Гирлянды манят теплом, но в их мерцании есть деталь, которая вызывает неожиданные реакции

Мерцание гирлянды вызывает феномен сенсорной перегрузки — Марина Саунова

Мигающие гирлянды кажутся безобидным атрибутом праздника, но для некоторых людей они могут стать источником физического и психологического дискомфорта. Врач-психиатр и нарколог Марина Саунова, заведующая диспансерным отделением Красногорской больницы, предупредила: хаотичное мерцание световых украшений способно вызывать сенсорную перегрузку и даже провоцировать серьёзные реакции у людей с повышенной чувствительностью. Об этом она рассказала NEWS. ru.

Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогодняя ёлка

Почему мигание света воздействует на нервную систему

Световые импульсы от гирлянд поступают к зрительным рецепторам в виде быстрых, неритмичных вспышек. Для здорового мозга это просто стимул, но у чувствительных людей или при ряде неврологических особенностей такая нагрузка может стать стрессом. Когда ритм вспышек хаотичный, мозг не успевает адаптироваться, и возникает феномен сенсорной перегрузки — состояние, при котором органы чувств получают слишком много сигналов одновременно.

"У части людей интенсивное мерцание гирлянды вызывает феномен сенсорной перегрузки: зрительные рецепторы получают большое количество неритмичных импульсов, что приводит к нарушению зрительно-вегетативной адаптации", — пояснила Марина Саунова.

В результате появляются неприятные симптомы: головокружение, ощущение "плывущего" пространства, тошнота, тревожность. У людей с определённой предрасположенностью возможны даже приступы фотосенситивной эпилепсии, особенно на фоне магнитных бурь.

Как повторяющиеся раздражители влияют на мозг

Марина Саунова отметила, что повторяющиеся интенсивные раздражители — громкие звуки, мерцающий свет, монотонная музыка — издавна использовались для воздействия на нервную систему. Их задача — вывести мозг из состояния равновесия, что в естественных условиях воспринимается как стресс. Подобные эффекты и сегодня наблюдаются, например, в клубах или помещениях с активной светомузыкой.

Мозг человека настроен на определённый ритм сенсорных сигналов, и когда он нарушается, система адаптации начинает "сбоить": пульс учащается, повышается уровень тревоги, усиливается утомляемость. Для здорового человека это может закончиться лёгким дискомфортом, а для тех, кто страдает мигренью, тревожными или вестибулярными расстройствами, последствия ощутимее. Аналогичные нарушения описывают специалисты в материале о том, почему тусклый свет ухудшает зрение и концентрацию.

Сравнение: мигающие и статичные гирлянды

Мигающие гирлянды создают резкие перепады яркости и частоты света. Они вызывают большее возбуждение нервной системы, что делает их небезопасными в маленьких помещениях и при длительном воздействии.

Статичные или плавно переливающиеся гирлянды дают ровный, предсказуемый световой поток. Он помогает сохранить ощущение уюта и не перегружает рецепторы.

Практический вывод: чем меньше "скачков" и контрастов, тем спокойнее воспринимает освещение нервная система. Особенно это важно, если в доме есть дети, пожилые люди или те, кто страдает мигренями.

Плюсы и минусы использования гирлянд

Плюсы:

создают праздничное настроение;

мягкое, тёплое освещение вечером помогает расслабиться;

при выборе правильного режима могут даже снижать тревожность.

Минусы:

хаотичное мигание способно вызвать сенсорную усталость;

у чувствительных людей может появиться головная боль, раздражительность или бессонница;

при эпилепсии или мигрени опасны вспышки определённой частоты.

Советы шаг за шагом: как сделать освещение безопасным

Выбирайте гирлянды с плавным или статичным светом. Оптимальны режимы "мягкого дыхания" или постоянного свечения. Избегайте сильного мерцания в небольших помещениях. Чем меньше пространство, тем выше нагрузка на глаза. Не включайте яркие гирлянды ночью. Это мешает выработке мелатонина и нарушает сон — так же, как и привычка спать при включённом свете. Следите за детьми. Ребёнок может смотреть на огни слишком долго, не замечая, что устал. При головной боли или тошноте выключите подсветку. Если симптомы повторяются — замените гирлянду. Не используйте дешёвые несертифицированные устройства. Они могут мигать с непредсказуемой частотой и вызывать больший дискомфорт.

Популярные вопросы о влиянии гирлянд на самочувствие

Может ли гирлянда вызвать приступ эпилепсии?

Да, у людей с фотосенситивной формой эпилепсии резкие вспышки света могут стать провоцирующим фактором. Поэтому им стоит избегать любых источников быстро мигающего света.

Почему от гирлянды кружится голова?

Чаще всего это результат сенсорной перегрузки: глаза фиксируют быстрые световые изменения, а мозг не успевает их обработать. Возникает конфликт сигналов, похожий на укачивание.

Как выбрать безопасное освещение?

Ориентируйтесь на спокойные, равномерные тона и сертифицированные устройства. Свет должен быть мягким и предсказуемым. Хороший ориентир — освещение, при котором комфортно читать или разговаривать.