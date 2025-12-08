Когда нос знает больше, чем память: ранний признак деменции, о котором никто не думает

Проблемы с обонянием могут предвещать когнитивные нарушения — учёные

Проблемы с ментальным здоровьем могут проявляться гораздо раньше, чем начинаются провалы в памяти или трудности с концентрацией. Новое исследование показало, что один из первых тревожных сигналов — это потеря обоняния. Учёные связывают этот симптом с изменениями в мозге, характерными для болезни Альцгеймера. Об этом сообщает издание Journal of Alzheimer's Disease.

Потеря обоняния как ранний сигнал когнитивных нарушений

Исследователи из зарубежных университетов провели многолетнюю работу, изучая связь между состоянием обонятельных рецепторов и развитием деменции. После анализа посмертных образцов мозга пациентов, страдавших болезнью Альцгеймера, они обнаружили, что нарушения в восприятии запахов возникают задолго до первых заметных когнитивных симптомов.

"Проблемы с обонянием могут сигнализировать о начале патологических изменений в мозге, задолго до ухудшения памяти и внимания", — говорится в исследовании Journal of Alzheimer's Disease.

Учёные отмечают, что этот симптом может быть одним из первых проявлений нейродегенеративных процессов, и его нельзя игнорировать даже в пожилом возрасте.

Как иммунитет влияет на работу мозга

В ходе экспериментов выяснилось, что при развитии болезни Альцгеймера иммунная система человека начинает разрушать связи, отвечающие за восприятие запахов. В первую очередь страдает область ствола мозга — locus coeruleus, где расположены нейроны, регулирующие внимание, сон и эмоции.

"Разрушение нейронных связей в области locus coeruleus напрямую влияет на способность воспринимать запахи и может служить ранним биомаркером болезни", — отмечают исследователи.

Иными словами, снижение чувствительности к запахам — это не просто возрастное явление, а возможный предвестник более серьёзных когнитивных нарушений.

Почему запахи важны для диагностики

Специалисты подчёркивают, что обоняние играет важную роль в работе мозга: оно связано с памятью, эмоциональными реакциями и даже мотивацией. Потеря этой функции может свидетельствовать о нарушении нейронных связей, участвующих в обработке информации.

Медики всё чаще включают тесты на обоняние в программы ранней диагностики деменции. Простые проверки — например, способность распознавать запах кофе или лимона — помогают выявить пациентов из группы риска.

"Мы видим, что нарушения обоняния часто предшествуют снижению когнитивных функций на годы, а иногда и десятилетия", — говорится в научном отчёте.

Эти данные дают надежду на более раннее выявление болезни Альцгеймера и замедление её развития.

Сравнение: потеря обоняния при старении и при деменции

Многие люди с возрастом замечают, что запахи становятся менее насыщенными. Однако важно понимать, что естественное ослабление обоняния отличается от патологического.

Возрастное снижение. Постепенное, симметричное, не сопровождается другими когнитивными проблемами. При болезни Альцгеймера. Потеря обоняния резкая, часто односторонняя, сопровождается нарушением сна, раздражительностью и рассеянностью. Причины. В норме — старение клеток обонятельного эпителия; при деменции — разрушение нейронных связей в мозге. Последствия. В первом случае — неопасно, во втором — требует медицинского наблюдения и диагностики.

Такое различие помогает врачам точнее оценить риски и направить пациента на дополнительные обследования.

Плюсы и минусы ранней диагностики по обонянию

Плюсы:

возможность выявить болезнь на ранней стадии;

неинвазивная и простая диагностика;

доступность тестов для массового применения;

шанс замедлить развитие болезни при раннем вмешательстве.

Минусы:

потеря обоняния не всегда связана с нейродегенеративными изменениями;

необходим комплексный подход — анализ крови, МРТ, нейропсихологические тесты;

риск ложноположительных результатов без дополнительных исследований.

Тем не менее, большинство неврологов считают обонятельные тесты перспективным инструментом для первичной диагностики когнитивных расстройств.

Советы по сохранению когнитивного здоровья

Регулярно тренируйте мозг. Решайте головоломки, читайте, учите языки.

Следите за качеством сна. Недосып ускоряет разрушение нейронных связей.

Сбалансированно питайтесь. Омега-3, антиоксиданты и витамины группы B поддерживают работу мозга.

Больше двигайтесь. Умеренные физические нагрузки улучшают кровоснабжение мозга.

Проверяйте обоняние. Если вы перестали чувствовать привычные запахи, стоит обратиться к врачу.

Такие шаги помогут не только улучшить общее самочувствие, но и вовремя заметить первые признаки возможных нарушений.

Популярные вопросы о связи обоняния и когнитивных нарушений

Почему обоняние связано с памятью?

Потому что центры обработки запахов тесно связаны с гиппокампом — зоной, отвечающей за память и обучение. Можно ли восстановить обоняние при деменции?

В большинстве случаев — нет, но ранняя диагностика помогает замедлить прогрессирование болезни. С какими ещё заболеваниями может быть связана потеря обоняния?

Кроме болезни Альцгеймера, это может быть болезнь Паркинсона, COVID-19, травмы головы или хронические синуситы. Когда стоит обратиться к врачу?

Если вы заметили внезапное или прогрессирующее снижение способности ощущать запахи без видимых причин.