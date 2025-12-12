Главные блюда Нового года под прицелом: скрытые плюсы и неожиданные минусы праздничного меню

Блестящие гирлянды, запах ели, мандарины и традиционные блюда на столе — всё это создаёт атмосферу праздника, без которой невозможно представить Новый год. Но задумывались ли вы, что скрывается за вкусами "шубы" и оливье, которые год за годом украшают наш стол? Старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, какие плюсы и минусы есть у самых популярных новогодних угощений.
Классическая "шуба" остаётся фаворитом праздничного меню. И не зря — сочетание рыбы и овощей делает блюдо питательным и сбалансированным.
"Морская рыба важнейший источник йода и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые укрепляют сердце, сосуды и поддерживают обмен веществ. Нам всем нужно есть больше рыбы, ведь её доля в рационе россиян не превышает 2%", — отметила врач-диетолог Наталья Денисова.
Россия действительно входит в тройку стран с самым выраженным дефицитом йода. По данным Минздрава, среднесуточное потребление йода в стране составляет 40-80 мкг, тогда как норма — около 150-200 мкг. Поэтому блюда с морской рыбой могут частично восполнить этот дефицит.
Однако у "шубы" есть и оборотная сторона. Солёная сельдь содержит избыточное количество натрия, который вызывает задержку жидкости, повышает давление и может провоцировать заболевания почек, печени и суставов. Особенно осторожными с этим блюдом стоит быть людям, страдающим гипертонией или нарушением обмена веществ. Об этом сообщает RG.
Без оливье не обходится ни один праздник. Картофель, горошек, варёные яйца, морковь и колбаса — простой, но сытный набор. По словам экспертов, сам по себе салат не вреден, если соблюдать меру. Овощи содержат клетчатку, витамины группы B и калий, а белки из яиц и мяса обеспечивают чувство сытости.
Основная проблема — всё тот же майонез. В нём много жиров и калорий, а витаминов почти нет. При этом диетологи подчёркивают: не существует абсолютно вредных или полезных продуктов — всё зависит от количества.
"Мы не можем сказать, что майонез — это вредный продукт. Всё дело в объёме и качестве съеденного", — пояснила Наталья Денисова.
Оптимальная порция оливье — 100-150 граммов. Если добавить к нему свежие овощи или зелень, блюдо станет легче и полезнее.
При желании можно заменить часть майонеза натуральным йогуртом или сметаной — получится мягкий вкус и меньше калорий.
Бутерброды со шпротами или икрой — неизменный атрибут новогодней ночи. Рыбные закуски богаты белком и жирными кислотами Омега-3, но при этом их калорийность и солёность высоки. Шпроты часто содержат копчёные добавки, которые при регулярном употреблении могут негативно влиять на желудок и печень.
Икру, напротив, можно считать полезной, но лишь в умеренных количествах — 1-2 чайные ложки в день. Она богата витаминами D и E, цинком и белками, но из-за соли и высокой стоимости редко становится повседневным продуктом.
Символ зимних праздников мандарины не только вкусны, но и полезны. Они насыщают организм витамином C, усиливают иммунитет и помогают переваривать жирную пищу. Однако при гастрите, язве или повышенной кислотности желудка цитрусовые могут вызвать дискомфорт.
Шампанское — ещё один неизменный атрибут торжества. Один бокал сухого игристого вина (около 150 мл) не нанесёт вреда, если пить медленно и сочетать с лёгкими закусками. Главное — не смешивать алкоголь с жирной пищей, чтобы не перегружать печень.
Плюсы:
Минусы:
Нет, безопасный срок хранения — не более 12 часов в холодильнике при температуре до +6°C.
Оба блюда можно включить в рацион, но в малых количествах. Если контролировать соль и жир, вреда не будет.
Попробуйте слабосолёную скумбрию или тунец в собственном соку — вкусно и безопаснее.
Иногда — да. Главное, выбирать сухое вино и не превышать один бокал.
Праздничное застолье может быть и вкусным, и безопасным — всё зависит от того, насколько осознанно вы подходите к выбору блюд. Главное правило — умеренность и внимание к деталям: немного рыбы, щепотка соли, свежие овощи и качественные продукты способны превратить даже привычное "оливье" или "шубу" в полезное угощение. Новый год — не повод для ограничений, а возможность насладиться едой, сохранив лёгкость и хорошее самочувствие. Пусть на вашем столе будут блюда, которые дарят радость, здоровье и ощущение настоящего праздника.
