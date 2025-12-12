Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Главная ошибка застолий: привычка, которая делает новогодний стол тяжёлым испытанием для организма

За столом не рекомендуется запивать салаты алкоголем — нутрициолог Кованова
Здоровье

Новогодний ужин редко обходится без переедания и экспериментов с сочетанием блюд. Однако именно в этот вечер люди чаще всего допускают одну и ту же ошибку, которая может обернуться тяжестью, вздутием и плохим самочувствием.

Люди за новогодним столом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Люди за новогодним столом

Почему нельзя запивать еду алкоголем

Во время пышных застолий человек часто сочетает жирные салаты с газированными или спиртными напитками. Такое поведение вызывает замедление пищеварения и перегружает поджелудочную железу. Диетолог подчёркивает, что организму нужны паузы между приёмами пищи — не менее двух часов, чтобы желудок успел переварить то, что уже съедено.

"Если сразу после еды выпить бокал алкоголя, пища дольше задерживается в желудке, начинается брожение и повышается нагрузка на печень", — поясняет диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

По словам специалиста, оптимальный вариант — вода с лимоном между бокалами шампанского. Она помогает нейтрализовать кислотность и улучшает обмен веществ. Отмечается, что тёплые жидкости и умеренные паузы в еде поддерживают естественную работу желудка и кишечника.

Как избежать перегрузки пищеварения

Нутрициолог советует заранее готовить организм к праздничному ужину: не приходить за стол голодным и не смешивать мясные, рыбные и молочные блюда в одном приёме пищи. Если человек редко ест тяжёлую пищу, можно использовать ферменты. А вот сочетание алкоголя и салатов с майонезом лучше исключить.

"Алкоголь лучше употреблять с фруктами, лёгким овощным салатом или пить отдельно, запивая его водой с лимоном в пропорции один к одному", — добавила эксперт.

Медики предупреждают: даже небольшие порции алкоголя в сочетании с жирной пищей могут провоцировать обострение хронических заболеваний желудка и поджелудочной железы.

Другие опасные привычки на Новый год

Праздничный стол — испытание не только для фигуры, но и для здоровья. Лучше не сбивать привычный режим: поужинать заранее, а к полуночи оставить только фрукты, десерты и напитки.

"Переедание в новогоднюю ночь часто становится причиной проблем с желудочно-кишечным трактом", — подчеркнула Врач-диетолог Марият Мухина.

Также стоит помнить, что алкоголь — главный провокатор аллергических реакций, отметил аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. Помимо него, неприятные симптомы могут вызвать продукты с высоким содержанием гистамина — сыр, рыба, цитрусовые, шоколад, орехи и даже некоторые пищевые добавки. Об этом сообщает АиФ.

Плюсы и минусы праздничного застолья

Праздничные ужины — это не только риск для здоровья, но и способ провести время с близкими. Однако важно соблюдать баланс между удовольствием и осознанностью.

Плюсы:

  • общение с родными и друзьями способствует выработке эндорфинов;
  • умеренные порции вкусной еды создают эмоциональный комфорт;
  • бокал шампанского может улучшить настроение.

Минусы:

  • переедание и алкоголь перегружают ЖКТ и печень;
  • жирные блюда повышают риск панкреатита;
  • недостаток воды и сна мешает восстановлению организма.

Чтобы избежать неприятных последствий, можно заранее составить лёгкое меню — с упором на овощи, белое мясо и запечённые блюда.

Советы по питанию в новогоднюю ночь

  1. За час до застолья съешьте лёгкий ужин — например, овощи или кашу.
  2. Между тостами делайте паузы и пейте воду.
  3. Не смешивайте алкоголь разных видов.
  4. Избегайте жирных салатов с майонезом.
  5. После праздника устройте день отдыха с обильным питьём и лёгкой пищей.

Полезно также знать, как отдельные продукты влияют на пищеварение. Например, специалисты напоминают, что сочетание некоторых напитков может быть нежелательным, подобные комбинации вызывают вздутие и мешают нормальному усвоению пищи.

Популярные вопросы о новогоднем питании

1. Что лучше пить за праздничным столом?

Лучше выбирать воду или домашние морсы. Из алкоголя — сухое белое вино, оно менее калорийно и не перегружает печень.

2. Можно ли есть сладкое после алкоголя?

Не рекомендуется: сахар усиливает действие спирта и повышает нагрузку на поджелудочную железу.

3. Какие продукты помогают снять тяжесть после застолья?

Свежие яблоки, лимонная вода и лёгкие овощные супы. Также поможет травяной чай с мятой и имбирём.

Главное правило праздничного застолья — не превращать удовольствие в испытание для организма. Диетологи единодушны: вреднее всего запивать еду алкоголем и не давать желудку времени на переваривание. Вода, умеренность и осознанный выбор блюд помогут сохранить лёгкость даже после пышного ужина. Пусть Новый год начнётся не с тяжести и усталости, а с энергии, здоровья и гармонии — и тогда праздничное настроение продлится гораздо дольше.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы советы питание алкоголь организм диетолог здоровье новый год пищеварение
Новости Все >
Замачивание ломтиков в соке вернуло влагу грудинке — Serious Eats
Уксус и перекись водорода устраняют запах в стиральной машине — специалисты
Выбор породы зависит от темпа жизни и здоровья хозяина — Белновости
Восстановлен полный геном египтянина возрастом 4500 лет — gitelescourlis
Мойка при минусе сохранила кузов при соблюдении температуры
Отказ от отработки потребует вернуть стоимость года обучения — Амител
Собчак назвала День Конституции своим личным праздником
Чарынский каньон зимой раскрывает контрастные цвета скал — гиды
Кожа головы требует очищения каждые 2–3 дня независимо от типа волос — Malatec
Пульверизатор ускоряет уборку и предотвращает разводы
Сейчас читают
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Наука и техника
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Горячие точки
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
То, что вы носили десятилетие, исчезнет уже в 2026-м: вещи, которым мода больше не оставила шанса
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Последние материалы
Чарынский каньон зимой раскрывает контрастные цвета скал — гиды
Кожа головы требует очищения каждые 2–3 дня независимо от типа волос — Malatec
Пульверизатор ускоряет уборку и предотвращает разводы
Птицу весом около 2 кг запекают 1,5 – 2 часа при 180°С
Гороскоп: Львы, Овны и Козероги чаще становятся лидерами
Лапы и область усов кошки обладают высокой чувствительностью
Судья отметила недоказанность участия ребёнка в операции — tagesspiegel
В Уэльсе найден крупнейший клад римских монет за годы наблюдений — Earth
Упражнения для внутренней части бедра усиливают тонус мышц — фитнес-тренеры
Момордика формирует сладкие плоды в тепле и влажности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.