Невидимые враги мозга прячутся в привычках: четыре шага, которые спасают память от раннего угасания

О мозге говорят много, но далеко не всегда мы осознаём, насколько повседневные привычки способны влиять на память и когнитивные способности. Ученые подчёркивают: даже незначительные решения могут со временем отразиться на работе нервной системы.

Особенно это касается действий, которые мы выполняем автоматически и не задумываемся об их последствиях. Об этом сообщает греческое издание Ygeia Mou.

Почему привычки играют ключевую роль в здоровье мозга

Мозг реагирует на образ жизни не меньше, чем мышцы или сердце. Правильное питание, качественный сон и физическая активность давно признаны важнейшими союзниками когнитивного здоровья, однако в последние годы исследователи обращают внимание и на другие факторы. Оказывается, некоторые привычные действия могут ухудшать память, мешать концентрации и даже повышать риск неврологических нарушений.

Специалисты отмечают, что регулярный стресс, постоянная многозадачность или избыток цифровых стимулов создают дополнительную нагрузку на когнитивные функции. При этом нейропластичность — способность мозга адаптироваться и меняться — зависит от баланса между нагрузкой и восстановлением. Влияние таких факторов становится особенно заметным в зрелом возрасте, когда защита мозга требует более внимательного отношения к себе.

Именно поэтому неврологи выделяют несколько распространённых привычек, которые могут вредить памяти, и предлагают замену, позволяющую укреплять когнитивные ресурсы.

Привычка 1. Слишком сильная зависимость от GPS

Цифровые навигаторы облегчили жизнь, но вместе с этим изменили способ взаимодействия человека с пространством. Постоянное использование GPS снижает нагрузку на участки мозга, ответственные за запоминание маршрутов и ориентирование. По данным нейрофизиологических исследований, эти зоны со временем становятся менее активными, что отражается на объёме гиппокампа — структуры, критически важной для формирования памяти.

Учёные указывают, что люди, которые регулярно тренируют навигационные навыки, демонстрируют лучшую сохранность нейронных связей. Например, у водителей, ежедневно запоминающих сложные маршруты, отмечается развитый гиппокамп. Этот эффект связан с тем, что пространство воспринимается не как статическая карта, а как набор ориентиров, которые мозг учится распознавать и систематизировать.

Альтернативой чрезмерной зависимости от навигатора может стать самостоятельное изучение маршрутов. Это включает запоминание ключевых ориентиров, использование бумажных карт или попытку проложить путь без подсказок. Такие действия развивают пространственное мышление и оказывают тренирующее воздействие на мозг.

Привычка 2. Избыточное употребление энергетических напитков

Энергетики обещают быстрый прилив сил, однако их частое употребление может иметь неприятные последствия для нервной системы. Высокие дозы кофеина и витаминов группы B, особенно витамина B6, способны повышать тревожность, нарушать сон и ухудшать общее самочувствие. Избыток B6 потенциально токсичен и может приводить к периферической нейропатии, сопровождающейся слабостью или онемением конечностей.

Влияние энергетических напитков на организм становится особенно заметным при регулярном употреблении. Перепады уровня энергии и нарушение режима сна отражаются на способности мозга восстанавливаться, что в дальнейшем влияет на память и концентрацию. Со временем могут нарушаться процессы передачи сигналов между нейронами, что создаёт предпосылки для когнитивных проблем.

Заменой может стать естественное восполнение энергии. Фрукты, орехи, продукты с медленными углеводами и достаточный питьевой режим обеспечивают более стабильное и безопасное поддержание бодрости без негативного воздействия на мозг.

Привычка 3. Частое использование безрецептурных лекарств

Многие обезболивающие или противовоспалительные препараты кажутся безобидными, поскольку продаются свободно, однако это не означает, что они безопасны при регулярном применении. Избыточное употребление парацетамола является одной из частых причин печёночной недостаточности в США. Его передозировка может оставаться незаметной, поскольку симптомы проявляются не сразу.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или аспирин, тоже требуют осторожности. Их чрезмерное использование связано с нарушениями функций почек и желудочно-кишечными кровотечениями. Препараты, содержащие висмут, при превышении дозировки способны вызывать токсическое воздействие, влияя на когнитивные функции и память.

Такие последствия напоминают, что даже доступные лекарства должны применяться строго в пределах рекомендованных дозировок. Самолечение нередко приводит к осложнениям, которые оказывают влияние не только на физическое здоровье, но и на работу мозга.

Привычка 4. Недостаточная защита от насекомых на природе

Прогулки на свежем воздухе полезны для всего организма: они улучшают сон, снижают уровень стресса и поддерживают иммунитет. Однако в природной среде существуют риски, связанные с укусами насекомых. Комары и клещи могут переносить серьёзные инфекции, включая болезнь Лайма.

Без своевремленного лечения такие заболевания способны вызывать долговременные последствия для нервной системы, включая проблемы с памятью, вниманием и мышечной координацией. Болезнь Лайма особенно опасна тем, что её симптомы могут развиваться постепенно, маскируясь под другие состояния.

Простые меры безопасности — использование защитных средств, закрытая одежда и регулярный осмотр кожи после прогулки — помогают снизить вероятность заражения. Профилактика остаётся ключевым инструментом сохранения здоровья нервной системы.

Сравнение: полезные и вредные привычки для мозга

Полезные привычки:

тренировка памяти и навигации;

умеренное потребление кофеина;

осторожное использование лекарств;

защита на природе.

Вредные привычки:

постоянное использование GPS;

регулярное употребление энергетиков;

бесконтрольный приём препаратов;

игнорирование мер защиты от укусов насекомых.

Это сравнение подчёркивает: мозгу необходима не только умственная активность, но и продуманное поведение в быту.

Плюсы и минусы изменения повседневных привычек

Изменение привычек даёт множество преимуществ.

Положительные стороны:

улучшение памяти;

снижение риска неврологических расстройств;

повышение уровня энергии;

поддержание когнитивной гибкости.

Ограничения:

требуется время для формирования новых привычек;

некоторые изменения связаны с отказом от удобных привычек;

эффект проявляется постепенно.

Тем не менее результат оправдывает усилия: улучшение качества жизни и защита мозга — долгосрочная выгода.

Советы по поддержанию здоровья мозга

Чтобы сохранить память и когнитивные способности, специалисты рекомендуют:

Тренировать мозг через навигацию, логические задачи и новые маршруты. Выбирать натуральные источники энергии и избегать избытка кофеина. Использовать лекарства только при необходимости. Всегда соблюдать меры защиты от насекомых. Поддерживать регулярный сон и умеренную физическую активность.

Эти шаги создают основу для стабильной работы нервной системы.

Популярные вопросы о привычках, влияющих на память

Может ли слишком частое использование смартфона вредить памяти?

Да, избыток цифровых стимулов снижает концентрацию и влияет на способность к запоминанию.

Как быстро проявляются позитивные изменения?

Обычно первые улучшения заметны через несколько недель после смены привычек.

Нужны ли специальные упражнения для мозга?

Нет, достаточно регулярно стимулировать навигацию, внимание и обучение новым навыкам.