Анна Маляева

Главные блюда Нового года под прицелом: скрытые плюсы и неожиданные минусы праздничного меню

В селедке "под шубой" большое количество соли — диетолог Наталья Денисова
Здоровье

Блестящие гирлянды, запах ели, мандарины и традиционные блюда на столе — всё это создаёт атмосферу праздника, без которой невозможно представить Новый год. Но задумывались ли вы, что скрывается за вкусами "шубы" и оливье, которые год за годом украшают наш стол? Старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, какие плюсы и минусы есть у самых популярных новогодних угощений.

Селёдка под шубой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Селёдка под шубой

Сельдь под шубой: польза с нюансами

Классическая "шуба" остаётся фаворитом праздничного меню. И не зря — сочетание рыбы и овощей делает блюдо питательным и сбалансированным.

"Морская рыба важнейший источник йода и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые укрепляют сердце, сосуды и поддерживают обмен веществ. Нам всем нужно есть больше рыбы, ведь её доля в рационе россиян не превышает 2%", — отметила врач-диетолог Наталья Денисова.

Россия действительно входит в тройку стран с самым выраженным дефицитом йода. По данным Минздрава, среднесуточное потребление йода в стране составляет 40-80 мкг, тогда как норма — около 150-200 мкг. Поэтому блюда с морской рыбой могут частично восполнить этот дефицит.

Однако у "шубы" есть и оборотная сторона. Солёная сельдь содержит избыточное количество натрия, который вызывает задержку жидкости, повышает давление и может провоцировать заболевания почек, печени и суставов. Особенно осторожными с этим блюдом стоит быть людям, страдающим гипертонией или нарушением обмена веществ. Об этом сообщает RG.

Как снизить вред и сохранить вкус

  1. Используйте слабосолёную рыбу или предварительно промойте филе в воде или молоке.
  2. Ограничьте количество майонеза — не более 1 столовой ложки на порцию.
  3. Добавляйте больше отварных овощей — они уравновешивают солёность и делают салат легче.
  4. Подавайте салат охлаждённым и не храните его дольше суток.

Оливье: любимая классика под прицелом

Без оливье не обходится ни один праздник. Картофель, горошек, варёные яйца, морковь и колбаса — простой, но сытный набор. По словам экспертов, сам по себе салат не вреден, если соблюдать меру. Овощи содержат клетчатку, витамины группы B и калий, а белки из яиц и мяса обеспечивают чувство сытости.

Основная проблема — всё тот же майонез. В нём много жиров и калорий, а витаминов почти нет. При этом диетологи подчёркивают: не существует абсолютно вредных или полезных продуктов — всё зависит от количества.

"Мы не можем сказать, что майонез — это вредный продукт. Всё дело в объёме и качестве съеденного", — пояснила Наталья Денисова.

Оптимальная порция оливье — 100-150 граммов. Если добавить к нему свежие овощи или зелень, блюдо станет легче и полезнее.

Домашний и магазинный майонез

  • Домашний: меньше консервантов, можно регулировать жирность и вкус, но хранится не более суток.
  • Промышленный: дольше хранится и безопасен при соблюдении технологии, однако содержит больше соли и сахара.

При желании можно заменить часть майонеза натуральным йогуртом или сметаной — получится мягкий вкус и меньше калорий.

Шпроты и красная икра: удовольствие в мелочах

Бутерброды со шпротами или икрой — неизменный атрибут новогодней ночи. Рыбные закуски богаты белком и жирными кислотами Омега-3, но при этом их калорийность и солёность высоки. Шпроты часто содержат копчёные добавки, которые при регулярном употреблении могут негативно влиять на желудок и печень.

Икру, напротив, можно считать полезной, но лишь в умеренных количествах — 1-2 чайные ложки в день. Она богата витаминами D и E, цинком и белками, но из-за соли и высокой стоимости редко становится повседневным продуктом.

Мандарины и шампанское: новогодняя гармония

Символ зимних праздников мандарины не только вкусны, но и полезны. Они насыщают организм витамином C, усиливают иммунитет и помогают переваривать жирную пищу. Однако при гастрите, язве или повышенной кислотности желудка цитрусовые могут вызвать дискомфорт.

Шампанское — ещё один неизменный атрибут торжества. Один бокал сухого игристого вина (около 150 мл) не нанесёт вреда, если пить медленно и сочетать с лёгкими закусками. Главное — не смешивать алкоголь с жирной пищей, чтобы не перегружать печень.

Плюсы и минусы новогоднего застолья

Плюсы:

  • Рыба и икра снабжают организм полезными жирами.
  • Овощи и фрукты дают витамины и клетчатку.
  • Праздничная атмосфера повышает уровень дофамина и снижает стресс.

Минусы:

  • Избыточная соль и жир увеличивают нагрузку на сосуды и печень.
  • Салаты с майонезом быстро портятся при хранении.
  • Алкоголь усиливает аппетит и мешает контролировать количество съеденного.

Советы по организации полезного праздничного стола

  1. Готовьте блюда небольшими порциями — чтобы не хранить остатки.
  2. Используйте качественные ингредиенты и свежие продукты.
  3. Заменяйте часть майонеза на натуральный йогурт или оливковое масло.
  4. Добавляйте больше зелени, свежих овощей и цитрусовых.
  5. Пейте воду между приёмами пищи — это поможет избежать переедания.

Популярные вопросы о новогодних блюдах

1. Можно ли есть салаты с майонезом на следующий день?

Нет, безопасный срок хранения — не более 12 часов в холодильнике при температуре до +6°C.

2. Что лучше выбрать — сельдь под шубой или оливье?

Оба блюда можно включить в рацион, но в малых количествах. Если контролировать соль и жир, вреда не будет.

3. Чем заменить шпроты, чтобы сохранить вкус и снизить калорийность?

Попробуйте слабосолёную скумбрию или тунец в собственном соку — вкусно и безопаснее.

4. Можно ли пить шампанское при диете?

Иногда — да. Главное, выбирать сухое вино и не превышать один бокал.

Праздничное застолье может быть и вкусным, и безопасным — всё зависит от того, насколько осознанно вы подходите к выбору блюд. Главное правило — умеренность и внимание к деталям: немного рыбы, щепотка соли, свежие овощи и качественные продукты способны превратить даже привычное "оливье" или "шубу" в полезное угощение. Новый год — не повод для ограничений, а возможность насладиться едой, сохранив лёгкость и хорошее самочувствие. Пусть на вашем столе будут блюда, которые дарят радость, здоровье и ощущение настоящего праздника.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы диета салаты питание организм диетолог здоровье новый год
