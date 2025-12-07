Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Опасная привычка: почему щёлка в окне опаснее, чем полное проветривание, и чем это грозит

Частые проветривания зимой снижают вирусы в доме — Rg
Здоровье

Когда на улице мороз и окна покрыты узорами из инея, мало кто решается распахнуть их настежь. Кажется, что свежий воздух впустит в дом лишь холод. Однако зимой правильное проветривание квартиры играет ключевую роль для здоровья и комфорта.

Окно
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Окно

Почему важно дышать свежим воздухом зимой

Зимний сезон приносит не только снег, но и застой воздуха в квартирах. С приходом отопления влажность падает, пыль быстрее оседает, а вирусы и бактерии скапливаются в закрытых помещениях. Без регулярного притока свежего воздуха даже самая чистая квартира превращается в замкнутое пространство с нехваткой кислорода.

Обязательно открывать окна на 5-10 минут не реже 2-3 раз в день. На это время можно выйти из комнаты, если вы мерзнете. После проветривания воздух быстро нагревается до привычной температуры.

Регулярное кратковременное проветривание не успевает охладить стены и мебель, зато полностью обновляет воздух. В течение 5-10 минут сквозняк выносит углекислый газ и повышает концентрацию кислорода. Это снижает утомляемость и головные боли, делает сон крепче, а концентрацию — выше.

Когда нужно проветривать чаще

Если в доме кто-то болеет, проветривать помещение стоит чаще — примерно каждые полтора-два часа. Такой режим снижает концентрацию вирусных частиц в воздухе, помогает быстрее восстановиться и защищает других членов семьи от заражения. Особенно важно это при ОРВИ и гриппе, когда инфекции передаются воздушно-капельным путём.

Свежий воздух также помогает избавиться от неприятных запахов, повышенной влажности и конденсата на окнах, который нередко становится причиной появления плесени. Плесень не только портит интерьер, но и вызывает аллергию и проблемы с дыханием. Поэтому проветривание зимой — это не просто привычка, а профилактическая мера для здоровья.

Почему микропроветривание не спасает

Многие полагают, что достаточно слегка приоткрыть створку, чтобы впустить свежий воздух. Однако специалисты не рекомендуют использовать микропроветривание как основной способ. Когда створка открыта наполовину, свежий воздух поступает слабо, но температура заметно падает.

Это значит, что воздух не успевает полностью обновиться, а теплопотери при этом всё равно значительны. Гораздо эффективнее полностью открыть окно на короткое время: так воздух меняется быстро, а стены и предметы сохраняют тепло.

Сравнение способов проветривания

Существует несколько методов: микропроветривание, сквозное и импульсное. Микропроветривание создаёт слабый поток воздуха, которого недостаточно для удаления углекислого газа и пыли. Сквозное проветривание — самый действенный способ: воздух проходит через всю квартиру, полностью вытесняя старый. Импульсное проветривание — короткое открытие окон на 5-7 минут — помогает быстро освежить комнату без потери тепла.

Таким образом, при низких температурах предпочтительнее сквозное или импульсное проветривание, проводимое несколько раз в день. Они эффективнее поддерживают комфортный микроклимат и предотвращают образование плесени. Об этом сообщает Rg.

Плюсы и минусы зимнего проветривания

Проветривание зимой кажется риском — но польза значительно перевешивает временный дискомфорт.

Плюсы:

  • снижение концентрации вирусов и пыли;
  • профилактика грибка и конденсата;
  • улучшение сна и самочувствия;
  • повышение уровня кислорода.

Минусы:

  • возможное переохлаждение помещения при длительном открытии;
  • риск простуды при нахождении на сквозняке;
  • при сильных морозах — дополнительные теплопотери.

Чтобы минимизировать минусы, достаточно соблюдать правило краткости: открывать окна на 5-10 минут и при этом закрывать двери в остальные комнаты.

Советы по безопасному проветриванию зимой

  1. Отключайте отопительные приборы рядом с окном — резкий поток холодного воздуха может повредить батареи или вызвать неравномерный прогрев.
  2. Создайте сквозняк: откройте два окна или форточку и балконную дверь на противоположных сторонах квартиры — воздух обновится быстрее.
  3. Не проветривайте при сильных ветрах — достаточно небольшого открытия.
  4. Не ставьте растения и мебель близко к окнам: холодный поток может повредить листья и ткани.
  5. Используйте гигрометр для контроля влажности. Оптимальный показатель зимой — 40-60%.

Популярные вопросы о зимнем проветривании

Как часто нужно открывать окна зимой?

Минимум два-три раза в день по 5-10 минут. Если в квартире много людей или кто-то болеет, делать это стоит чаще — каждый час-полтора.

Можно ли открывать окна на ночь?

Нет, в морозные дни это может переохладить комнату. Лучше проветрить помещение за 20-30 минут до сна и затем закрыть окна.

Что делать, если на окнах образуется конденсат?

Регулярное проветривание помогает избавиться от избыточной влаги. При этом важно следить, чтобы шторы не мешали циркуляции воздуха и не соприкасались с холодным стеклом.

Как проветривать, если дома дети или пожилые люди?

Пока открыты окна, лучше временно вывести людей из комнаты. После закрытия температура быстро восстанавливается, особенно если батареи работают стабильно.

Проветривание зимой — это не просто привычка, а важная часть здорового микроклимата. Свежий воздух очищает помещение, улучшает самочувствие и защищает от простуд и плесени. Короткие, но регулярные проветривания обеспечивают баланс тепла и свежести, помогая дому оставаться уютным, а его жильцам — бодрыми и здоровыми в любое время года.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
