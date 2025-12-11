Холод кусает без следов: простое правило, которое спасает от тяжелых последствий обморожения

Измерение температуры тела важно при обморожении — фельдшер Ольга Карасева

Холодная зима может быть не только красивой, но и опасной, особенно если провести на морозе больше времени, чем организм способен выдержать. Сильный ветер, влажность и неподходящая одежда повышают риск обморожения, которое способно привести к серьёзным последствиям. О том, как действовать в таких ситуациях и как помочь пострадавшему, рассказала фельдшер скорой помощи Ольга Карасева.

Почему обморожение так опасно

Обморожение возникает при длительном воздействии холода, когда происходит нарушение кровообращения в тканях. Первые признаки — покалывание, онемение и побледнение кожи. Без своевременной помощи может развиться некроз тканей, а в тяжёлых случаях — потеря чувствительности и даже ампутация.

"В первую очередь пострадавшего нужно перенести в тёплое помещение, чтобы остановить дальнейшее охлаждение. Растирать обмороженные участки, тем более спиртом или масляными средствами, нельзя — это повреждает ткани. Поражённые места следует лишь укутать тёплой тканью", — говорит фельдшер скорой помощи Ольга Карасева.

Такое простое действие помогает избежать дополнительного травмирования и создаёт условия для постепенного согревания.

Как правильно согревать пострадавшего

"Согревать кожу нужно медленно и бережно: не использовать огонь, горячие предметы и другие резкие методы. Если уже появились волдыри, трогать кожу тем более запрещено", — объясняет фельдшер.

Постепенное согревание — основа безопасной помощи. Для этого подойдут одеяла, шерстяные вещи или сухие полотенца. Можно использовать тепло тела спасателя, если под рукой нет других средств.

Также советует измерить температуру пострадавшего — это позволит определить степень общего переохлаждения. Если температура тела опустилась ниже 35 °C, необходима медицинская помощь.

Типичные ошибки при оказании помощи

Даже люди с добрыми намерениями часто совершают опасные ошибки. Наиболее распространённые — растирание обмороженных участков снегом или спиртом, использование грелок и открытого огня, а также резкий перенос пострадавшего из холода в жаркое помещение. Все эти действия приводят к дополнительным повреждениям тканей.

Некоторые ошибочно считают, что при обморожении достаточно просто выпить горячий чай или принять тёплую ванну. Однако подобные меры уместны только при лёгких формах и после консультации врача. Самолечение в тяжёлых случаях может усугубить последствия. Об этом сообщает RuNews24. Ru.

Кто находится в группе риска

По наблюдениям медиков, чаще всего страдают люди, проводящие много времени на улице, а также те, кто выходит на холод без головного убора или перчаток. Опасность возрастает у людей с хроническими заболеваниями сердца, диабетом, нарушением кровообращения и у тех, кто употреблял алкоголь.

Пожилые люди и маленькие дети также особенно уязвимы: их организм теряет тепло быстрее, чем у здорового взрослого человека. Поэтому важно планировать прогулки в морозную погоду, учитывая продолжительность пребывания на улице и уровень влажности.

Лёгкое и тяжёлое обморожение

Разница между степенями обморожения заключается не только в ощущениях, но и в характере поражения тканей. Лёгкая форма проявляется бледностью, покалыванием, небольшим онемением. После согревания кожа краснеет и может зудеть.

Средняя и тяжёлая степени сопровождаются появлением волдырей, изменением цвета кожи на синюшный или серый. При глубоком обморожении поражаются мышцы и сосуды, возникает риск некроза.

Для самодиагностики достаточно обратить внимание на ощущения: если кожа перестаёт реагировать на прикосновения и боль, нужно срочно обращаться к врачу.

Плюсы и минусы различных способов согревания

Выбор способа первой помощи зависит от состояния пострадавшего и условий вокруг. Медики советуют ориентироваться на безопасность и постепенность.

Плюсы:

согревание в помещении с контролем температуры

использование одеял, шерстяных вещей

приём тёплого (не горячего) напитка

Минусы:

растирание повреждённой кожи

применение спирта, кремов, масла

использование грелок или горячей воды

Такие меры не просто неэффективны — они могут вызвать ожог, разрушение сосудов и ухудшение состояния кожи.

Советы при обморожении

Перенесите пострадавшего в тёплое помещение. Снимите мокрую или холодную одежду. Укутайте обмороженные участки тёплой тканью, не массируя их. Дайте пострадавшему тёплое питьё (чай, морс). Измерьте температуру тела. При наличии волдырей не вскрывайте их. При ухудшении состояния немедленно вызовите скорую помощь.

Такая последовательность действий минимизирует риск осложнений и ускоряет восстановление.

Популярные вопросы о первой помощи при обморожении

1. Можно ли растирать обмороженную кожу спиртом?

Нет. Спирт повреждает ткани и усиливает воспаление. Допустимо только мягкое укутывание.

2. Что делать, если появились волдыри?

Не трогать их. Накройте стерильной тканью и обратитесь к врачу.

3. Можно ли использовать горячую воду для согревания?

Ни в коем случае. Контраст температур может вызвать ожог и расширение сосудов, что ухудшит состояние.

4. Сколько времени нужно для восстановления?

При лёгких формах — несколько дней, при тяжёлых — недели и даже месяцы, в зависимости от глубины поражения.

В конечном счёте, обморожение — это не просто последствие холода, а результат неосторожности и недооценки зимних условий. Даже короткое пребывание на морозе может обернуться серьёзными последствиями, если не знать, как действовать правильно. Поэтому важно помнить простые правила: не растирать кожу, не применять горячие предметы и не откладывать обращение за медицинской помощью. Внимательное отношение к себе и окружающим, тёплая одежда и знание основ первой помощи помогут пройти зиму безопасно и без последствий для здоровья.