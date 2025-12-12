Главная ошибка застолий: привычка, которая делает новогодний стол тяжёлым испытанием для организма

Новогодний ужин редко обходится без переедания и экспериментов с сочетанием блюд. Однако именно в этот вечер люди чаще всего допускают одну и ту же ошибку, которая может обернуться тяжестью, вздутием и плохим самочувствием.
Во время пышных застолий человек часто сочетает жирные салаты с газированными или спиртными напитками. Такое поведение вызывает замедление пищеварения и перегружает поджелудочную железу. Диетолог подчёркивает, что организму нужны паузы между приёмами пищи — не менее двух часов, чтобы желудок успел переварить то, что уже съедено.
"Если сразу после еды выпить бокал алкоголя, пища дольше задерживается в желудке, начинается брожение и повышается нагрузка на печень", — поясняет диетолог и нутрициолог Софья Кованова.
По словам специалиста, оптимальный вариант — вода с лимоном между бокалами шампанского. Она помогает нейтрализовать кислотность и улучшает обмен веществ. Отмечается, что тёплые жидкости и умеренные паузы в еде поддерживают естественную работу желудка и кишечника.
Нутрициолог советует заранее готовить организм к праздничному ужину: не приходить за стол голодным и не смешивать мясные, рыбные и молочные блюда в одном приёме пищи. Если человек редко ест тяжёлую пищу, можно использовать ферменты. А вот сочетание алкоголя и салатов с майонезом лучше исключить.
"Алкоголь лучше употреблять с фруктами, лёгким овощным салатом или пить отдельно, запивая его водой с лимоном в пропорции один к одному", — добавила эксперт.
Медики предупреждают: даже небольшие порции алкоголя в сочетании с жирной пищей могут провоцировать обострение хронических заболеваний желудка и поджелудочной железы.
Праздничный стол — испытание не только для фигуры, но и для здоровья. Лучше не сбивать привычный режим: поужинать заранее, а к полуночи оставить только фрукты, десерты и напитки.
"Переедание в новогоднюю ночь часто становится причиной проблем с желудочно-кишечным трактом", — подчеркнула Врач-диетолог Марият Мухина.
Также стоит помнить, что алкоголь — главный провокатор аллергических реакций, отметил аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. Помимо него, неприятные симптомы могут вызвать продукты с высоким содержанием гистамина — сыр, рыба, цитрусовые, шоколад, орехи и даже некоторые пищевые добавки. Об этом сообщает АиФ.
Праздничные ужины — это не только риск для здоровья, но и способ провести время с близкими. Однако важно соблюдать баланс между удовольствием и осознанностью.
Чтобы избежать неприятных последствий, можно заранее составить лёгкое меню — с упором на овощи, белое мясо и запечённые блюда.
Полезно также знать, как отдельные продукты влияют на пищеварение. Например, специалисты напоминают, что сочетание некоторых напитков может быть нежелательным, подобные комбинации вызывают вздутие и мешают нормальному усвоению пищи.
Лучше выбирать воду или домашние морсы. Из алкоголя — сухое белое вино, оно менее калорийно и не перегружает печень.
Не рекомендуется: сахар усиливает действие спирта и повышает нагрузку на поджелудочную железу.
Свежие яблоки, лимонная вода и лёгкие овощные супы. Также поможет травяной чай с мятой и имбирём.
Главное правило праздничного застолья — не превращать удовольствие в испытание для организма. Диетологи единодушны: вреднее всего запивать еду алкоголем и не давать желудку времени на переваривание. Вода, умеренность и осознанный выбор блюд помогут сохранить лёгкость даже после пышного ужина. Пусть Новый год начнётся не с тяжести и усталости, а с энергии, здоровья и гармонии — и тогда праздничное настроение продлится гораздо дольше.
