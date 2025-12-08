Аптеки разорятся: бесплатный метод защищает от вирусов лучше дорогих таблеток

Отопление сушит слизистые и снижает защиту организма — иммунолог Махова

Зимой организм чаще сталкивается с холодом, сухим воздухом и резкими перепадами температуры. На этом фоне многие замечают, что устают быстрее, хуже спят и легче "цепляют" простуды. Хорошая новость в том, что поддержать иммунитет можно без сложных схем — за счёт понятных ежедневных привычек.

Почему зимой иммунитету сложнее

В холодный сезон мы больше времени проводим в помещениях, чаще контактируем с людьми в транспорте и офисах и реже бываем на солнце. К этому добавляется отопление: воздух становится суше, слизистые носа и горла быстрее пересыхают, а именно они выступают первой линией защиты от вирусов. Наконец, зимой у многих сбивается режим: меньше движения, больше "перекусов" и тяжелее вставать по утрам, а это влияет на восстановление организма, как сообщает врач-аллерголог-иммунолог Людмила Махова.

1) Сначала — контроль болезней, которые "тянут силы"

Один из самых практичных шагов — не переносить недомогание на ногах и не откладывать лечение острых и хронических состояний. Длительное воспаление, недосып из-за симптомов, постоянная боль или проблемы с дыханием "съедают" ресурсы, которые могли бы идти на восстановление. Если у вас есть хронические диагнозы, важно следить за рекомендациями врача и не отменять терапию самовольно, даже если стало легче.

Отдельный момент — привычка "подавлять" симптомы кофе и обезболивающими, продолжая жить в прежнем темпе. Такой подход иногда помогает пережить день, но не решает проблему и может растянуть восстановление. Гораздо полезнее вовремя снизить нагрузку, наладить питьевой режим и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

2) Стресс: уменьшить нагрузку и добавить "разгрузку"

Стресс напрямую не "отключает" иммунитет одним нажатием кнопки, но хроническое напряжение ухудшает сон, повышает утомляемость и сбивает режим питания. В результате организм получает меньше времени и ресурсов на восстановление. Поэтому зимой особенно важны простые антистресс-привычки, которые реально можно поддерживать неделями.

Хорошо работают регулярные прогулки на свежем воздухе, умеренный спорт, хобби и общение с близкими. Ещё один практический шаг — сократить время перед гаджетами хотя бы вечером: бесконечные новости и яркий экран перегружают нервную систему и мешают заснуть. Если сложно "отлипнуть" от телефона, попробуйте привязать правило к действию: например, после ужина — только звонки и переписка по делу, без ленты и видео.

3) Сон как фундамент: без него остальные советы слабее

Зимой многие недооценивают сон и пытаются компенсировать усталость выходными, но иммунной системе важнее стабильность. Нормальный ночной сон помогает организму регулировать воспалительные реакции и восстанавливать ткани. Когда сна мало, чаще хочется сладкого и жирного, снижается желание двигаться, и круг замыкается.

Чтобы поддержать режим, полезно держать одинаковое время подъёма, даже если вы легли поздно, а в течение дня добавить больше дневного света. Вечером стоит снизить яркость освещения, проветрить комнату и заранее "закрыть" рабочие вопросы, чтобы не прокручивать их в голове в постели. В качестве бытовых помощников могут пригодиться увлажнитель воздуха или простая гигрометрия (датчик влажности): при пересушенном воздухе многим легче дышать и спать хуже.

4) Питание: баланс и регулярность важнее "магических" продуктов

Зимой соблазн прост: "витаминка — и всё будет отлично". Но устойчивый эффект обычно дают базовые вещи: достаточное количество белка, овощей и фруктов, цельных круп, полезных жиров и воды. Сбалансированное питание поддерживает работу кишечника, а он тесно связан с иммунной регуляцией. При этом не обязательно устраивать жёсткие диеты: важнее привычка есть регулярно и не "добивать" усталость сладостями и фастфудом.

Алкоголь и курение — не лучшие союзники иммунитета: они ухудшают качество сна и раздражают слизистые. Если зимой хочется "согреться", безопаснее выбирать тёплые напитки без алкоголя: чай, вода с лимоном, морсы без избытка сахара. А вот с мёдом, имбирём и другими популярными добавками стоит быть аккуратнее: они могут быть приятными на вкус, но не заменяют сон, питание и лечение, а при аллергии способны только ухудшить самочувствие.

5) Одежда по погоде: меньше переохлаждения — меньше лишних рисков

Одежда зимой — это не про "потеплее любой ценой", а про грамотные слои. Если вы промокли или замёрзли, организм тратит больше сил на согревание, а это повышает вероятность почувствовать себя хуже. Поэтому важны шапка, шарф, тёплые варежки и обувь, которая не пропускает влагу, даже если вы выходите "на пять минут".

Практичный подход — выбрать базовый зимний набор: термобельё или просто слой, отводящий влагу, утепляющий слой (флис, шерсть), и верх, который защищает от ветра. Такой принцип помогает избежать и переохлаждения, и перегрева, когда в транспорте становится жарко.

Сравнение: еда, витамины и "домашние помощники" — что реально поддерживает зимой

Еда работает как ежедневная база: она даёт энергию и строительный материал, а эффект проявляется постепенно и устойчиво. Витаминные комплексы и отдельные витамины могут быть полезны, но чаще — как точечная поддержка по показаниям, особенно если есть подтверждённые дефициты. Домашние помощники вроде увлажнителя, очистителя воздуха и даже обычного термометра/гигрометра помогают не "лечить иммунитет", а убирать факторы, которые мешают слизистым и сну.

Если выбрать только одно направление, логичнее начинать с режима сна и питания: они влияют на всё остальное. А гаджеты и добавки лучше подключать как дополнение, когда вы уже наладили базу и понимаете, какая проблема мешает больше — сухой воздух, вечная усталость или нерегулярные приёмы пищи.

Плюсы и минусы зимних подходов к укреплению иммунитета

У каждого популярного способа есть сильные стороны и ограничения, поэтому полезно смотреть на картину целиком. Так проще не разочароваться, если "одна привычка" не дала мгновенного результата. И главное — выстроить систему, которую реально поддерживать.

Режим сна и стабильный график: плюс — заметно повышает восстановление; минус — требует дисциплины и отказа от вечернего "досмотра" в телефоне. Сбалансированное питание: плюс — работает ежедневно и поддерживает энергию; минус — эффект не мгновенный, а при частых перекусах сложнее держать баланс. Умеренная физическая активность: плюс — улучшает настроение и сон; минус — при переутомлении или болезни нагрузку нужно снижать. Витамины и добавки: плюс — удобны, когда есть показания; минус — без причины могут не дать ожидаемого эффекта и не заменяют базовые привычки. Одежда слоями и защита от ветра: плюс — снижает риск переохлаждения; минус — требует продуманного гардероба и привычки следить за погодой.

Ежедневная "зимняя" рутина для поддержки иммунитета

Утром проветрите комнату 5-10 минут и выпейте стакан воды, чтобы мягко запустить день. Запланируйте короткую прогулку или хотя бы 15-20 минут ходьбы, даже если погода не идеальная. Сформируйте простой обед с белком и гарниром: так меньше тяги к сладкому вечером. За 2-3 часа до сна сократите экранное время и сделайте спокойное занятие: книга, тёплый душ, лёгкая растяжка. Перед выходом на улицу проверьте погоду и оденьтесь слоями, не забыв про шапку и перчатки.

Популярные вопросы о том, как поднять иммунитет зимой

Как выбрать витамины зимой и нужны ли они всем?

Выбирать витамины лучше не "на всякий случай", а исходя из рациона, образа жизни и рекомендаций врача. Если есть подозрение на дефицит, логичнее обсудить анализы и дозировки со специалистом, чем подбирать комплексы случайно.

Сколько стоит поддерживать иммунитет: это обязательно дорого?

База почти не требует больших затрат: сон, прогулки, регулярная еда и отказ от вредных привычек стоят скорее времени и внимания. Из покупок чаще всего помогают бытовые вещи вроде тёплой одежды по погоде и, при сухом воздухе, увлажнителя.

Что лучше: спортзал или домашние тренировки зимой?

Лучше то, что вы сможете делать стабильно. Кому-то комфортнее зал, где тепло и есть программа, а кому-то — домашняя зарядка и прогулки. Важно, чтобы нагрузка была умеренной и не превращалась в дополнительный стресс.

Как понять, что организм перегружен и пора снизить темп?

Частые признаки — постоянная сонливость, раздражительность, ухудшение сна, нежелание двигаться и затяжное восстановление после обычных дел. В таких ситуациях полезно пересмотреть график, добавить отдых и не игнорировать симптомы.