Анна Маляева

Расслабление с побочным эффектом: одно неверное движение может обернуться визитом к хирургу

Домашний массаж спины может вызвать осложнения — врач Джамиля Джандигова
Здоровье

Боль в спине — одна из самых распространённых жалоб современного человека. Но попытки снять её с помощью "самомассажа" или домашних приборов часто приносят не облегчение, а вред. Особенно если подходить к процедуре без диагностики и профессиональных знаний.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Когда руки не помогают: почему опасен массаж без диагноза

По словам специалиста, главная угроза в том, что человек, не имеющий медицинского образования, не способен адекватно оценить состояние своего позвоночника, мышц и суставов.

"Основной опасностью домашнего массажа является отсутствие диагностики и правильной техники. Массаж без понимания состояния мышц, суставов, связок и наличия противопоказаний может привести к ухудшению и повреждению мягких тканей и кровеносных сосудов", — подчеркнула врач-физиотерапевт "СМ-Клиники" Джамиля Джандигова.

Многие уверены, что простые движения по спине не могут навредить. На деле даже мягкие манипуляции в зоне поясницы или шеи могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, особенно при наличии протрузий, грыж или воспалительных процессов. Некорректное давление приводит к смещению позвонков и микротравмам сосудов, что чревато нарушением кровообращения и болевыми синдромами.

По словам Джандиговой, особенно опасны случаи, когда человек делает массаж "наугад", используя мощные приборы или случайные советы из интернета. Неправильное воздействие на сосудистую и лимфатическую системы может вызвать лимфостаз, отёки и нарушения питания тканей, что делает ситуацию только хуже.

Ложное облегчение и опасность вибромассажёров

Лечебный массаж должен не просто снимать боль, а помогать телу восстанавливаться. Домашние сеансы с виброприборами и разогревающими средствами часто дают кратковременное чувство расслабления, которое быстро проходит.

"Человек чувствует мнимое улучшение, перестаёт щадить спину и возвращается к прежним нагрузкам, хотя воспаление внутри усиливается", — уточняет Джандигова.

Особенно небезопасны вибромассажёры и перкуссионные пистолеты, применяемые без контроля. Их использование в области позвоночника может привести к спазму мышц и даже повреждению нервных корешков. Это особенно рискованно для людей с гипертонией, варикозом и повышенной ломкостью сосудов. Такие же последствия могут возникать при попытке массировать шейно-воротниковую зону — малейшая ошибка там может вызвать скачок давления и головокружение.

Для профилактики подобных состояний стоит уделить внимание не только мышцам, но и здоровью сосудов - ведь именно они первыми реагируют на перегрузки.

Игнорирование противопоказаний: ошибка, которая дорого обходится

По словам врача, люди часто не знают о противопоказаниях к массажу и не представляют, что процедура может быть опасна даже при общем хорошем самочувствии.

"К абсолютным противопоказаниям относятся острые воспалительные процессы, тромбозы, варикозная болезнь в стадии обострения, онкологические заболевания, кожные поражения и повышенная температура тела.", — предупредила Джандигова.

Домашние попытки массажа могут привести к микротравмам сосудов при варикозе, вызвать обострение гипертонии или головные боли. Подобные осложнения нередко развиваются незаметно и списываются на усталость, хотя на деле это результат непрофессионального воздействия на тело.

Некоторые ошибки в уходе за спиной могут привести не только к боли, но и к изменению осанки.

Профессиональный подход: диагностика и физиотерапия

Профессиональный массаж включает обязательную диагностику, анализ жалоб и оценку состояния позвоночника. Физиотерапевты подбирают технику в зависимости от задач: расслабление, реабилитация после травмы, восстановление подвижности. Только специалист может учесть нагрузку, особенности сосудистой системы и сочетать массаж с другими методами — например, лечебной гимнастикой или электростимуляцией.

"Профессиональный массаж предполагает диагностику, учёт истории болезни и сочетание с физиотерапией для безопасного и эффективного лечения", — отметила эксперт.

Такой подход не только устраняет боль, но и возвращает телу правильные двигательные привычки. Это помогает избежать повторных травм и улучшает общее самочувствие без риска осложнений. Об этом сообщае "Газета.Ru".

Домашний и профессиональный массаж

Домашний массаж кажется удобным — не нужно записываться в клинику, тратить время на дорогу и платить специалисту. Однако преимущества обманчивы.

  1. Контроль и безопасность. Профессионал всегда оценивает риски, а домашний массаж — это работа вслепую.
  2. Техника и результат. Мастер воздействует на мышцы в нужном направлении и с нужной силой. Самостоятельно этого добиться сложно.
  3. Диагностика. Медик видит взаимосвязь боли с другими органами — спина часто отражает проблемы сердца, почек или суставов.
  4. Реабилитация. После травм или операций массаж без подготовки может навредить, в то время как профессиональный помогает восстановлению.

Таким образом, домашний массаж может дать только временное облегчение, тогда как квалифицированная помощь устраняет первопричину.

Плюсы и минусы процедуры

Перед тем как решиться на массаж, важно понимать его сильные и слабые стороны.

Плюсы профессионального массажа:

  • Улучшает кровообращение и обмен веществ;
  • Снимает спазмы, повышает гибкость и тонус;
  • Способствует восстановлению после нагрузок;
  • Поддерживает правильную осанку.

Минусы домашнего массажа:

  • Высокий риск ошибок и микротравм;
  • Невозможность оценить состояние позвоночника;
  • Игнорирование противопоказаний;
  • Отсутствие контроля за реакцией организма.

При этом даже профессиональная процедура требует консультации врача, если есть хронические заболевания, гипертония или варикоз.

Советы по безопасному уходу за спиной

Если болит спина, не стоит сразу браться за массажёр. Лучше придерживаться нескольких простых рекомендаций:

  1. Сначала пройти диагностику у невролога или физиотерапевта.
  2. Избегать резких движений и сильного давления при любых процедурах.
  3. Использовать только мягкие расслабляющие приёмы, если нет противопоказаний.
  4. Следить за осанкой и положением тела во время работы и сна.
  5. Поддерживать тонус мышц лёгкой гимнастикой и растяжкой.

Альтернативой массажу могут быть дыхательные практики, плавание или пилатес — они укрепляют мышцы и улучшают кровообращение без риска травм.

Популярные вопросы о массаже спины

Можно ли делать массаж при грыже позвоночника?

Нет, только после консультации с врачом. Самостоятельное воздействие может усугубить состояние.

Подходит ли массаж беременным?

Да, но только специальный, с минимальным давлением и под контролем специалиста.

Что лучше при болях — массаж или гимнастика?

В идеале их сочетать. Гимнастика укрепляет мышцы, а массаж улучшает кровообращение и снимает спазмы.

Как выбрать специалиста?

Проверяйте диплом, опыт и отзывы. Хороший массажист не обещает "чудес за один сеанс", а работает в тандеме с врачом.

Массаж спины действительно способен приносить пользу — но только при правильном подходе. Домашние эксперименты с массажёрами, банками или руками "наугад" часто превращают лёгкое недомогание в хроническую боль. Основа здоровья позвоночника — это внимание к собственным сигналам, грамотная диагностика и доверие профессионалам. Лучше потратить время на визит к врачу и курс процедур под контролем, чем потом месяцами восстанавливаться после ошибок. Ведь спина — опора всего тела, и обращаться с ней стоит бережно, как с главным инструментом нашей подвижности и жизненной энергии.

