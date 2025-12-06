Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Опасная добавка в красной икре: уротропин снова в центре внимания, как не купить банку с сюрпризом

В России запретили консервант Е-239 в красной икре — Роспотребнадзор
Здоровье

Красная икра остаётся одним из самых популярных деликатесов на праздничных столах, но не каждый покупатель задумывается о том, насколько безопасен продукт, который он выбирает. В составе некоторых банок до сих пор встречаются запрещённые консерванты, способные причинить вред здоровью. Роспотребнадзор напомнил, на какие добавки стоит обратить внимание перед покупкой.

Красная икра
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная икра

Почему важно проверять состав

Икра — продукт скоропортящийся. Чтобы продлить срок хранения, производители добавляют в неё консерванты. Однако не все из них безопасны. С 2008 года использование добавки Е-239 (уротропин) в России запрещено, но проверки до сих пор выявляют её наличие в отдельных партиях.

"Избегайте икры с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропина). Этот консервант был запрещен с 2008 года из-за выделения токсичных веществ при разложении в кислой среде желудка", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Попадая в организм, уротропин распадается на формальдегид — токсичное соединение, опасное для печени, почек и нервной системы. Постоянное употребление таких продуктов может вызвать хроническое отравление и снизить иммунитет.

Какие консерванты допустимы

Согласно нормам, производители могут использовать только безопасные пищевые добавки:

  • Е-200,
  • Е-201,
  • Е-202,
  • Е-203,
  • Е-211,
  • Е-212,
  • Е-213.

Эти вещества не нарушают состав продукта и препятствуют развитию бактерий.

При покупке нужно обращать внимание на маркировку.

На этикетке обязательно указываются:

  • дата изготовления и срок годности;
  • производитель и его адрес;
  • вид рыбы, из которой получена икра.

Эксперты советуют отдавать предпочтение продукту в жестяных банках — они защищают от света и сохраняют вкус. Крышка не должна быть вздутой или повреждённой.

Сбалансированное питание также играет ключевую роль в здоровье. Например, включение в рацион видов хлеба, удерживающих сахар в норме, помогает поддерживать стабильный уровень энергии и снижает риск развития метаболических нарушений.

Как отличить натуральную икру от подделки

Качественная икра отличается плотными, ровными икринками и мягким морским ароматом. Зёрна не должны плавать в жидкости или слипаться — это говорит о нарушении технологии хранения.

Чтобы проверить качество, можно положить несколько икринок в горячую воду. Натуральные останутся целыми, а искусственные — растворятся или побелеют.

Ещё один способ — обратить внимание на запах. Настоящая икра пахнет свежестью моря, без ноток кислоты или химии. Об этом сообщает РИА Новости.

Плюсы и минусы разных видов красной икры

Каждый вид лососёвой рыбы даёт икру с уникальным вкусом и структурой.

Плюсы:

  • Горбуша - классический вариант, икринки среднего размера и нежного вкуса.
  • Кета - крупные зёрна, богатые белком и омега-3 кислотами.
  • Нерка - интенсивный цвет и насыщенный вкус.
  • Семга, форель - мелкая икра с мягкой текстурой, идеально подходит для бутербродов.

Минусы:

  • высокая стоимость продукта;
  • риск наткнуться на подделку;
  • чувствительность к перепадам температуры и нарушению условий хранения.

"Икра лососевых рыб — ценный продукт, богатый жирными кислотами, белками, йодом, кальцием и витаминами A, D, E и группы B", — отмечается в рекомендациях Роспотребнадзора.

Свежая, пастеризованная и замороженная икра

Свежая икра хранится недолго — не более 12 месяцев при температуре -4…-6 °C. Замороженная икра удобна для транспортировки и имеет больший срок хранения, но при повторном размораживании теряет структуру и вкус.

  1. Свежая (охлаждённая) - сохраняет аромат и питательность, но требует строгого соблюдения температурного режима.
  2. Замороженная - практична, но может стать водянистой после разморозки.
  3. Пастеризованная - хранится дольше, но вкус слегка меняется из-за термообработки.

Полезные свойства красной икры

Икра содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на работу сердца и сосудов. Белок из икры усваивается легче, чем из мяса, а витамины и микроэлементы способствуют восстановлению клеток.

Регулярное, но умеренное употребление продукта улучшает работу мозга, укрепляет иммунитет и повышает уровень гемоглобина. Однако людям с гипертонией и заболеваниями почек стоит ограничивать порции из-за содержания соли.

Регулярное употребление овощей и зелени также помогает укреплять сосуды, поддерживая здоровое кровообращение, как показывают исследования о здоровье сосудов и профилактике болезней.

Как выбрать качественную икру

  1. Проверьте состав: никаких запрещённых добавок вроде Е-239.
  2. Изучите упаковку — без вздутий и следов коррозии.
  3. Обратите внимание на срок хранения.
  4. Не берите икру с осадком или мутной жидкостью внутри.
  5. При покупке на развес просите сертификат соответствия.

При правильном выборе красная икра не только украсит стол, но и принесёт пользу организму.

Популярные вопросы о красной икре

Как хранить открытую банку?

Переложите продукт в стеклянную ёмкость с крышкой и добавьте немного масла. Храните не более 3-5 дней.

Можно ли замораживать икру?

Да, но только один раз. Повторное замораживание разрушает структуру икринок.

Почему икра бывает слишком солёной?

Производители используют избыток соли как консервант. Лучше выбирать продукт с пометкой "малосол".

Как отличить подделку от натуральной?

Настоящая икра не растворяется в горячей воде и имеет упругие зёрна. Искусственная — мягкая и пахнет желатином.

Какая икра считается самой полезной?

Икра кеты и нерки богата белками и омега-3 кислотами, что делает её особенно питательной.

Выбирая красную икру, важно не только обращать внимание на цену и внешний вид, но и тщательно читать состав. Безопасный продукт не содержит запрещённых консервантов и не имеет посторонних запахов. Качественная икра — источник полезных веществ и вкусового удовольствия, если подходить к покупке осознанно.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы питание продукты здоровье безопасность роспотребнадзор
Новости Все >
Зимнее содержание кроликов требует утепления клеток и калорийного рациона
В России грядут перемены на рынке цемента — Минпромторг
Резкое выключение турбированного двигателя приводит к перегреву и поломке турбины
В Боливии обнаружена уникальный "дорожный коридор" с тысячами следов тероподов — CNN
Александр Буйнов собрал виноград со своего участка в начале декабря
Питомцы выбирают пол для контроля территории — эксперты
Роль визуальной гармонии в создании уюта объяснила дизайнер интерьера Зуева
Инструкторы напомнили, что многие экзаменационные правила забываются водителями
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Археологи нашли пустую царскую гробницу с частью погребального набора — Daily Mail
Сейчас читают
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Тренеры подтвердили эффективность малого веса и повторов для тонуса рук
Новости спорта
Тренеры подтвердили эффективность малого веса и повторов для тонуса рук
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Еда и рецепты
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Существо, будто вышедшее из легенд: кембрийский убийца, который выглядел страшнее любого хоррора
Существо, будто вышедшее из легенд: кембрийский убийца, который выглядел страшнее любого хоррора
Последние материалы
Луковицы тюльпанов охлаждают перед посадкой — агроном Надежда Пономаренко
Роль визуальной гармонии в создании уюта объяснила дизайнер интерьера Зуева
Инструкторы напомнили, что многие экзаменационные правила забываются водителями
Тыквенный гратен запекают 1 час при 170 °C
Дефицит цинка может вызывать выпадение волос — Prevention
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Рост нормы белка для силовых тренировок установил спортивный диетолог Рики Нг
Археологи нашли пустую царскую гробницу с частью погребального набора — Daily Mail
В Харбине возводят крупнейший ледовый парк в истории — Pravda
7 декабря: Орден святого Георгия, Перл-Харбор и Ниагарский водопад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.