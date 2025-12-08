Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Тяпкова

Гирлянды манят теплом, но в их мерцании есть деталь, которая вызывает неожиданные реакции

Мерцание гирлянды вызывает феномен сенсорной перегрузки — Марина Саунова
Здоровье

Мигающие гирлянды кажутся безобидным атрибутом праздника, но для некоторых людей они могут стать источником физического и психологического дискомфорта. Врач-психиатр и нарколог Марина Саунова, заведующая диспансерным отделением Красногорской больницы, предупредила: хаотичное мерцание световых украшений способно вызывать сенсорную перегрузку и даже провоцировать серьёзные реакции у людей с повышенной чувствительностью. Об этом она рассказала NEWS. ru.

Почему мигание света воздействует на нервную систему

Световые импульсы от гирлянд поступают к зрительным рецепторам в виде быстрых, неритмичных вспышек. Для здорового мозга это просто стимул, но у чувствительных людей или при ряде неврологических особенностей такая нагрузка может стать стрессом. Когда ритм вспышек хаотичный, мозг не успевает адаптироваться, и возникает феномен сенсорной перегрузки — состояние, при котором органы чувств получают слишком много сигналов одновременно.

"У части людей интенсивное мерцание гирлянды вызывает феномен сенсорной перегрузки: зрительные рецепторы получают большое количество неритмичных импульсов, что приводит к нарушению зрительно-вегетативной адаптации", — пояснила Марина Саунова.

В результате появляются неприятные симптомы: головокружение, ощущение "плывущего" пространства, тошнота, тревожность. У людей с определённой предрасположенностью возможны даже приступы фотосенситивной эпилепсии, особенно на фоне магнитных бурь.

Как повторяющиеся раздражители влияют на мозг

Марина Саунова отметила, что повторяющиеся интенсивные раздражители — громкие звуки, мерцающий свет, монотонная музыка — издавна использовались для воздействия на нервную систему. Их задача — вывести мозг из состояния равновесия, что в естественных условиях воспринимается как стресс. Подобные эффекты и сегодня наблюдаются, например, в клубах или помещениях с активной светомузыкой.

Мозг человека настроен на определённый ритм сенсорных сигналов, и когда он нарушается, система адаптации начинает "сбоить": пульс учащается, повышается уровень тревоги, усиливается утомляемость. Для здорового человека это может закончиться лёгким дискомфортом, а для тех, кто страдает мигренью, тревожными или вестибулярными расстройствами, последствия ощутимее. Аналогичные нарушения описывают специалисты в материале о том, почему тусклый свет ухудшает зрение и концентрацию.

Сравнение: мигающие и статичные гирлянды

  • Мигающие гирлянды создают резкие перепады яркости и частоты света. Они вызывают большее возбуждение нервной системы, что делает их небезопасными в маленьких помещениях и при длительном воздействии.

  • Статичные или плавно переливающиеся гирлянды дают ровный, предсказуемый световой поток. Он помогает сохранить ощущение уюта и не перегружает рецепторы.

Практический вывод: чем меньше "скачков" и контрастов, тем спокойнее воспринимает освещение нервная система. Особенно это важно, если в доме есть дети, пожилые люди или те, кто страдает мигренями.

Плюсы и минусы использования гирлянд

Плюсы:

  • создают праздничное настроение;

  • мягкое, тёплое освещение вечером помогает расслабиться;

  • при выборе правильного режима могут даже снижать тревожность.

Минусы:

  • хаотичное мигание способно вызвать сенсорную усталость;

  • у чувствительных людей может появиться головная боль, раздражительность или бессонница;

  • при эпилепсии или мигрени опасны вспышки определённой частоты.

Советы шаг за шагом: как сделать освещение безопасным

  1. Выбирайте гирлянды с плавным или статичным светом. Оптимальны режимы "мягкого дыхания" или постоянного свечения.

  2. Избегайте сильного мерцания в небольших помещениях. Чем меньше пространство, тем выше нагрузка на глаза.

  3. Не включайте яркие гирлянды ночью. Это мешает выработке мелатонина и нарушает сон — так же, как и привычка спать при включённом свете.

  4. Следите за детьми. Ребёнок может смотреть на огни слишком долго, не замечая, что устал.

  5. При головной боли или тошноте выключите подсветку. Если симптомы повторяются — замените гирлянду.

  6. Не используйте дешёвые несертифицированные устройства. Они могут мигать с непредсказуемой частотой и вызывать больший дискомфорт.

Популярные вопросы о влиянии гирлянд на самочувствие

Может ли гирлянда вызвать приступ эпилепсии?

Да, у людей с фотосенситивной формой эпилепсии резкие вспышки света могут стать провоцирующим фактором. Поэтому им стоит избегать любых источников быстро мигающего света.

Почему от гирлянды кружится голова?

Чаще всего это результат сенсорной перегрузки: глаза фиксируют быстрые световые изменения, а мозг не успевает их обработать. Возникает конфликт сигналов, похожий на укачивание.

Как выбрать безопасное освещение?

Ориентируйтесь на спокойные, равномерные тона и сертифицированные устройства. Свет должен быть мягким и предсказуемым. Хороший ориентир — освещение, при котором комфортно читать или разговаривать.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы стресс здоровье психология
