Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Тяпкова

Как натуживание влияет на сердце: риски обморока в туалете и случай Элвиса Пресли

Смерть Элвиса Пресли могла быть связана с дефекацией — The Conversation UK
Здоровье

Туалет кажется самым спокойным местом в доме, но иногда именно там случаются обмороки, падения и даже внезапные сердечные проблемы. Причина обычно не в "мистике", а в физиологии: привычное натуживание способно резко изменить давление и работу сердца, особенно если у человека есть скрытые заболевания. Поэтому обычный поход в уборную для некоторых превращается в ситуацию повышенного риска. Об этом сообщает The Conversation UK.

кот на унитазе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот на унитазе

Что происходит в организме во время натуживания

Ключевой механизм, который связывают с неожиданными осложнениями, — приём Вальсальвы. Он возникает, когда человек пытается выдохнуть при закрытых дыхательных путях и одновременно напрягается, как это бывает при дефекации. В этот момент повышается давление в грудной клетке, а приток крови обратно к сердцу временно снижается.

Для большинства людей такая нагрузка проходит без последствий. Но если есть сердечно-сосудистые проблемы, колебания давления и нагрузки на ритм могут стать триггером: от неприятного головокружения до потери сознания. Ситуацию усугубляет то, что обморок в тесном помещении часто заканчивается падением и травмами.

Роль блуждающего нерва: почему "плывёт" голова

Важный участник этой истории — блуждающий нерв. Он помогает регулировать частоту сердечных сокращений, и при чрезмерной стимуляции способен "перекрутить регулятор" в сторону слишком редкого пульса. Сильное натуживание и давление в прямой кишке могут усилить этот эффект, вызывая резкое падение давления и кратковременную потерю сознания.

Именно поэтому у людей с уже существующими проблемами сердца и сосудов дефекация иногда сопровождается так называемым "обмороком при дефекации". Со стороны это выглядит внезапно: человек встаёт, чувствует слабость, темнеет в глазах — и теряет ориентацию.

Исторические примеры: как бытовая ситуация становится трагедией

В публичном поле чаще всего вспоминают два случая: Элвиса Пресли и короля Георга II. Их истории разные по контексту, но сходятся в одном: на фоне проблем со здоровьем натуживание и резкие перепады давления могли стать спусковым крючком.

Элвиса Пресли нашли на полу в ванной комнате в августе 1977 года. В обсуждениях нередко всплывала версия передозировки, но медицинская картина выглядела сложнее: хронический запор, возможное влияние питания с низким содержанием клетчатки, длительный приём опиоидов и признаки выраженных нарушений работы кишечника. На фоне уже ослабленного организма сильное натуживание могло спровоцировать опасное нарушение ритма.

Смерть короля Георга II в 1760 году связывают с разрывом аневризмы грудного отдела аорты. По описаниям, эпизод мог произойти в момент, когда он поднялся после посещения уборной, то есть на фоне резкого изменения положения тела и скачка давления. Учитывая состояние сердца и сосудов, даже краткая нагрузка на кровообращение могла оказаться решающей.

Опасности "до канализации": падения, удушье и токсичные газы

Сегодня основной риск чаще связан с обмороками и травмами, но в прошлые века туалет был опаснее буквально. Во многих домах пользовались выгребными ямами и уличными уборными над глубокими резервуарами. Конструкции нередко были шаткими, а падение внутрь могло закончиться не только шоком, но и гибелью.

Опасность объяснялась сразу несколькими факторами. Во-первых, человек мог захлебнуться, не сумев выбраться из грязной массы. Во-вторых, разлагающиеся отходы выделяют газы, включая метан и сероводород, которые способны вызвать удушье и потерю сознания. Документальные свидетельства и описания общественных условий XIX века подчёркивали, что подобные несчастные случаи были не редкостью и стали одной из причин реформ санитарии и развития канализационных систем.

Современные привычки: почему телефон в туалете — плохая идея

Казалось бы, с инфраструктурой стало проще, но повседневные привычки добавили новые проблемы. Смартфон в руках превращает несколько минут в долгие посиделки, а длительное сидение повышает давление в венозных сплетениях прямой кишки. Это может увеличивать риск геморроя и анальных трещин, особенно у людей, которые и так склонны к запорам.

Есть и гигиеническая сторона. Телефон легко становится "переносчиком" микробов из ванной комнаты на руки, а дальше — на лицо и еду. Даже если человек моет руки, гаджет нередко остаётся тем самым предметом, к которому прикасаются снова и снова.

Наконец, значение имеет поза. Сидячий "западный" туалет располагает прямую кишку под углом, из-за чего дефекация может требовать большего усилия. Поэтому некоторые используют подставку под ноги, чтобы приблизить положение к приседанию и уменьшить потребность в натуживании.

Как снизить риск: главное — не форсировать организм

Самый опасный сценарий — сочетание двух факторов: сильного натуживания и уязвимого здоровья сердца или сосудов. Если у человека есть подозрения на сердечные проблемы, важно не игнорировать тревожные сигналы вроде приступов слабости, резкого пота, боли в груди или нехватки воздуха, а также понимать, что симптомы инфаркта могут проявляться не всегда "по учебнику".

Отдельная линия профилактики — работа с запором. Чем реже приходится тужиться, тем меньше риск нежелательных реакций со стороны давления и ритма. На практике это упирается в питание, питьевой режим, движение и устойчивые бытовые привычки, а также в отказ от привычек, которые годами "тормозят" кишечник — например, если закрепляющие факторы повторяются ежедневно, помогают разобраться привычки при запоре.

Сравнение: что опаснее — натуживание, резкое вставание или долгое сидение

Натуживание обычно связано с наиболее резкими физиологическими изменениями: колеблется давление, меняется возврат крови к сердцу, может усиливаться влияние блуждающего нерва. Это главный кандидат на запуск обморока у людей с уязвимым сердцем или при выраженной склонности к вазовагальным реакциям.

Резкое вставание после дефекации опасно по другой причине: кровь "перераспределяется", давление может кратко упасть, и если человек уже ослаблен или сильно напрягался, появляется риск потери равновесия. В тесном помещении это легко превращается в падение.

Долгое сидение чаще не приводит к внезапным драмам, но добавляет хронические проблемы: перегрузку венозной системы в области прямой кишки и дискомфорт, который со временем может перейти в медицинскую историю. В сумме это не выглядит "страшнее", но вполне способно испортить качество жизни.

Плюсы и минусы туалетных "лайфхаков" для облегчения дефекации

Некоторые бытовые приёмы действительно помогают сделать процесс мягче, но у каждого есть ограничения. Важно понимать, что комфорт — не всегда универсальная безопасность.

  1. Подставка под ноги может снизить необходимость натуживания и облегчить опорожнение кишечника, но не решает проблему, если причина запора — питание или лекарства.

  2. Тёплая вода и спокойный режим иногда помогают расслабиться, но не должны подменять диагностику, если есть регулярная боль, кровь или выраженная слабость.

  3. Длительное "ожидание результата" может усиливать давление на сосуды и повышать риск геморроидальных проблем, даже если кажется, что так проще.

  4. Смартфон отвлекает и растягивает время, а значит чаще работает против тела, чем в его пользу.

Советы шаг за шагом: как сходить в туалет безопаснее

  1. Не тужьтесь до предела и не задерживайте дыхание намеренно, если чувствуете, что приходится "продавливать" процесс.

  2. Не сидите долго: лучше встать, пройтись, выпить воды и вернуться позже, чем превращать попытку в марафон.

  3. Вставайте плавно, особенно если уже было головокружение или вы устали.

  4. Поддерживайте кишечник заранее: больше клетчатки в рационе, достаточное питьё, регулярная ходьба и стабильный режим.

  5. Если эпизоды слабости, потери сознания, боли в груди или выраженной одышки повторяются, не списывайте это на "случайность".

Популярные вопросы о рисках во время дефекации

Почему у некоторых людей случается обморок в туалете?

Чаще всего это связано с сочетанием натуживания и реакции блуждающего нерва: пульс может замедляться, давление — падать, и мозг на секунды недополучает кровь.

Что лучше сделать, если резко потемнело в глазах?

Остановить натуживание, спокойно подышать, не вставать резко и попробовать принять устойчивое положение. Если такие эпизоды повторяются, важна медицинская оценка причин.

Как понять, что проблема не в кишечнике, а в сердце?

Повод насторожиться — боль или жжение в груди, нехватка воздуха, холодный пот, сильная слабость, необычная тошнота, а также повторяющиеся предобморочные состояния, особенно у людей с факторами риска.

Сколько стоит профилактика запоров и связанных осложнений?

В большинстве случаев базовые меры почти не требуют затрат: вода, режим питания, ходьба и корректировка привычек. Дополнительные расходы возникают, если нужна диагностика или лечение сопутствующих состояний.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы гигиена здоровье сердечно-сосудистые заболевания
Новости Все >
Шерегеш увеличил турпоток до 1,65 млн человек — директор Оксана Булах
Гипсофила показала высокую приживаемость при делении корней
Производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" планирует сократить рабочую неделю
Африканский карликовый крокодил использует звук, похожий на мычание — сообщили учёные
Антон Васильев уехал из Риги после того, как его обокрали
Спаржа и аспидистра подходят для помещений с высокой влажностью — Modenavoltapagina
Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк
Учёные впервые подтвердили редчайшую ядерную реакцию
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA
Сейчас читают
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Наука и техника
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Популярное
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Последние материалы
Спаржа и аспидистра подходят для помещений с высокой влажностью — Modenavoltapagina
Кредитные карты теряют популярность среди молодёжи до 20 лет — Центробанк
Запахи дегтя, скипидара и мяты используется против грызунов
Учёные впервые подтвердили редчайшую ядерную реакцию
Нюрнбергский картофельный салат готовится без традиционной тяжёлой заправки — Stream
Оптимизация настроек бойлера уменьшает энергопотребление — Proson.gr
Плотные кремы уменьшают эффективность активов в уходе
Solaris HS доступен от 1,97 млн рублей — Autonews
Растение у кровати улучшило фазу глубокого сна на 37 процентов — NASA
В Бразилии нашли фрагменты скелета гигантской доисторической ленивицы — G1
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.