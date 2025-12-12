Когда лёгкие встречаются с смогом, первым в бой идёт он: популярный витамин смягчает удар загрязнённого воздуха

Загрязнение воздуха признано одной из самых серьёзных угроз для здоровья, и влияние мелких частиц на дыхательную систему продолжает активно изучаться. Новые научные данные показывают, что привычный витамин может смягчать вред, который частицы загрязнения наносят лёгким.
Это открывает возможность поиска доступных мер профилактики, особенно для групп риска. Об этом сообщается в журнале Environment International.
С ростом интенсивности транспорта, промышленности и увеличением числа лесных пожаров концентрация мелких частиц PM2.5 в воздухе становится всё выше. Эти частицы имеют настолько малый размер, что способны проникать глубоко в дыхательные пути, достигая бронхиол и альвеол. Там они запускают цепочку процессов, включая воспаление, окислительный стресс и повреждение клеточных структур.
Именно воздействие PM2.5 связывают с повышенным риском развития заболеваний дыхательной системы — астмы, ХОБЛ, фиброза, а также рака лёгких. Особая опасность в том, что даже низкие уровни загрязнения могут наносить вред, а безопасного порогового значения воздействия не существует. В условиях ухудшающейся экологической ситуации поиск способов смягчить вред PM2.5 становится приоритетной задачей медицины и общественного здоровья.
В последние годы исследователи всё чаще обращают внимание на роль антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшать воспалительные реакции. Среди них особое внимание получила аскорбиновая кислота, широко известная как витамин С. Его антиоксидантные свойства давно изучены, но применительно к загрязнению воздуха они раскрываются с новой стороны.
Витамин С широко присутствует в рационе, является доступной пищевой добавкой и давно известен как средство поддержки иммунной системы. Но способность этого витамина минимизировать последствия воздействия загрязнённого воздуха стала предметом интереса сравнительно недавно.
Инициаторы исследования из Сиднейского технологического университета и Института медицинских исследований Вулкока поставили цель оценить, может ли витамин С уменьшить повреждения, вызываемые частицами PM2.5. Учёные сосредоточились на двух ключевых механизмах — воспалении и повреждении митохондрий.
Проблема потери митохондрий особенно значима, поскольку именно они являются энергетическими центрами клетки. Повреждение этих структур ухудшает способность тканей к восстановлению, нарушает обмен веществ и усугубляет последствия воспалительных процессов. Обнаружение связи между добавлением витамина С и снижением этих эффектов стало важным шагом в понимании роли антиоксидантов при загрязнении воздуха.
Учёные использовали экспериментальную модель с применением низких доз частиц PM2.5, характерных для городских условий. Цель заключалась в том, чтобы имитировать типичное воздействие загрязнения воздуха на дыхательную систему. На фоне этого воздействия участники исследования получали витамин С в определённых дозировках, и спустя время были выявлены значимые изменения.
К ключевым результатам исследования относятся:
Руководитель исследования подчёркивает важность полученных данных.
"открывают путь к экономически эффективной и реалистичной профилактической стратегии для глобальной проблемы, затрагивающей сотни миллионов людей", — говорится в публикации.
Несмотря на это, исследователи предупреждают об осторожности.
"…чтобы человек получал правильный препарат в правильном количестве."
Этот акцент на безопасности напомнил, что даже привычные витамины должны использоваться под наблюдением специалиста. Передозировка витамина С может приводить к побочным эффектам и не усиливает эффективность защиты.
PM2.5 — это частицы диаметром менее 2,5 микрон, которые проникают через дыхательные пути, оседают в лёгких и вызывают каскад биохимических реакций. Их воздействие связывают с повышением рисков сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений дыхания и даже системного воспаления.
Поскольку частицы способны распространяться на большие расстояния, невозможно полностью исключить контакт с ними, даже находясь вдали от промышленных зон. У людей с ослабленным иммунитетом, пожилых, детей и пациентов с хроническими заболеваниями последствия воздействия оказываются ещё сильнее.
Поэтому методы снижения вреда — от технологий очистки воздуха до антиоксидантных стратегий — становятся важным направлением научных исследований.
На основании предварительных данных витамин С действительно может снижать уровень повреждений лёгочной ткани при контакте с PM2.5. Его антиоксидантная активность позволяет нейтрализовать свободные радикалы, снижая нагрузку на клетки.
Но учёные подчеркивают: необходимы клинические испытания на людях, чтобы установить оптимальные дозы, длительность приёма и степень эффективности. Витамин С, как и любой препарат, требует индивидуального подхода. Он способен поддержать организм, но не заменяет стратегий по уменьшению загрязнения воздуха.
При этом исследователи видят потенциал для использования витамина С в регионах, подверженных лесным пожарам, или в городах с высоким уровнем смога. Такой подход может стать одной из мер защиты для уязвимых групп населения.
При оценке эффектов важно сопоставить витамин С с другими доступными способами защиты:
Полезные меры:
Ограниченные меры:
Сравнение показывает: витамин С может быть частью комплексного подхода, но не единственной мерой.
Положительные стороны:
Ограничения:
Такой баланс показывает, что витамин С может быть полезен, но должен применяться продуманно.
Чтобы уменьшить воздействие загрязнённого воздуха, специалисты рекомендуют:
Использовать маски в периоды смога.
Поддерживать уровень гидратации.
Включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами.
Избегать активных тренировок на улице при высоком уровне загрязнения.
Принимать любые добавки только по рекомендации врача.
Эти советы помогают минимизировать вред и поддерживать здоровье дыхательной системы.
Может ли витамин С полностью защитить лёгкие?
Нет, он лишь снижает часть повреждений, но не устраняет источник загрязнения.
Можно ли получить витамин С с пищей?
Да, цитрусовые, ягоды, перец и многие овощи являются хорошими источниками.
Нужны ли добавки всем?
Нет, решение зависит от состояния здоровья и должно приниматься с врачом.
Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.