Огненная еда, холодный диагноз: любители горячего все чаще рискуют столкнуться

Горячие напитки повреждают слизистую пищевода — онколог Магомед Сулиманов

Горячие напитки и слишком острые блюда могут оказаться куда опаснее, чем принято думать. По словам врачей, привычка пить чай, едва сняв его с плиты, и есть обжигающие супы повышает риск развития рака пищевода и желудка. При этом многие не догадываются, что именно температура, а не состав пищи, становится решающим фактором.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use суп аквакотта

Почему горячая пища опасна

"Регулярное употребление слишком горячих напитков, супов, а также очень острой или соленой пищи может приводить к хронической травматизации слизистой пищевода и желудка", — рассказал врач-онколог Магомед Сулиманов.

По его словам, ткани слизистой оболочки постоянно восстанавливаются, и в процессе деления клеток может произойти сбой. Тогда обычное воспаление превращается в предраковое состояние. Особенно осторожными должны быть люди, которые часто употребляют острую или пересоленную пищу, ведь такие продукты усиливают раздражение слизистой.

Как снизить риск

Полностью отказаться от горячего или острого питания сложно, признают медики, но снизить риски можно. Достаточно дать напитку или супу немного остыть — до комфортных 40-55 °C. Важно также уменьшить количество специй и соли, которые дополнительно раздражают желудок.

Постоянное повреждение вызывает длительное воспаление, которое повышает риск злокачественного перерождения.

Кроме того, стоит обращать внимание на сигналы организма: жжение, боль при глотании или ощущение тяжести после горячей еды — повод задуматься и пересмотреть привычки. Полезно также знать, как тёплая жидкость влияет на аппетит и обмен веществ - исследование показывает, что даже тарелка супа способна благотворно воздействовать на пищеварение и общий тонус организма. Об этом сообщает издание "Известия".

Что говорят другие специалисты

Мнение Сулиманова подтверждают и другие эксперты. Так, врач-диетолог Марият Мухина ранее пояснила, что пить горячий кофе на морозе полезно для защиты горла от переохлаждения, но опасно для зубной эмали.

"Чтобы минимизировать вред, горячие напитки лучше пить через трубочку, чтобы избежать прямого контакта с зубами", — рассказала диетолог Марият Мухина.

Осенью Александр Коньков также предостерегал от привычки употреблять напитки горячее 60-65 °C. По его словам, даже небольшие ожоги слизистой при регулярном повторении способны вызвать хроническое воспаление и повысить риск рака пищевода.

"Курение и употребление алкоголя многократно усиливают этот эффект, делая слизистую ещё более уязвимой.", — добавил Онколог Сабир Таджибов.

Горячие и тёплые напитки

Сравнивая влияние горячих и умеренно тёплых напитков, специалисты приходят к выводу, что ключевым фактором остаётся температура.

Горячие (выше 60 °C): вызывают ожоги слизистой, провоцируют воспаление, нарушают целостность тканей. Тёплые (40-55 °C): комфортны для пищевода, сохраняют вкус напитка, не наносят термических повреждений. Холодные (ниже 30 °C): могут вызывать спазмы сосудов и неприятные ощущения, особенно зимой.

Таким образом, золотая середина — это тёплые напитки, которые не обжигают и не раздражают слизистую. Об этом напоминают и нутрициологи, изучающие скрытые угрозы слишком холодных и кипяткообразных напитков - оптимальный температурный баланс помогает не только пищеварению, но и общему самочувствию.

Плюсы и минусы горячих блюд

Горячие блюда имеют свои преимущества, но важно учитывать и риски.

Плюсы:

способствуют согреванию организма;

улучшают пищеварение при умеренной температуре;

повышают комфорт в холодное время года.

Минусы:

повреждают слизистую при температуре выше 60 °C;

могут спровоцировать хронические воспаления;

повышают риск развития онкологических заболеваний.

Медики рекомендуют следить за температурой пищи и напитков, особенно людям с хроническими болезнями ЖКТ.

Советы, как правильно употреблять горячие напитки

Остужайте чай и кофе. Подождите 5-10 минут после заваривания — температура снизится до безопасных 50 °C. Не пейте сразу после еды. Это увеличивает нагрузку на слизистую желудка. Используйте термочашки. Они сохраняют тепло, но позволяют пить без ожогов. Снижайте количество специй. Острые приправы в сочетании с высокой температурой усиливают раздражение. Следите за гигиеной зубов. Горячие напитки могут ускорить разрушение эмали.

Популярные вопросы о горячих напитках и супах

1. Какая температура напитков считается безопасной?

Оптимальной температурой считается диапазон 40-55 °C. Всё, что выше 60 °C, может вызвать микроповреждения слизистой.

2. Можно ли пить горячий чай зимой на улице?

Да, но важно не делать напиток слишком горячим. Слишком резкий перепад температур — от мороза к обжигающему теплу — вреден для зубной эмали и горла.

3. Что опаснее — острое или горячее?

Оба фактора могут быть вредны, но сочетание высокой температуры и жгучих специй наиболее опасно, поскольку усиливает воспаление и разрушает клетки слизистой.

4. Как понять, что слизистая повреждена?

Если после еды или питья появляется жжение, боль или затруднённое глотание, стоит обратиться к врачу.

5. Можно ли полностью исключить риск?

Полностью исключить риск нельзя, но его можно значительно снизить, остужая пищу и напитки, избегая алкоголя и курения.

Умеренность и внимание к деталям — ключ к здоровью. Даже такие привычные мелочи, как температура чая или степень остроты супа, напрямую влияют на состояние слизистой и риск развития серьёзных заболеваний. Остужая напитки и уменьшая количество специй, человек снижает нагрузку на пищеварительную систему и защищает организм от хронического воспаления. Осознанное отношение к питанию — это не ограничение, а забота о себе: простое действие вроде ожидания нескольких минут перед тем, как сделать глоток горячего напитка, может стать вкладом в долголетие и качество жизни.