Инфаркт без предупреждения: какой ранний признак после 50 нельзя игнорировать

Многие уверены, что если ничего не болит, значит, с сердцем всё в порядке. Но именно эта уверенность часто становится причиной трагедии. Кардиологи предупреждают: инфаркт может развиться внезапно, без предвестников, и спасти человека в такой момент бывает уже невозможно.
Иногда человек за завтраком чувствует себя бодро, планирует рабочий день — и через минуту теряет сознание. Таких историй много, и почти все они заканчиваются одинаково. Как объясняет кардиолог, нередко это люди, которых родственники называют "абсолютно здоровыми". У них нет жалоб, они не наблюдаются у врачей и редко проходят обследования. Но вскрытие часто показывает обратное — в сосудах находят множественные тромбы и отложения.
"Если человеку исполнилось 50 лет и он не знает уровень своего давления и холестерина, это не признак богатырского здоровья", — отметил врач Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.
Причина кроется в невидимых хронических процессах. Одно из них — гипертония, которая годами разрушает сосуды, даже если человек чувствует себя хорошо. Давление повышается постепенно, сосудистые стенки утолщаются, и в какой-то момент нагрузка становится критической.
По словам врача, в реанимацию НИИ скорой помощи недавно поступил мужчина 56 лет. Его жена рассказала, что супруг никогда не жаловался на здоровье, не наблюдался в поликлинике и даже не имел амбулаторной карты. Давление он не измерял, считая, что чувствует себя прекрасно.
На вскрытии выяснилось: у пациента было выраженное утолщение сосудов, характерное для гипертонии. В момент разрезания коронарные артерии буквально хрустели — это признак запущенного поражения сосудистой стенки. Более того, оказалось, что мужчина уже переносил инфаркт, просто не обратил внимания на симптомы и не прошёл лечение.
Хронические болезни сердца часто развиваются скрыто. Пока человек уверен, что с ним всё в порядке, болезнь медленно прогрессирует. Об этом рассказывает Rg.
Многолетняя гипертония без контроля и лечения постепенно изменяет структуру сосудов. Их стенки становятся плотными и ломкими, появляются кальцинаты — отложения солей, которые со временем закупоривают просвет артерий. Врачи образно называют это состоянием "хруст сосудов".
В этот момент любое перенапряжение — стресс, физическая нагрузка или даже сильное волнение — может привести к отрыву тромба. Он движется по кровотоку и блокирует коронарную артерию. Так начинается острый инфаркт миокарда.
"Есть такие пациенты, про которых говорят: "Он никогда не болел'. А вскрытие показывает обратное — сосуды усыпаны тромбами", — рассказал Крулев.
Главная причина поздней диагностики — равнодушие к собственному организму. После 45 лет нужно регулярно проверять артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Даже при хорошем самочувствии врачи советуют проходить кардиограмму и ультразвуковое исследование сосудов не реже одного раза в год.
Даже простые изменения образа жизни способны снизить риск сердечно-сосудистых катастроф. Умеренная физическая активность, отказ от курения, контроль веса и ограничение соли в рационе помогают поддерживать сосуды эластичными.
Регулярное употребление овощей, зелени и цельнозерновых продуктов также укрепляет сосудистую систему и стабилизирует давление, как отмечают исследования о здоровье сосудов и профилактике болезней.
Многие уверены, что активная работа и отсутствие симптомов означают здоровье. Но эта уверенность — коварный самообман.
Кардиологи подчёркивают: лучше потратить час на обследование, чем потерять годы жизни из-за невнимательности к себе.
Гипертония — не просто цифры на тонометре, а хроническое заболевание, при котором давление стабильно превышает 140/90 мм рт. ст. Даже если оно повышается лишь периодически, сосуды уже страдают.
Без лечения процесс становится необратимым.
Поддерживать здоровье помогает рацион, богатый клетчаткой и цельнозерновыми продуктами — например, видами хлеба, удерживающими сахар в норме.
Иногда закупорка происходит постепенно, и организм успевает адаптироваться. Боль может быть слабой или отсутствовать вовсе.
Нет. Этот процесс не вызывает боли, пока сосуд не перекроется полностью. Единственная защита — регулярные обследования.
Полностью устранить её нельзя, но можно держать под контролем с помощью образа жизни и лекарств.
Появляются усталость, отёки, перебои в пульсе, ощущение тяжести в груди.
Да. Продукты с омега-3, антиоксидантами и клетчаткой снижают уровень "плохого" холестерина и поддерживают сосуды здоровыми.
Инфаркт редко приходит внезапно — ему предшествуют годы бездействия. Игнорирование давления, неправильное питание и отказ от обследований приводят к тому, что сосуды становятся ломкими, а сердце — уязвимым. Но всё можно изменить, если вовремя взять ответственность за своё здоровье. Достаточно научиться слушать организм, регулярно проверять давление и не считать молчание тела признаком силы. Настоящее здоровье — это знание, а не иллюзия.
