Опасная добавка в красной икре: уротропин снова в центре внимания, как не купить банку с сюрпризом

Красная икра остаётся одним из самых популярных деликатесов на праздничных столах, но не каждый покупатель задумывается о том, насколько безопасен продукт, который он выбирает. В составе некоторых банок до сих пор встречаются запрещённые консерванты, способные причинить вред здоровью. Роспотребнадзор напомнил, на какие добавки стоит обратить внимание перед покупкой.
Икра — продукт скоропортящийся. Чтобы продлить срок хранения, производители добавляют в неё консерванты. Однако не все из них безопасны. С 2008 года использование добавки Е-239 (уротропин) в России запрещено, но проверки до сих пор выявляют её наличие в отдельных партиях.
"Избегайте икры с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропина). Этот консервант был запрещен с 2008 года из-за выделения токсичных веществ при разложении в кислой среде желудка", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Попадая в организм, уротропин распадается на формальдегид — токсичное соединение, опасное для печени, почек и нервной системы. Постоянное употребление таких продуктов может вызвать хроническое отравление и снизить иммунитет.
Согласно нормам, производители могут использовать только безопасные пищевые добавки:
Эти вещества не нарушают состав продукта и препятствуют развитию бактерий.
При покупке нужно обращать внимание на маркировку.
На этикетке обязательно указываются:
Эксперты советуют отдавать предпочтение продукту в жестяных банках — они защищают от света и сохраняют вкус. Крышка не должна быть вздутой или повреждённой.
Качественная икра отличается плотными, ровными икринками и мягким морским ароматом. Зёрна не должны плавать в жидкости или слипаться — это говорит о нарушении технологии хранения.
Чтобы проверить качество, можно положить несколько икринок в горячую воду. Натуральные останутся целыми, а искусственные — растворятся или побелеют.
Ещё один способ — обратить внимание на запах. Настоящая икра пахнет свежестью моря, без ноток кислоты или химии. Об этом сообщает РИА Новости.
Каждый вид лососёвой рыбы даёт икру с уникальным вкусом и структурой.
Плюсы:
Минусы:
"Икра лососевых рыб — ценный продукт, богатый жирными кислотами, белками, йодом, кальцием и витаминами A, D, E и группы B", — отмечается в рекомендациях Роспотребнадзора.
Свежая икра хранится недолго — не более 12 месяцев при температуре -4…-6 °C. Замороженная икра удобна для транспортировки и имеет больший срок хранения, но при повторном размораживании теряет структуру и вкус.
Икра содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на работу сердца и сосудов. Белок из икры усваивается легче, чем из мяса, а витамины и микроэлементы способствуют восстановлению клеток.
Регулярное, но умеренное употребление продукта улучшает работу мозга, укрепляет иммунитет и повышает уровень гемоглобина. Однако людям с гипертонией и заболеваниями почек стоит ограничивать порции из-за содержания соли.
При правильном выборе красная икра не только украсит стол, но и принесёт пользу организму.
Переложите продукт в стеклянную ёмкость с крышкой и добавьте немного масла. Храните не более 3-5 дней.
Да, но только один раз. Повторное замораживание разрушает структуру икринок.
Производители используют избыток соли как консервант. Лучше выбирать продукт с пометкой "малосол".
Настоящая икра не растворяется в горячей воде и имеет упругие зёрна. Искусственная — мягкая и пахнет желатином.
Икра кеты и нерки богата белками и омега-3 кислотами, что делает её особенно питательной.
Выбирая красную икру, важно не только обращать внимание на цену и внешний вид, но и тщательно читать состав. Безопасный продукт не содержит запрещённых консервантов и не имеет посторонних запахов. Качественная икра — источник полезных веществ и вкусового удовольствия, если подходить к покупке осознанно.
