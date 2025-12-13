Испытание на прочность без репетиций: грипп перегружает больницы по всей Англии

NHS столкнулась с пиковым числом пациентов с гриппом — England

Система здравоохранения Англии входит в одну из самых напряжённых недель за последние годы на фоне резкого роста заболеваемости гриппом и риска масштабных кадровых сбоев. В больницах фиксируется стремительное увеличение числа пациентов, а параллельно назревает забастовка врачей-ординаторов, способная усилить нагрузку на персонал. Совпадение этих факторов создаёт эффект "двойного удара" для NHS. Об этом сообщает британское издание со ссылкой на заявления министра здравоохранения Уэса Стритинга.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Больная девушка в маске

Давление на NHS усиливается сразу по нескольким направлениям

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг открыто заявил о серьёзных рисках для системы в ближайшие дни. По его словам, одновременный рост госпитализаций из-за гриппа и возможная пятидневная забастовка молодых врачей формируют ситуацию, сравнимую по сложности с периодом пандемии Covid-19.

"Мы имеем дело, вероятно, с самым серьёзным испытанием для Национальной службы здравоохранения со времён пандемии Covid", — заявил министр здравоохранения Уэс Стритинг в интервью LBC.

По данным NHS England, за последнюю отчётную неделю в больницах в среднем находились около 2660 пациентов с гриппом ежедневно. Такой объём нагрузки эквивалентен полной занятости сразу трёх крупных стационаров. При этом статистика продолжает ухудшаться, а пик сезона, по оценкам специалистов, ещё впереди.

Забастовка врачей как дополнительный фактор риска

С 17 декабря в Англии запланирована пятидневная забастовка врачей-ординаторов — именно так теперь официально называют молодых врачей. Министр выразил недоумение тем, что Британская медицинская ассоциация отказалась перенести акцию протеста на январь, несмотря на соответствующее предложение со стороны правительства.

"Я могу лишь предположить, что отказ связан с тем, что эта неделя станет самой тяжёлой для NHS", — отметил Уэс Стритинг в разговоре с радиостанцией.

В то же время сохраняется надежда на отмену забастовки. Профсоюз согласился провести внутреннее голосование среди своих членов, чтобы определить готовность пересмотреть планы. Результаты опроса должны быть опубликованы в начале недели, что оставляет небольшой временной зазор для переговоров.

"Супергрипп": причины раннего и тяжёлого сезона

Эксперты отмечают, что сезон гриппа в этом году стартовал примерно на месяц раньше привычных сроков. Основной причиной называют мутировавший штамм вируса H3N2, который в текущем виде ранее широко не циркулировал среди населения. Аналогичные процессы ранее наблюдались и при агрессивном всплеске болезни, когда высокая заразность создавала резкую нагрузку на стационары.

Хотя в публичном пространстве всё чаще используется термин "супергрипп", специалисты подчёркивают, что речь не идёт о принципиально более опасной форме заболевания. Вирус не демонстрирует повышенной летальности и поддаётся стандартному лечению, однако низкий уровень коллективного иммунитета способствует более быстрому распространению.

По данным UKHSA, темпы роста заболеваемости остаются высокими, хотя и несколько замедлились по сравнению с предыдущей неделей. Власти при этом подчёркивают, что вирус остаётся непредсказуемым, а временное снижение может смениться новым всплеском.

Региональная картина: рост по всей стране

Рост госпитализаций фиксируется не только в Англии. В Шотландии количество подтверждённых случаев гриппа увеличилось почти на четверть за неделю, а число пациентов в стационарах выросло на 15%. Аналогичные тенденции наблюдаются в Уэльсе и Северной Ирландии, где особенно уязвимыми оказались дети и подростки.

В отдельных регионах образовательным учреждениям пришлось вернуться к мерам, знакомым по периоду пандемии Covid-19. Некоторые школы временно закрывались, другие сокращали учебные часы, чтобы снизить риск распространения инфекции.

Кто болеет чаще и тяжелее

Статистика NHS показывает, что самый высокий уровень заболеваемости в Англии зафиксирован среди детей в возрасте от пяти до 14 лет. Однако основную нагрузку на больницы формируют другие группы.

Наиболее часто в стационары попадают люди старше 75 лет, а также дети младше пяти лет. Эти категории традиционно считаются наиболее уязвимыми к осложнениям сезонных вирусов, включая гонконгский штамм H3N2, который вновь стал доминирующим в текущем эпидемиологическом цикле.

Позиция NHS и оценка готовности системы

Несмотря на тревожные цифры, часть руководителей здравоохранения призывает избегать паники. Главный врач NHS Лондона Крис Стризер отметил, что текущая ситуация укладывается в рамки возможностей службы, а опыт пандемии Covid-19 позволил больницам лучше подготовиться к массовым вспышкам заболеваний.

Он также подчеркнул, что чрезмерные спекуляции вокруг статистики могут лишь усилить тревожность среди населения, не принося практической пользы.

В то же время на национальном уровне звучат более жёсткие оценки. Главный врач NHS England профессор Мегхана Пандит указала на экстремальную нагрузку на персонал.

"Эта беспрецедентная волна гриппа создаёт для NHS наихудший сценарий в это время года. Медицинские работники действуют на пределе возможностей, чтобы обеспечить пациентам качественную помощь", — заявила она Мегхана Пандит.

Вакцинация и профилактика перед праздниками

Эксперты UKHSA продолжают настаивать на важности вакцинации, особенно в преддверии рождественских праздников, когда возрастает количество социальных контактов. Доктор Коналл Уотсон напомнил, что бесплатная вакцина доступна для людей старше 65 лет, беременных женщин и пациентов с рядом хронических заболеваний.

Он также подчеркнул, что формирование полноценного иммунного ответа занимает до двух недель, поэтому откладывать прививку на последний момент нецелесообразно.

Критика системных проблем здравоохранения

Не все представители медицинского сообщества связывают текущий кризис исключительно с сезонными вирусами. Президент Общества неотложной медицины доктор Вики Прайс заявила, что зимние инфекции становятся удобным объяснением более глубоких структурных проблем.

"То, что раньше считалось критическим инцидентом, теперь воспринимается как повседневная реальность. Мы видим не единичный сбой, а результат системной нехватки персонала", — подчеркнула Мегхана Пандит.

Схожей позиции придерживаются и представители врачей-ординаторов. Председатель их комитета в Британской медицинской ассоциации доктор Джек Флетчер отметил, что давление со стороны молодых врачей заставило правительство признать масштаб проблемы, однако предложенные меры, по его словам, не решают вопрос оплаты труда и кадрового дефицита.

Сравнение: текущий сезон гриппа и предыдущие годы

Если сопоставлять текущие показатели с данными, доступными с 2021 года, уровень госпитализаций уже достиг максимума за весь период наблюдений. При этом официальная статистика не охватывает два наиболее тяжёлых сезона гриппа за последние 15 лет — 2014-2015 и 2017-2018 годы.

Это означает, что прямое сравнение имеет ограничения, однако динамика указывает на более ранний старт и длительную нагрузку на систему. В отличие от пандемии Covid-19, сейчас NHS сталкивается не с одной угрозой, а с сочетанием инфекционного давления и кадровых конфликтов.

Плюсы и минусы текущей стратегии реагирования

Сложившаяся ситуация позволяет оценить сильные и слабые стороны подхода NHS. С одной стороны, система быстрее реагирует на вспышки, опираясь на опыт пандемии, и сохраняет эффективность вакцин. С другой — хроническая нехватка персонала и зависимость от экстренных мер делают каждую зиму стресс-тестом для здравоохранения.

Позитивным фактором остаётся готовность больниц к масштабным потокам пациентов и развитая инфраструктура интенсивной терапии. Ограничением по-прежнему является кадровый ресурс, особенно в периоды забастовок и сезонных пиков.

Советы шаг за шагом: как снизить риски в сезон гриппа

Проверить право на бесплатную вакцинацию через NHS и записаться заранее. Сделать прививку минимум за две недели до периода активных контактов. При посещении больниц и домов престарелых соблюдать меры гигиены и использовать маски при симптомах простуды. Ограничить контакты при появлении симптомов и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Популярные вопросы о сезоне гриппа в Великобритании

Насколько опасен текущий штамм гриппа?

Он распространяется быстрее из-за мутаций, но не считается более летальным и поддаётся стандартному лечению.

Помогают ли вакцины в этом сезоне?

Да, действующие вакцины сохраняют эффективность против доминирующих штаммов.

Кому стоит особенно внимательно относиться к профилактике?

Людям старше 75 лет, детям младше пяти лет, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями.