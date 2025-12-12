Магний стал новой сладкой модой: люди глотают таблетки горстями, не понимая, какой риск запускают

Передозировка магния приводит к падению давления и аритмиям — Елена Малышева

Самостоятельный приём витаминов и микроэлементов может обернуться серьёзными последствиями для здоровья. Особенно опасно, когда люди начинают бесконтрольно употреблять препараты, не понимая дозировку и возможные риски. На эту проблему обратила внимание врач и телеведущая Елена Малышева, назвав массовое увлечение магнием проявлением "дикости". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Druzhinin / Government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Масляков и Елена Малышева

Почему магний стал "модным" и чем это опасно

В последние годы магний прочно вошёл в список популярных добавок: его активно рекламируют как средство от стресса, бессонницы и мышечных судорог. Многие уверены, что этот микроэлемент можно принимать без контроля, считая его безопасным. Однако, по словам экспертов, это не так.

"Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты", — заявила доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева.

Малышева подчеркнула, что в российских клиниках участились случаи госпитализации пациентов с остановкой сердца и резким падением давления после самостоятельного приёма магниевых препаратов. Такое состояние может быть связано с превышением безопасной дозы.

Есть ли дефицит магния на самом деле

По словам врача, представление о "массовом дефиците магния" — миф. Этот минерал поступает в организм с привычными продуктами питания. Он содержится в картофеле, гречке, рисе, твороге, сыре, зелени и хлебе.

"Вы понимаете, что даже конфеты нельзя есть слишком много, потому что будет плохо. А почему-то вдруг магний вы стали все есть", — отметила Елена Малышева.

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии подтверждают: физиологическая потребность взрослого человека в магнии не превышает 420 мг в сутки, а у детей — от 55 до 400 мг в зависимости от возраста.

Кроме того, организм обладает способностью рециркуляции магния - минерал повторно всасывается из пищеварительного тракта за счёт работы слюнных желёз, желудка, печени и кишечника. Это значит, что при сбалансированном питании дефицит встречается крайне редко.

Сравнение: добавки магния и естественные источники

Эксперты подчёркивают: между приёмом таблетированных добавок и получением магния с пищей есть принципиальная разница. В первом случае концентрация вещества может быть слишком высокой, что вызывает побочные эффекты — от диареи до нарушений сердечного ритма.

Таблетки и порошки: быстро повышают уровень магния, но риск передозировки велик. Продукты питания: усваиваются мягко и безопасно, поддерживая баланс минералов. Минеральная вода: содержит небольшие дозы магния и подходит для профилактики, но не для лечения.

Рациональное питание, включающее злаки, орехи, бобовые и овощи, обеспечивает организм всем необходимым. Например, гречневая крупа содержит не только магний, но и железо, витамины группы B и клетчатку, помогая поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Плюсы и минусы приёма магния

Перед началом приёма добавок важно понимать их влияние на организм.

Плюсы:

при выраженном дефиците улучшает работу нервной системы;

помогает при судорогах и мышечной слабости;

поддерживает нормальный ритм сердца.

Минусы:

при избытке вызывает падение давления и аритмии;

может спровоцировать тошноту и расстройства пищеварения;

снижает усвоение кальция и цинка при длительном приёме.

Малышева подчёркивает: любые добавки, даже самые "мягкие", должны назначаться врачом после обследования.

Советы по безопасному употреблению микроэлементов

Не принимайте препараты без анализа крови. Избыток магния вреден не меньше дефицита. Соблюдайте баланс питания. Организм получает минералы не только из таблеток, но и из пищи. Выбирайте натуральные источники. Орехи, рыба, злаки и овощи помогают восполнять дефицит мягко. Следите за взаимодействием веществ. Магний снижает усвоение некоторых витаминов. Избегайте самолечения. Даже витамины могут навредить при неправильной дозировке.

Как отмечают диетологи, устойчивый эффект даёт не отдельный микроэлемент, а общий образ жизни — полноценный сон, физическая активность и умеренность в питании. Пример тому — материалы о здоровом сердце и сосудах, где подчеркивается важность комплексного подхода к профилактике заболеваний.

Популярные вопросы о магнии и добавках

Как понять, что организму не хватает магния?

Основные признаки — мышечные подёргивания, раздражительность, быстрая утомляемость. Но для точной диагностики нужен анализ крови.

Можно ли восполнить магний только питанием?

Да, при сбалансированном рационе это возможно. Включайте крупы, орехи, молочные продукты, зелень.

Что делать при передозировке магнием?

Нужно немедленно прекратить приём добавок и обратиться к врачу. При сильной слабости и головокружении — вызвать скорую помощь.