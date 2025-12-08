Татуировка оставляет след, который не исчезает годами, — вот что нашли внутри организма

Пигмент из татуировок накапливается в лимфоузлах годами — химик Сантьяго Гонсалес

Мировая популярность татуировок стремительно растёт: по оценкам исследователей, от трети до почти половины жителей Европы и США имеют хотя бы один рисунок на коже. Превратившись в элемент самовыражения и визуальной культуры, татуировки воспринимаются как безопасная и рутинная практика. Однако научных данных о том, что происходит с организмом после нанесения чернил, всё ещё недостаточно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с татуировками в задумчивости

Новые исследования поднимают тревожный вопрос: могут ли татуировки запускать длительные воспалительные процессы и влиять на способность иммунной системы противостоять болезням? Работы, проведённые на мышах и дополненные ограниченными данными от людей, указывают на устойчивые изменения в лимфатических узлах и иммунных реакциях.

Неожиданный эффект: как началось исследование

Исследователь Сантьяго Гонсалес из Университета Лугано признаётся, что его команда не планировала заниматься влиянием татуировок на здоровье. Учёные проводили другой эксперимент, связанный с изучением воспаления у мышей. Животным для идентификации наносили небольшие метки в виде татуировок — и именно тогда исследователи заметили "аномально сильные воспалительные реакции".

Этот неожиданный эффект стал отправной точкой для нового проекта: команда решила проследить путь тату-чернил в организме и понять, как они взаимодействуют с иммунными клетками. Так началось исследование, которое сегодня считается одним из самых подробных в своей области.

Путешествие чернил: от кожи в лимфатические узлы

Для эксперимента использовали стандартные коммерческие чёрные, красные и зелёные чернила — такие же, какие применяются в тату-салонах. Небольшие татуировки площадью около 25 мм² наносили на лапы десятков мышей.

Дальнейшая визуализация показала удивительный факт: частицы пигмента практически мгновенно начинали движение по лимфатическим сосудам. Уже через несколько минут после нанесения рисунка чернила достигали ближайших лимфатических узлов.

Там включался другой механизм: макрофаги — иммунные клетки, которые должны поглощать чужеродные частицы, — захватывали пигмент. Но, накопив чернила, макрофаги быстро погибали, высвобождая пигмент обратно в ткань. Его тут же подбирали новые клетки, и цикл повторялся.

Так формировалось хроническое воспаление, которое сохранялось даже тогда, когда на коже уже не было и следа свежей татуировки.

Хроническое воспаление: тихий, но устойчивый процесс

По итогам эксперимента выяснилось, что уже через два месяца уровень воспалительных маркеров в лимфатических узлах татуированных мышей был в пять раз выше обычного. Важно, что воспаление сохранялось независимо от цвета чернил — это не реакция на конкретный пигмент, а общий механизм взаимодействия чернил и иммунной системы.

Воспаление в лимфатических узлах — процесс, который может иметь далеко идущие последствия. По словам Гонсалеса, длительная активация иммунитета приводит к его истощению. В таких условиях организм хуже справляется с инфекциями и может быть более уязвим к определённым типам онкологических заболеваний.

Как татуировки меняют реакцию на вакцины

Чтобы проверить влияние хронического воспаления на иммунитет, исследователи ввели мышам вакцины непосредственно в область татуировки. Результаты оказались весьма показательными.

На мРНК-вакцину против COVID-19 иммунный ответ был слабее. Макрофаги, переполненные чернилами, плохо поглощали компоненты вакцины, что снижало выработку антител. На белковую вакцину против гриппа реакция, наоборот, усиливалась. Хроническое воспаление привлекало в область татуировки дополнительные иммунные клетки, что могло способствовать более активному формированию защиты.

Гонсалес подчёркивает: влияние татуировки зависит от типа вакцины. Разные виды иммунных реакций задействуют разные механизмы, и присутствие пигмента может как препятствовать этим процессам, так и активировать их.

Что происходит у людей: данные биопсий

Чтобы выяснить, насколько результаты можно применить к человеку, учёные изучили небольшой набор биопсий лимфатических узлов людей, имеющих татуировки в областях, расположенных рядом с узлами.

Результаты оказались аналогичными данным на мышах: даже спустя два года после татуировки пигмент всё ещё находился в макрофагах, а сами лимфатические узлы сохраняли окрашивание.

Гонсалес отмечает: даже удаление татуировки лазером не выводит пигменты из лимфатических узлов. Лазер разрушает частицы в коже, но лимфатическая система уже перенесла значительную часть чернил внутрь организма, где они остаются на долгие годы — возможно, навсегда.

Другие исследования: связь с меланомой, и не только

Шведский эпидемиолог Кристель Нильсен недавно опубликовала исследование, указывающее на повышенный риск развития меланомы у людей с татуировками. Она полагает, что хроническое воспаление лимфатических узлов может быть одним из факторов, объясняющих такую связь.

По её словам, новое экспериментальное исследование даёт убедительные доказательства того, что воспаление действительно играет ключевую роль: это — "значимый шаг вперед" в понимании биологических последствий татуировок.

Однако вопрос причинности остаётся открытым — пока речь идёт лишь о вероятной связи, а не о прямом доказательстве.

Где нужны дополнительные данные

Майкл Джулбудагян из Немецкого федерального института оценки рисков подчеркивает, хотя исследование на мышах даёт беспрецедентно подробную картину взаимодействия татуировочных пигментов с иммунной системой, переносить результаты на людей нужно с осторожностью.

Кожа человека толще, её структура сложнее, а иммунные реакции более вариативны. И всё же ключевой вывод остаётся: пигмент активно взаимодействует с клетками иммунной системы и может изменять их поведение на длительный срок.

Почему вопрос становится важнее с каждым годом

Рост популярности татуировок делает проблему не частным случаем, а вопросом общественного здравоохранения. Да, абсолютное большинство людей с татуировками не сталкиваются с заметными проблемами. Но новые данные показывают: внутри организма протекают процессы, которые ранее оставались вне поля зрения.

Гонсалес подчёркивает, что целью исследований не является демонизация татуировок: "С эстетической точки зрения они прекрасны. Но мы должны понимать биологические последствия того, что вводим в своё тело".

Что нам пока неизвестно

Несмотря на растущее количество исследований, ключевые вопросы остаются без ответа:

насколько татуировки повышают риск заболеваний в долгосрочной перспективе;

какие компоненты чернил наиболее опасны;

можно ли создавать пигменты, которые будут безопаснее для иммунной системы;

почему реакция на вакцины различается в зависимости от их типа;

как именно хроническое воспаление влияет на иммунное старение.

Учёные сходятся во мнении, что тема требует масштабных, долгосрочных исследований на людях. Пока же ясно одно: татуировка — это не только украшение, но и вмешательство в сложную работу иммунной системы.