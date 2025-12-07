Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Новогодний стол не обязан заканчиваться тяжестью: как избежать переедания и сохранить праздник

Пропуск еды 31 декабря повышает риск новогоднего переедания — профессор Якупов
Здоровье

Более 70% россиян, по статистике, переедают во время новогоднего застолья. За праздничным столом мы часто сталкиваемся с "букетом" вредных факторов: обилием жирного, солёного и сладкого, поздним ужином и алкоголем. Всё это приводит к бессоннице, отёкам, скачкам давления и чувству тяжести. Но ведь Новый год — это не про количество еды, а про эмоции, радость и атмосферу праздника.

Новогодний стол
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новогодний стол

Почему именно в новогоднюю ночь мы переедаем

Традиция богатого стола уходит корнями в советское прошлое. Когда празднование Рождества было под запретом, Новый год стал заменой. Изобилие блюд символизировало достаток и удачу, а застолье превратилось в магический ритуал. Со временем переедание стало частью сценария — своеобразным "обязательным пунктом программы".

Праздник — это не про еду, а про атмосферу, эмоции и близких людей.

Однако поздний ужин и тяжёлая пища становятся серьёзным испытанием для организма. Они вызывают скачки сахара, задержку жидкости, сонливость и общий дискомфорт. Поэтому к празднику нужно готовиться не только морально, но и физиологически.

Как подготовиться к празднику, чтобы избежать переедания

Главное правило — не голодать в течение дня 31 декабря. Многие сознательно пропускают завтрак и обед, чтобы "освободить место" для салатов. В результате уровень сахара падает, и за столом человек теряет контроль над порциями.

Диетологи советуют:

  • Завтрак должен включать белок и клетчатку, например, омлет с овощами или овсянку с фруктами.
  • Обед — сбалансированный: рыба, тушёные овощи, немного сложных углеводов.
  • За пару часов до застолья — лёгкий перекус. Это может быть яблоко с орехами, йогурт с ягодами или овощной салат с оливковым маслом. Такой рацион поддерживает уровень энергии и снижает аппетит к вечеру.

Меню без тяжести: как составить праздничный стол

Секрет лёгкого застолья — в умеренности и разнообразии. Сделайте акцент на овощных салатах, зелени, морепродуктах и лёгких закусках. Белок — индейка, рыба, курица — помогает сохранить сытость без переедания. Маленькие порции и мини-десерты сохраняют контроль и настроение. Половина праздничного стола должна быть овощами, а не салатами с майонезом.

Полезно учитывать и влияние растительных продуктов: ежедневный салат заметно улучшает работу сердца и уровень глюкозы. Он насыщает клетчаткой и витаминами, помогая пищеварению справляться с нагрузкой праздничного стола.

Поведение за праздничным столом

"Правило тарелки" по-гарвардски

Метод "гарвардской тарелки" помогает визуально контролировать порции.
Половину тарелки занимают овощи, четверть — белковые продукты, ещё четверть — гарнир. Если хочется добавки, подождите 15-20 минут: именно столько мозгу нужно, чтобы понять, что вы сыты. Выпейте воды, отвлекитесь на разговор, сделайте паузу. Об этом сообщает Rg.

Как есть медленно и осознанно

Используйте небольшие приборы, тщательно пережёвывайте пищу и пейте воду каждые 15-20 минут. Медленный ритм снижает объём съеденного на 10-15 %, но позволяет насладиться вкусом. Осознанное питание помогает почувствовать вкус и не терять контроль.

Алкоголь и аппетит

Алкоголь усиливает аппетит и снижает контроль.

"Не закусывайте, а запивайте вином пищу", — советует профессор Эдуард Якупов.

Чтобы не переесть, не употребляйте алкоголь натощак, чередуйте его с водой, не смешивайте напитки. Лучше выбирать сухие вина и помнить о количестве.

Чем заменить тяжёлые блюда

Оливье с майонезом легко заменить версией на йогуртовой заправке, селёдку под шубой — вариантом без майонеза. Жаркое — на запечённую рыбу, а жареный картофель — на овощи в духовке. Фруктово-йогуртовый десерт добавит лёгкости и праздничного настроения.

Как не заедать настроение

Перед праздником стресс, покупки и ожидания повышают уровень кортизола, из-за чего рука тянется к сладкому. К тому же общественное давление ("попробуй всё") усиливает риск переедания.

Организуйте активные развлечения — танцы, настольные игры, прогулки, фотосессии. Такие занятия снижают желание тянуться к еде и стимулируют эндорфины. Движение и смех насыщают не хуже праздничных блюд.

Даже короткая прогулка может стать полноценной тренировкой: скандинавская ходьба помогает укрепить сердце, суставы и улучшить настроение.

Не стоит отказываться от сладкого: лучше выбрать один лёгкий десерт и есть его медленно. Это сохранит удовольствие и избавит от тяжести.

Если всё же переел: безопасный алгоритм восстановления

На следующий день важно восстановить баланс. Начните утро со стакана воды с лимоном, добавьте белковые блюда и овощи, прогуляйтесь 30-40 минут. Исключите сладкие напитки и алкоголь, поужинайте до 19:00.

Полифенолы из лимона помогают подавлять накопление жира и поддерживать обмен веществах. Такой режим мягко выводит организм из состояния переедания и возвращает энергию.

Разгрузочный день: когда можно, а когда нельзя

Разгрузка подходит не всем. Людям с диабетом, гипертонией и беременным она противопоказана. Если ограничений нет — подойдут кефирный, овощной или средиземноморский варианты с умеренной калорийностью.

Сравнение традиционного и осознанного праздника

Традиционное застолье — десятки блюд и сонливость после полуночи. Осознанный подход — 4-5 лёгких блюд, сухое вино, вода и отличное самочувствие утром. Осознанный праздник — это не отказ от удовольствий, а баланс между вкусом и заботой о себе.

Плюсы и минусы разных стратегий питания

Голодание перед праздником

  • Плюсы: нет.
  • Минусы: усиливает аппетит, провоцирует переедание.

Сбалансированное питание днём

  • Плюсы: стабильное самочувствие, контроль порций.
  • Минусы: требует дисциплины.

Лёгкий перекус перед ужином

  • Плюсы: снижает аппетит, предотвращает переедание.
  • Минусы: важно не переусердствовать.

Советы по питанию в новогоднюю ночь

  1. Не садитесь за стол голодными.
  2. Используйте правило тарелки.
  3. Пейте воду.
  4. Не смешивайте алкоголь.
  5. Делайте паузы между блюдами.
  6. Танцуйте и общайтесь.
  7. Наслаждайтесь атмосферой, а не только едой.

Популярные вопросы о новогоднем застолье

Можно ли пить и не переедать?

Да, если чередовать алкоголь с водой и не пить на пустой желудок.

Как восстановиться после переедания?

Пейте воду, гуляйте, ешьте лёгкие блюда — никакого голодания.

Стоит ли делать разгрузочный день 1 января?

Можно, если нет противопоказаний, но без крайностей.

Как отличить переедание от болезни?

Тяжесть и сонливость — норма, но при боли или температуре стоит обратиться к врачу.

Чтобы встретить Новый год с лёгкостью, не нужно отказываться от вкусного — достаточно соблюдать меру и внимание к себе. Осознанное питание, движение и хорошее настроение помогут провести праздник без чувства тяжести и усталости. Новый год — это радость, тепло общения и ощущение обновления, а не испытание для желудка. Пусть праздничная ночь принесёт лёгкость, гармонию и энергию на весь следующий год.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
