Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Тяпкова

Отказ от белого хлеба не спасёт: продукты, которые дают более сильный скачок сахара, чем выпечка

Ограничение быстрых углеводов улучшает сон и концентрацию — New shape
Здоровье

Белый хлеб давно получил репутацию врага здорового питания. Выпечка из очищенной пшеничной муки лишена клетчатки и питательных веществ, а содержащиеся в ней быстрые углеводы вызывают резкие скачки сахара в крови. Однако даже если вы уже перешли на цельнозерновой хлеб и отказались от сахара в кофе, это ещё не значит, что рацион стал полностью безопасным. Быстрые углеводы часто скрываются в привычных напитках и "невинных" перекусах — иногда их там в несколько раз больше, чем в куске белого хлеба. Об этом сообщает издание New shape.

хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
хлеб

1. Сладкие кофейные напитки — десерт под видом утреннего ритуала

Кофейные латте с сиропами, шоколадные мокко и напитки со сливками на самом деле мало чем отличаются от десерта. Один стакан объёмом 400-500 мл содержит до 80 г углеводов и около 400-500 ккал. Для сравнения: это эквивалент трём кускам белого хлеба с джемом.

К тому же ароматизированные сиропы часто содержат искусственные добавки и насыщенные жиры из сливок. Комбинация сахара и жира вызывает всплеск инсулина и даёт кратковременное ощущение энергии, за которым неизбежно следует спад сил и чувство голода.

Совет: если без кофе не обойтись, выбирайте капучино без сиропов, добавляйте немного корицы или какао — вкус останется насыщенным, а калорийность снизится вдвое.

2. Соки, смузи и "полезные" коктейли

Сокосодержащие напитки и смузи часто воспринимаются как часть здорового питания, но на деле лишённые клетчатки фрукты превращаются в порцию чистых сахаров. В 400 мл фруктового смузи может содержаться 70-75 г углеводов, из которых более 60 г — простые сахара.

Отсутствие пищевых волокон делает такие напитки сродни сладкой газировке: уровень сахара в крови растёт мгновенно, а чувство насыщения проходит быстро.

Совет: ограничьтесь порцией 100-150 мл, а в качестве основы используйте воду или несладкий йогурт. Добавление зелени и клетчатки снизит гликемическую нагрузку. Контроль уровня сахара важен не только для фигуры, но и для здоровья сосудов.

3. Сырные крекеры — солёный обман

На первый взгляд, крекеры с сыром не похожи на источник быстрых углеводов. Но в 30-граммовой порции — около 18 г углеводов, а основной их источник — кукурузный сироп и мука высшего сорта. Дополнительный минус — искусственные красители и ароматизаторы, которые делают продукт особенно "аппетитным".

Даже варианты с пометкой "органик" не решают проблему: там меньше синтетических добавок, но содержание углеводов остаётся прежним.

Совет: замените промышленные крекеры на домашние цельнозерновые хлебцы или орехи — они содержат сложные углеводы, белок и клетчатку.

4. Йогурт с фруктовыми наполнителями — сладкая ловушка

Йогурт считается полезным продуктом благодаря содержанию пробиотиков. Но фруктовые наполнители превращают его в источник сахара.

Обычный натуральный йогурт содержит 12-15 г углеводов, в то время как йогурт с джемом — уже около 30 г, половина из которых — быстрые сахара. В итоге полезный перекус превращается в десерт.

Выбирайте греческий йогурт без добавок и добавляйте свежие ягоды, орехи или немного мёда. Такой вариант обеспечивает баланс белков и полезных жиров, а также способствует здоровью пищеварения.

5. Изюм в йогуртовой глазури — сладость под маской пользы

На упаковке написано "сухофрукты в йогурте", и кажется, что это идеальный перекус. На деле покрытие почти полностью состоит из сахара и жиров. В одной горсти такого снека — до 20 г углеводов, из которых 19 г — чистый сахар.

Йогуртовая глазурь лишь создаёт иллюзию полезности, ведь от йогурта в ней только название. Куда полезнее съесть горсть натурального изюма или пару долек чёрного шоколада.

Сравнение: где больше быстрых углеводов

Продукт Углеводы (г/порция) Особенности
Белый хлеб (1 кусок) ~15 быстрый подъём сахара
Латте с сиропом (400 мл) 60-80 сахар + жиры
Фруктовый смузи (400 мл) 70-75 без клетчатки
Йогурт с наполнителем (1 стакан) ~30 фруктовый сахар
Крекеры сырные (30 г) ~18 кукурузный сироп
Изюм в глазури (30 г) ~20 чистый сахар

Эта таблица наглядно показывает: продукты, которые кажутся "лёгкими", нередко оказываются сахарными ловушками. Поэтому важно читать состав и учитывать не только калорийность, но и вид углеводов.

Плюсы и минусы отказа от быстрых углеводов

Плюсы:

  • стабильный уровень энергии;

  • снижение тяги к сладкому;

  • улучшение концентрации и сна;

  • поддержание здорового веса.

Минусы:

  • необходимость адаптации: первые дни возможна лёгкая усталость;

  • сложнее поддерживать привычные вкусы напитков и десертов.

Тем не менее уже через неделю большинство людей отмечают улучшение самочувствия и снижение колебаний сахара в крови.

Советы для снижения количества быстрых углеводов

  1. Читайте этикетки. Избегайте продуктов с глюкозным сиропом, мальтозой и декстрозой.

  2. Выбирайте напитки без сахара. Кофе, чай и травяные настои не требуют подсластителей.

  3. Планируйте перекусы. Заменяйте сладости орехами, фруктами, йогуртом без добавок.

  4. Пейте больше воды. Часто чувство голода — это реакция на обезвоживание.

  5. Следите за размером порций. Даже полезные продукты при избытке превращаются в источник лишних калорий.

Популярные вопросы о быстрых углеводах

Правда ли, что полностью исключать быстрые углеводы нельзя?

Да. Они нужны для быстрой энергии, особенно при интенсивных нагрузках. Главное — получать их из натуральных источников: фруктов, ягод, мёда.

Можно ли похудеть, если ограничить только сахар?

Да, это уже снизит калорийность рациона и уровень инсулина. Но стоит контролировать и скрытые углеводы в напитках и перекусах.

Чем заменить сладкий кофе утром?

Попробуйте чёрный кофе с корицей или латте на растительном молоке без сахара.

Какие продукты помогают снизить уровень сахара в крови?

Полезны зелёные овощи, цельнозерновые продукты, орехи и продукты с клетчаткой. Они обеспечивают стабильную энергию без скачков глюкозы.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы кофе диета сахар питание здоровье
Новости Все >
Промроботы получат льготную аренду в Подмосковье: ставка 1 руб. на 2,5 года
Ежедневные привычки помогают поддерживать порядок в доме без уборок – thespruce
Сорта Бастион и Кремень показали лёжкость до 9 месяцев
Правительство РФ выделяет свыше 1 млрд руб. на поддержку угледобычи в ЛНР
Деревня в Албании превращает поездку в семейную историю — The Guardian
Губки, разделочные доски и раковина накапливают больше всего бактерий — The Spruce
Интенсивные интервальные нагрузки усиливают стресс и аппетит — тренеры
Огородники применили раствор молока с йодом против тли на листьях
Изношенный аккумулятор повышает риск отказа запуска двигателя зимой
Нижняя мантия удерживала воду на ранней Земле — Science
Сейчас читают
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Декоративный куст красивоплодника сохраняет ягоды всю зиму
Садоводство, цветоводство
Декоративный куст красивоплодника сохраняет ягоды всю зиму
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Популярное
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку

Компактный томат "Беби" даёт до ста сладких плодов и отлично растёт в горшке. Узнайте, как превратить балкон в мини-огород без лишних усилий.

Куст томата "Беби" плодоносит уже через 80–90 дней
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Юбка, что формирует идеальную талию: главный тренд 2026 года уже примеряют модницы по всему миру
Куст, что не сдаётся зиме: фиолетовые ягоды сияют на снегу, а растёт он где угодно и без капризов
Длинная шуба — зима в стиле люкс: как носить классику, чтобы каждый выход был эффектным
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Триллионы на кону: Россия готовит ответный удар Euroclear из-за замороженных активов
Замёрзшее стекло исчезает само: способ, о котором вспоминают в последнюю очередь
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Океан разворачивается против ветра: в Бенгальском заливе обнаружена аномалия, меняющая климатические расчёты
Последние материалы
Сорта Бастион и Кремень показали лёжкость до 9 месяцев
Ресницы становятся гуще при нанесении пудры под тушь
Афины признаны одним из самых жарких городов мира — Protothema AI
Непеченные конфеты Рафаэлло делают из четырех ингредиентов
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Правительство РФ выделяет свыше 1 млрд руб. на поддержку угледобычи в ЛНР
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Деревня в Албании превращает поездку в семейную историю — The Guardian
Дикие кабаны вызывают эрозию почв в районе Беарсдена — Nature
Губки, разделочные доски и раковина накапливают больше всего бактерий — The Spruce
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.