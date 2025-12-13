Кровь как скрытая переменная: группа крови неожиданно связалась с риском раннего инсульта

Генетики выявили связь группы крови A с ранним инсультом — Neurology

Связь между группой крови и риском инсульта долгое время оставалась на периферии медицинских исследований, однако новые данные заставляют взглянуть на этот фактор иначе. Крупный генетический анализ показал, что у людей с первой группой крови вероятность перенести инсульт в молодом возрасте выше, чем у остальных. Речь идёт не о фатальном приговоре, а о статистически значимом, но умеренном различии, которое помогает лучше понять природу заболевания. Об этом сообщает журнал Neurology.

Неожиданная роль группы крови в риске инсульта

Инсульт традиционно связывают с возрастом, гипертонией, курением, диабетом и уровнем холестерина, однако группа крови относится к немодифицируемым факторам, которые человек не может изменить. Новое исследование расширяет этот список и показывает, что биологические особенности, заложенные на генетическом уровне, также могут играть роль в развитии сосудистых катастроф. Учёные сосредоточились на так называемых ранних инсультах — случаях, происходящих до 60 лет, когда классические возрастные механизмы ещё не доминируют.

"Это важное и неожиданное открытие дополняет наши знания о немодифицируемых факторах риска инсульта, в том числе о группе крови человека", — сказал учёный-медик из Мэрилендского университета Марк Глэдвин.

Группы крови A, B, AB и O определяются набором антигенов на поверхности эритроцитов. При этом внутри каждой группы существуют подтипы, обусловленные небольшими генетическими вариациями. Именно эти нюансы и оказались в фокусе исследования, поскольку они могут влиять на процессы свёртывания крови и взаимодействие клеток сосудистой стенки.

Как проводилось исследование

Анализ объединил данные 48 независимых генетических исследований. В совокупности в них приняли участие около 17 тысяч пациентов, перенёсших инсульт, и почти 600 тысяч человек из контрольной группы без инсульта. Возраст всех участников варьировался от 18 до 59 лет, что позволило сконцентрироваться именно на ранних формах заболевания.

Полногеномный поиск выявил два участка ДНК, тесно связанных с риском инсульта в молодом возрасте. Один из них совпал с областью, где расположены гены, отвечающие за систему групп крови ABO. Более детальный анализ показал, что вариация подгруппы A1 ассоциирована с повышенным риском инсульта, тогда как носители варианта O1, напротив, имели более низкую вероятность столкнуться с этим диагнозом.

"Число людей, перенёсших инсульт в молодом возрасте, растёт", — заявил старший автор исследования, сосудистый невролог Стивен Киттнер из Мэрилендского университета.

По его словам, ранние инсульты особенно опасны с социальной точки зрения: они чаще приводят к инвалидности на десятилетия и повышают риск преждевременной смерти, при этом причин таких случаев изучено недостаточно.

Насколько значим этот риск на практике

Согласно результатам, у людей с генетически обусловленной группой крови A риск инсульта до 60 лет был в среднем на 16 % выше по сравнению с носителями других групп. У людей с группой O1 риск, напротив, оказался ниже примерно на 12 %. При этом исследователи подчёркивают: речь идёт о сравнительно небольшом увеличении вероятности, которое не требует дополнительных обследований или изменения стандартных рекомендаций по профилактике.

"Мы до сих пор не знаем, почему первая группа крови сопряжена с повышенным риском", — сказал Стивен Киттнер.

Учёные предполагают, что механизм может быть связан с особенностями свёртывания крови, активностью тромбоцитов, состоянием эндотелия сосудов и циркулирующих белков, участвующих в образовании тромбов. Эти процессы также связывают с такими факторами, как гигиена полости рта и хроническое воспаление, которые могут влиять на состояние сосудистой системы.

Ранний и поздний инсульт — разные механизмы

Отдельный анализ сравнил пациентов, перенёсших инсульт до 60 лет, с теми, у кого он произошёл позже. Для этого использовались данные о 9 300 людях старше 60 лет с инсультом и 25 000 человек того же возраста без него. В этой группе связь между первой группой крови и риском инсульта оказалась значительно слабее.

Это наблюдение подтверждает гипотезу о том, что механизмы инсульта в разном возрасте отличаются. У пожилых пациентов ключевую роль чаще играет атеросклероз — накопление жировых бляшек в артериях. У более молодых людей инсульты нередко связаны с повышенной склонностью к тромбообразованию, нарушениями свёртывающей системы и воспалительными процессами.

Контекст и ограничения исследования

В масштабах популяции результаты выглядят менее тревожно. В США ежегодно инсульт переносят чуть менее 800 тысяч человек, и около 75 % таких случаев приходятся на людей старше 65 лет. После 55 лет риск инсульта удваивается каждые десять лет, что подчёркивает доминирующую роль возраста.

Кроме того, выборка исследования была неоднородной: участники проживали в Северной Америке, Европе, Японии, Пакистане и Австралии, но люди неевропейского происхождения составляли лишь около 35 %. Это означает, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования с более разнообразным этническим составом.

Связь с другими сердечно-сосудистыми рисками

Ранее учёные уже находили связь так называемого локуса ABO с кальцификацией коронарных артерий — процессом, который ограничивает кровоток и может привести к инфаркту. Генетические варианты, отвечающие за группы крови A и B, также ассоциируются с несколько повышенным риском венозного тромбоза. В совокупности эти данные указывают на системное влияние группы крови на сосудистое здоровье, включая инсульт и сердечно-сосудистые заболевания.

Сравнение групп крови и сосудистых рисков

Если рассматривать группы крови в контексте сердечно-сосудистых заболеваний, можно выделить несколько тенденций. Группа A чаще связывается с повышенной склонностью к тромбообразованию и кальцификации сосудов. Группа O, напротив, в ряде исследований демонстрирует более низкий риск тромбозов и инсультов. При этом группы B и AB занимают промежуточное положение, а их влияние может зависеть от дополнительных факторов, таких как образ жизни, уровень физической активности и контроль артериального давления.

Плюсы и минусы учёта группы крови в профилактике

Учитывать группу крови при оценке рисков имеет определённые преимущества и ограничения. С одной стороны, это стабильный и заранее известный фактор, который можно включить в общую картину здоровья. С другой — его вклад относительно невелик по сравнению с курением, гипертонией или малоподвижным образом жизни. Поэтому группа крови может служить дополнительным ориентиром, но не заменяет базовые меры профилактики.

Советы по снижению риска инсульта шаг за шагом

Контролируйте артериальное давление и уровень холестерина, даже если вы молоды и не предъявляете жалоб. Поддерживайте регулярную физическую активность с упором на аэробные нагрузки. Следите за рационом, увеличивая долю клетчатки и снижая потребление насыщенных жиров. Откажитесь от курения и ограничьте алкоголь. Обсуждайте индивидуальные факторы риска с врачом, особенно при семейной истории инсульта.

Популярные вопросы о риске раннего инсульта

Может ли группа крови стать причиной инсульта сама по себе?

Нет, группа крови лишь немного влияет на вероятность, но не является самостоятельной причиной заболевания.

Нужно ли людям с первой группой крови проходить дополнительные обследования?

Исследователи не рекомендуют специальный скрининг только на основании группы крови.

Что важнее для профилактики инсульта: генетика или образ жизни?

Образ жизни остаётся ключевым фактором, способным существенно снизить риск независимо от генетических особенностей.