы и принимать изменения как естественную часть жизни.