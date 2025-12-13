Ошибка 31 декабря стоит целого дня: этот метод подскажет как не превратить 1 января в испытание

Вода после каждого бокала улучшает самочувствие 1 января — сомелье Марина Старюк

Новый год можно встретить празднично, вкусно и по-настоящему радостно — и при этом проснуться 1 января с ясной головой и легким настроением. Эксперты уверены: ключ к бодрому утру кроется не в чудо-таблетках, а в правильной подготовке и осознанных решениях в новогоднюю ночь.

Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under publik domain Человек плохо себя чувствует

Как подготовиться, чтобы 1 января было легко

Многие воспринимают первый день года как испытание — тяжесть в животе, отеки, разбитость и чувство вины за лишние бокалы. Но медики утверждают: виноват не сам праздник, а накопленная усталость, стресс и недосып.

"Главное — не дотянуть себя до изнеможения. Новый год — это не только салаты и шампанское, но и энергия на следующий день"- отмечает доцент Финансового университета Лариса Микаллеф.

Чтобы 1 января начался без боли и тяжести, важно уделить внимание подготовке: выспаться, облегчить рацион, заранее купить продукты и продумать меню. Всё это позволяет встретить праздник без суеты и нервов. Об этом сообщает АиФ.

Баланс сна, еды и настроения

Хронический недосып усиливает реакцию организма на алкоголь и снижает стрессоустойчивость. Поэтому уже за пару дней до праздника стоит ложиться раньше и накапливать ресурс сна. Диетологи рекомендуют сократить жирное и жареное, добавить больше овощей и воды, а салаты вроде "Оливье" уравновесить легкими блюдами — например, рыбой, запеченной птицей, овощной нарезкой.

"Заранее подготовленные продукты и блюда избавляют от нервной беготни и хаоса в последние часы уходящего года", — советует Микаллеф.

Выбирать место празднования тоже важно. Дома или на даче спокойнее — меньше стресса, больше уюта. Именно это, по словам экспертов, напрямую влияет на утро 1 января.

Новогодний вечер без усталости

Теле- и радиоведущий Евгений Шматко напоминает: если хотите встретить Новый год бодро, перестаньте "спасать" праздник в последний момент.

"К восьми вечера вы уже не готовитесь, а наслаждаетесь", — советует эксперт.

Он предлагает заранее завершить уборку и готовку, оставить пару часов для отдыха, душа и спокойного настроя. Такие мелочи помогают встретить ночь в хорошем состоянии, а не в измотанном виде.

Как есть и пить без последствий

Главное правило — не садиться за стол голодным. Белковый перекус за час до застолья (творог, йогурт, кусочек сыра или мяса) смягчит воздействие алкоголя.

"Праздник не повод изнурять организм. Лучше есть умеренно, чем потом страдать от тяжести и усталости". — подчеркивает врач-диетолог Марьяна Джутова.

Сомелье Марина Старюк рекомендует ограничиться одним-двумя напитками: игристое под бой курантов и одно вино на вечер. После каждого бокала — стакан воды. Это помогает избежать обезвоживания. За 15 минут до тоста можно принять средство на основе метадоксина — оно активирует ферменты печени и снижает последствия алкоголя.

"Меньше экспериментов, больше меры и утро встретит вас без похмелья", — уверяет Старюк.

Уход за кожей и внешностью

"Кожа также реагирует на недосып и алкоголь. Он советует за пару дней до праздника сделать мягкий ферментативный пилинг, использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой и кремы с церамидами.", — отмечает косметолог Сергей Грудняк.

В новогоднюю ночь подойдут лёгкие увлажняющие средства и минимальный макияж. Не стоит применять новые маски или плотные тональные кремы — они вызывают раздражение и отёки.

Осознанность вместо гаджетов

"Когда человек смотрит в камеру, он теряет само ощущение праздника", — напоминает психологи Евгений Шматко.

Настоящая память — это эмоции и близкие рядом, а не десятки фотографий в телефоне.

Ночь: знать меру и вовремя лечь спать

После полуночи важно прислушаться к себе. Если чувствуете усталость — ложитесь. Организм требует отдыха после эмоционального пика.

"Не нужно дотягивать до рассвета из принципа — тело скажет спасибо", — советует Шматко.

Перед сном полезно проветрить комнату, поставить воду и таблетки от головы рядом. Такой "контракт с завтрашним собой" поможет встретить утро без тяжести.

Утро 1 января — старт без боли

Лучше начать день со стакана воды или минеральной без газа, добавить ломтик лимона. Завтрак — лёгкий: овсянка, бульон, йогурт или яйцо. Диетологи советуют избегать острого и жирного. Через пару часов — прогулка на свежем воздухе. Даже 20-минутная активность улучшает самочувствие и запускает обмен веществ.

Домашний уход и спокойный день

"1 января — день восстановления, устроить домашний SPA-ритуал: ванна, скраб, крем, расслабляющая музыка. Это лучшее, что можно подарить себе в первый день года", — советует косметолог Светлана Гришкина.

Она также рекомендует цифровой детокс — меньше соцсетей, больше тишины и общения с близкими. Тем, кто устал за год, полезно просто побыть наедине, почитать или прогуляться.

Плюсы и минусы разных сценариев праздника

Масштабное застолье:

создаёт атмосферу, но требует много сил;

увеличивает риск переедания и усталости.

Тихий семейный вечер:

снижает стресс и нагрузку на организм;

даёт возможность выспаться и начать год спокойно.

Вывод — выбирать стоит не "по традиции", а по самочувствию.

Советы шаг за шагом

За 2-3 дня до праздника нормализуйте сон и питание. Завершите готовку до 20:00. Не садитесь за стол голодными. Ограничьтесь 1-2 видами алкоголя и чередуйте их с водой. После курантов — отдохните, а не соревнуйтесь, кто дольше бодрствует. Утром — вода, лёгкий завтрак и прогулка. Избегайте доедания тяжёлых блюд. Проведите день спокойно, с фокусом на восстановление.

Популярные вопросы о Новом годе без похмелья

Как встретить праздник и остаться бодрым?

Празднуйте с близкими, не переедайте, пейте воду, ложитесь спать вовремя.

Что пить, чтобы избежать похмелья?

Игристое или вино одного вида, вода после каждого бокала, без крепкого алкоголя в миксе.

Какие блюда выбрать для лёгкого утра?

Птица, рыба, салаты с лёгкими заправками, овощи и фрукты вместо тяжёлых закусок.

Что делать, если всё же плохо утром?

Пить воду, отдохнуть, поесть легко, не наказывать себя голодовкой и не бежать в спортзал.

Новый год не обязан быть испытанием. Если подойти к празднику осознанно — выспаться, продумать меню, не перегружать себя и тело — 1 января можно встретить с улыбкой и лёгкостью. Праздник в радость — это не ограничение, а забота о себе и своих близких.