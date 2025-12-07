Инфаркт без предупреждения: какой ранний признак после 50 нельзя игнорировать

Утолщение артерий связано с нераспознанной гипертонией — врач Джанелидзе

Многие уверены, что если ничего не болит, значит, с сердцем всё в порядке. Но именно эта уверенность часто становится причиной трагедии. Кардиологи предупреждают: инфаркт может развиться внезапно, без предвестников, и спасти человека в такой момент бывает уже невозможно.

Фото: Designed by Freepik by 8photo is licensed under publik domain Мужчина держит больное плечо

Как внезапный инфаркт настигает "здоровых" людей

Иногда человек за завтраком чувствует себя бодро, планирует рабочий день — и через минуту теряет сознание. Таких историй много, и почти все они заканчиваются одинаково. Как объясняет кардиолог, нередко это люди, которых родственники называют "абсолютно здоровыми". У них нет жалоб, они не наблюдаются у врачей и редко проходят обследования. Но вскрытие часто показывает обратное — в сосудах находят множественные тромбы и отложения.

"Если человеку исполнилось 50 лет и он не знает уровень своего давления и холестерина, это не признак богатырского здоровья", — отметил врач Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.

Причина кроется в невидимых хронических процессах. Одно из них — гипертония, которая годами разрушает сосуды, даже если человек чувствует себя хорошо. Давление повышается постепенно, сосудистые стенки утолщаются, и в какой-то момент нагрузка становится критической.

История пациента, проигнорировавшего тревожные сигналы

По словам врача, в реанимацию НИИ скорой помощи недавно поступил мужчина 56 лет. Его жена рассказала, что супруг никогда не жаловался на здоровье, не наблюдался в поликлинике и даже не имел амбулаторной карты. Давление он не измерял, считая, что чувствует себя прекрасно.

На вскрытии выяснилось: у пациента было выраженное утолщение сосудов, характерное для гипертонии. В момент разрезания коронарные артерии буквально хрустели — это признак запущенного поражения сосудистой стенки. Более того, оказалось, что мужчина уже переносил инфаркт, просто не обратил внимания на симптомы и не прошёл лечение.

Хронические болезни сердца часто развиваются скрыто. Пока человек уверен, что с ним всё в порядке, болезнь медленно прогрессирует. Об этом рассказывает Rg.

Когда сосуды "хрустят" и тромб идёт к сердцу

Многолетняя гипертония без контроля и лечения постепенно изменяет структуру сосудов. Их стенки становятся плотными и ломкими, появляются кальцинаты — отложения солей, которые со временем закупоривают просвет артерий. Врачи образно называют это состоянием "хруст сосудов".

В этот момент любое перенапряжение — стресс, физическая нагрузка или даже сильное волнение — может привести к отрыву тромба. Он движется по кровотоку и блокирует коронарную артерию. Так начинается острый инфаркт миокарда.

"Есть такие пациенты, про которых говорят: "Он никогда не болел'. А вскрытие показывает обратное — сосуды усыпаны тромбами", — рассказал Крулев.

Как предотвратить внезапную остановку сердца

Главная причина поздней диагностики — равнодушие к собственному организму. После 45 лет нужно регулярно проверять артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Даже при хорошем самочувствии врачи советуют проходить кардиограмму и ультразвуковое исследование сосудов не реже одного раза в год.

Даже простые изменения образа жизни способны снизить риск сердечно-сосудистых катастроф. Умеренная физическая активность, отказ от курения, контроль веса и ограничение соли в рационе помогают поддерживать сосуды эластичными.

Регулярное употребление овощей, зелени и цельнозерновых продуктов также укрепляет сосудистую систему и стабилизирует давление, как отмечают исследования о здоровье сосудов и профилактике болезней.

Плюсы и минусы привычного образа жизни

Многие уверены, что активная работа и отсутствие симптомов означают здоровье. Но эта уверенность — коварный самообман.

Плюсы:

субъективное ощущение бодрости;

отсутствие необходимости в лекарствах;

высокая трудоспособность.

Минусы:

незаметное развитие гипертонии и атеросклероза;

риск внезапной сердечной недостаточности;

позднее обращение за медицинской помощью.

Кардиологи подчёркивают: лучше потратить час на обследование, чем потерять годы жизни из-за невнимательности к себе.

Гипертония и "нормальное давление"

Гипертония — не просто цифры на тонометре, а хроническое заболевание, при котором давление стабильно превышает 140/90 мм рт. ст. Даже если оно повышается лишь периодически, сосуды уже страдают.

При нормальном давлении - кровь свободно циркулирует, сосуды остаются эластичными. При лёгкой гипертонии - появляются микротрещины, в которых оседает холестерин. При стойком повышении давления - формируются плотные бляшки, сужающие просвет сосудов.

Без лечения процесс становится необратимым.

Как защитить сердце после 50 лет

Контролируйте давление. Измеряйте его ежедневно, особенно утром. Проверяйте холестерин. Сдавайте анализ хотя бы раз в полгода. Следите за питанием. Избегайте избытка соли, жареного и сладкого. Больше двигайтесь. Пешие прогулки по 30 минут в день снижают риск инфаркта почти на треть. Не игнорируйте усталость и одышку. Даже лёгкое недомогание может быть сигналом.

Поддерживать здоровье помогает рацион, богатый клетчаткой и цельнозерновыми продуктами — например, видами хлеба, удерживающими сахар в норме.

Вопросы о здоровье сердца

Почему инфаркт случается без симптомов?

Иногда закупорка происходит постепенно, и организм успевает адаптироваться. Боль может быть слабой или отсутствовать вовсе.

Можно ли почувствовать, что тромб идёт к сердцу?

Нет. Этот процесс не вызывает боли, пока сосуд не перекроется полностью. Единственная защита — регулярные обследования.

Правда ли, что гипертония неизлечима?

Полностью устранить её нельзя, но можно держать под контролем с помощью образа жизни и лекарств.

Как понять, что сердце перегружено?

Появляются усталость, отёки, перебои в пульсе, ощущение тяжести в груди.

Можно ли предотвратить инфаркт с помощью питания?

Да. Продукты с омега-3, антиоксидантами и клетчаткой снижают уровень "плохого" холестерина и поддерживают сосуды здоровыми.

Инфаркт редко приходит внезапно — ему предшествуют годы бездействия. Игнорирование давления, неправильное питание и отказ от обследований приводят к тому, что сосуды становятся ломкими, а сердце — уязвимым. Но всё можно изменить, если вовремя взять ответственность за своё здоровье. Достаточно научиться слушать организм, регулярно проверять давление и не считать молчание тела признаком силы. Настоящее здоровье — это знание, а не иллюзия.