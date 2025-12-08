Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Головная боль, тошнота, слабость — не всегда простуда: когда нужно срочно покинуть помещение

Зимой выросло число отравлений угарным газом в домах — врачи
Здоровье

Зимой опасность может прийти тихо: угарный газ не пахнет и не имеет цвета, а первые симптомы легко спутать с простудой или переутомлением. Именно поэтому каждый отопительный сезон приносит новые случаи отравлений — и в частных домах, и в квартирах, и даже в общественных местах. Хорошая новость в том, что значительную часть рисков можно снизить заранее, если проверить технику и наладить вентиляцию. Об этом сообщает дзен-канал "Советы для здоровья"

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему угарный газ так коварен

Угарный газ (CO) появляется при неполном сгорании топлива — и неважно, что именно используется: дрова, уголь, бутан, пропан, бензин, мазут или природный газ. Опасность в том, что в помещении он может накапливаться незаметно, а при вдыхании быстро попадает в кровь и мешает кислороду нормально "работать" в организме.

По данным Министерства здравоохранения, ежегодно около 3000 человек получают случайное отравление угарным газом, и примерно 100 случаев заканчиваются смертью.

"Всего за несколько минут тяжелое отравление может вызвать кому или даже смерть", — заявляет Министерство.

Зимой риск выше не только из-за отопления. В морозы и непогоду люди чаще включают дополнительные обогреватели, реже проветривают, а при отключениях электричества достают генераторы, мотопомпы или другие устройства с двигателем внутреннего сгорания — и именно они нередко становятся источником проблемы.

Откуда берётся CO: три причины, которые чаще всего складываются вместе

Специалисты выделяют три типичных фактора: неправильная эксплуатация, слабое техобслуживание и недостаточная вентиляция. На практике они часто идут "пакетом", когда одно усиливает другое.

При несчастных случаях мы часто наблюдаем сочетание этих причин. Такие усугубляющие факторы, как особые погодные условия (штормы, густой туман, сильный холод и т. д.), увеличивают риски, особенно учитывая широкое использование самодельных отопительных приборов (генераторов, керосиновых обогревателей, мангалов и т. д.).

Отдельный нюанс — места, где людей много. Массовые отравления периодически фиксируют в школах, ресторанах, супермаркетах, церквях, на катках. Это не значит, что "там опаснее", но показывает: достаточно одной ошибки в обслуживании, настройке или вентиляции, чтобы пострадали сразу десятки.

Какие приборы и ситуации чаще всего приводят к отравлениям

Наиболее рискованны случаи, когда источники горения работают в закрытом или плохо проветриваемом пространстве. В перечне причин, который приводится в совместном пресс-релизе ANSES и органов общественного здравоохранения Франции, чаще всего встречаются:

  1. приборы, подключенные к дымоходу (котлы, водонагреватели, печи или камины), которые плохо обслуживаются или плохо отрегулированы;
  2. неправильно используемые мобильные устройства: вспомогательные обогреватели, жаровни, барбекю, генераторы или водяные насосы, а также другие устройства с тепловым двигателем;
  3. транспортные средства с работающими двигателями в непроветриваемых помещениях — например, в гаражах;
  4. любые приборы, работающие на газе, древесине, угле, мазуте, бутане, пропане, бензине или нефти.

Если в доме есть камин, печь, котёл или газовая колонка, логика профилактики всегда одинаковая: исправность + обслуживание + тяга/вентиляция. И она важнее, чем "особые лайфхаки" и разовые меры.

Симптомы, которые нельзя списывать на "обычную зиму"

Проблема CO в том, что начало отравления выглядит как что угодно, только не как "газ". Наиболее частые признаки — головная боль, усталость, тошнота и рвота. Также настораживают головокружение, слабость, ухудшение самочувствия, затуманенное зрение, странности в поведении и сложности с концентрацией.

Особенно важно сопоставлять симптомы с обстоятельствами. Повод насторожиться становится серьёзнее, если:

  • одинаково плохо сразу нескольким людям в одном помещении;
  • состояние улучшается, когда вы выходите на улицу;
  • необычно ведут себя домашние животные или им тоже становится плохо.

Отдельные группы риска — беременные (для плода ситуация может быть особенно опасной), новорождённые и младенцы, а также пожилые: у них признаки нередко "смазываются" и принимаются за что-то другое. Кроме того, бывает острое отравление (резкое начало, выраженная слабость) и более длительное хроническое (умеренные, но затяжные симптомы).

Что делать при подозрении на отравление: действовать быстро и по порядку

Если есть подозрение на угарный газ, лучше не пытаться "перетерпеть" или "полежать". Нужны быстрые шаги и медицинская оценка. В тексте подчёркивается важность консультации врача и измерения CO в выдыхаемом воздухе (прибором для определения угарного газа).

Порядок действий при подозрении.

  1. Немедленно проветрите помещение — откройте окна и двери.
  2. Если возможно, выключите источники горения и отопительные приборы.
  3. Срочно выйдите из помещения на свежий воздух.
  4. Позвоните в экстренные службы: 15 (SAMU), 18 (пожарная служба), 112 (единый европейский номер), 114 для людей с нарушениями слуха, либо в токсикологический центр по телефону 01 45 42 59 59.

Даже если стало легче, это не всегда означает, что "всё прошло": иногда нужна госпитализация и наблюдение.

Профилактика до холодов: обслуживание, осмотр и вентиляция

Один из самых разумных сценариев — не ждать сильных морозов, а планировать проверку заранее: котёл, система горячего водоснабжения, дымоходы и вентиляционные каналы должны быть обслужены специалистом до активного сезона. На сайте Службы информации общественного здравоохранения это сводят к трём словам: обслуживание, осмотр, проветривание — и советуют просить подтверждающий документ о техобслуживании или соответствии.

Зимой особенно важна корректная эксплуатация устройств. Кладите в дровяную печь только неокрашенную или нелакированную древесину, не оставляйте двигатель вашего автомобиля включенным в гараже и не используйте переносной обогреватель более двух часов подряд, особенно если он находится в плохо проветриваемом помещении.

Важный принцип — не "запечатывать" дом полностью. Рабочие вентиляционные отверстия обеспечивают движение воздуха, а короткое ежедневное проветривание даже зимой заметно снижает бытовые риски. Похожая логика нужна и там, где мы обычно думаем не о здоровье, а о хозяйстве: например, проверка влажности и вентиляции в погребе тоже начинается с того, что воздух должен свободно обновляться.

Датчик угарного газа: полезно, но не как "единственное спасение"

Идея поставить датчик кажется универсальной: устройство подаёт сигнал, пока концентрация не стала опасной. Но в тексте подчёркивается, что это не замена профилактики и обслуживания.

Если датчик всё же покупают, организацией рекомендован выбор устройства, соответствующего европейскому стандарту NF EN 50291 (маркировка должна быть на упаковке). Отдельно отмечается, что дымовой датчик не заменяет CO-датчик: они решают разные задачи и дополняют друг друга.

Сравнение: котёл/печь/камин и переносные обогреватели — где риск выше

Источники CO отличаются не "опасностью по умолчанию", а типичными сценариями ошибок.

  • Котлы, колонки, печи и камины чаще становятся проблемой, когда их не обслуживают или нарушается тяга. Это техника "на постоянке", и тут решает регулярная проверка и правильная настройка. Ошибки эксплуатации тоже важны: при использовании камина зимой люди нередко недооценивают, как быстро мелочи превращаются в риск — как и в случае с зимними ошибками в уходе за системами, которым нужен стабильный режим.
  • Переносные обогреватели, жаровни, мангалы, барбекю, генераторы и мотопомпы опаснее тем, что их часто применяют "в моменте" — при отключении света, ремонте, на даче. Здесь главный риск — закрытое помещение и отсутствие воздуха, плюс привычка "поставлю на минутку".
  • Машина с работающим двигателем в гараже — отдельная категория: люди не считают это "отоплением", но получают тот же эффект накопления CO в замкнутом пространстве.

Плюсы и минусы основных мер защиты

Чтобы выбрать реальный план на зиму, полезно заранее понять, что именно даёт результат, а что работает только "в довесок".

  • Плюсы: обслуживание котла и дымохода уменьшает риск системно; проветривание почти не требует затрат; правильное использование приборов даёт быстрый эффект; датчик может предупредить о проблеме раньше, чем появятся симптомы.
  • Минусы: обслуживание требует времени и организационных усилий; проветривание зимой часто игнорируют из-за холода; переносные устройства провоцируют ошибки "на эмоциях"; датчик не заменяет профилактику и не исправляет плохую вентиляцию.

Как подготовиться к сезону и снизить риск

  1. Запланируйте обслуживание котла, печи/камина и дымохода до устойчивых холодов; попросите документ о выполненных работах.
  2. Проверьте вентиляцию: решётки и приточные отверстия должны быть рабочими и не перекрыты мебелью, плёнкой или "утеплением".
  3. Введите правило ежедневного короткого проветривания, даже если на улице мороз.
  4. Откажитесь от любых мангалов, жаровен, барбекю и генераторов в закрытых помещениях — это не "временная мера", а прямой риск.
  5. Не оставляйте автомобиль с включённым двигателем в гараже или другом непроветриваемом помещении.
  6. Если используете переносной обогреватель, не превышайте длительность работы и не применяйте его там, где воздух почти не меняется.
  7. Если покупаете CO-датчик, выбирайте устройство со стандартом NF EN 50291 и помните, что датчик дыма его не заменяет.

Популярные вопросы о защите от угарного газа

Как понять, что это может быть угарный газ, а не простуда?

Подозрение усиливается, если одинаковые симптомы появляются сразу у нескольких людей в одном помещении и заметно уменьшаются после выхода на свежий воздух. Дополнительный сигнал — плохое самочувствие у домашних животных.

Какие приборы чаще всего приводят к отравлениям дома?

Чаще всего это плохо обслуженные или неправильно настроенные устройства, подключённые к дымоходу (котлы, водонагреватели, печи, камины), а также переносные источники тепла и генераторы, которые используют в закрытых помещениях.

Что лучше: поставить датчик или просто чаще проветривать?

Это не выбор "или-или". Проветривание и нормальная вентиляция — базовая мера, а датчик может стать дополнительной страховкой. При этом датчик не заменяет обслуживание оборудования и правильную эксплуатацию.

Сколько стоит "минимальный набор безопасности"?

Сумма зависит от жилья и техники, но обычно расходы складываются из обслуживания котла/дымохода, при необходимости — покупки CO-датчика и простого инвентаря для быта (например, термометр/гигрометр для контроля воздуха). Главные меры при этом не про цену, а про регулярность и дисциплину.

