Ирина Тяпкова

Декабрь выбивает из колеи: неожиданные причины упадка сил и простые способы вернуть тонус

Гормональные колебания — главная причина декабрьской апатии — Абакумова
Здоровье

Конец года часто совпадает с эмоциональным спадом — и это нормально. Психолог Светлана Абакумова из сервиса "Ясно" поясняет: декабрьская усталость — не лень, а естественная реакция организма на холод и короткий световой день. В это время снижается выработка серотонина, который отвечает за бодрость и хорошее настроение, и растёт уровень мелатонина — гормона сна.

Зимняя пауза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимняя пауза

Почему декабрь "выбивает из колеи"

Когда день становится короче, организм переходит на энергосберегающий режим. Это биологическая адаптация, а не признак апатии или слабости. Люди часто ошибочно воспринимают сезонное снижение активности как личную неэффективность и пытаются компенсировать его завышенными требованиями к себе. Но перегруз в этот период только усиливает усталость. Психолог отмечает: декабрьская апатия — часть нормальной реакции на гормональные колебания и недостаток света.

"Эти гормональные колебания — главная причина декабрьской эпидемии апатии. Организм не сломался, он адаптируется к новым обстоятельствам единственным доступным способом — снижением активности, необходимым, чтобы сохранить силы", — подчеркнула Светлана Абакумова.

Что усиливает усталость

Помимо природных причин, декабрь нагружен психологически. Планирование подарков, подготовка застолий, отчёты и дедлайны на работе создают иллюзию обязательности. Мозг работает в режиме постоянной готовности, даже когда тело просит отдыха. В результате растёт тревожность, нарушается сон, снижается концентрация и мотивация.

Ситуацию усиливает контраст между ожиданиями "новогоднего настроения" и реальностью — серыми днями, нехваткой времени и финансовыми заботами. На этом фоне многим кажется, что они "не справляются", хотя на самом деле просто наступила закономерная фаза усталости.

Как поддержать себя в декабре

Психолог советует помочь телу и психике пройти этот период мягко, а не бороться с ним. Самые простые меры — сон, прогулки и свет.

  1. Соблюдать режим сна. Ложиться и вставать в одно и то же время помогает выровнять гормональные циклы. Недосып усиливает выработку стрессовых гормонов и мешает восстановлению.

  2. Гулять каждый день, особенно днём. Даже пасмурный дневной свет помогает синтезировать серотонин и снижает уровень мелатонина. Достаточно 30-40 минут.

  3. Добавить яркое освещение дома. Настольные лампы и тёплый свет помогают мозгу воспринимать день длиннее, что положительно влияет на тонус.

  4. Ограничить соцсети. Постоянное сравнение себя с чужими достижениями усиливает тревогу и чувство несоответствия.

  5. Снизить требования к себе. Необязательно готовить идеальный ужин или искать "самый лучший подарок". Праздник не теряет ценности от простоты.

Сравнение: завышенные ожидания против бережного режима

Когда человек пытается "выжать максимум" из последнего месяца, он сталкивается с выгоранием уже к праздникам. Напротив, принятие естественного снижения активности помогает сохранить ресурс и встретить Новый год без эмоционального отката. Реалистичные цели — не поражение, а осознанная стратегия, которая работает на устойчивость.

Плюсы и минусы декабрьского "замедления"

Плюсы: нормализуется сон, восстанавливается настроение, снижается риск сезонной депрессии.

Минусы: чувство вины и страх "ничего не успеть" могут мешать принять более спокойный ритм. Но они проходят, когда человек замечает, что отдых делает его эффективнее.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте не по максимуму, а по минимуму: оставьте 2-3 ключевых дела на день.

  2. Разрешите себе "просто быть": полчаса чтения, прогулка или кофе без телефона — тоже забота.

  3. Введите "световой ритуал" — включайте яркий свет утром или днём.

  4. Не откладывайте отдых на январь: восстанавливаться стоит уже сейчас.

  5. Если апатия длится дольше двух недель и мешает повседневным делам, стоит обратиться к специалисту.

Популярные вопросы о декабрьском упадке сил

Почему именно декабрь так тяжело переносится?

Сочетание гормональных изменений, дефицита света и психологического давления из-за "итогов года" создаёт идеальные условия для усталости.

Можно ли как-то "перепрыгнуть" сезонную апатию?

Нет, но её можно смягчить: больше света, прогулок и сна, меньше перфекционизма и сравнения с другими.

Как объяснить близким, что я хочу замедлиться?

Проще всего сказать прямо: "Я чувствую усталость и хочу закончить год спокойно". Люди чаще понимают честность, чем попытку держать темп на износ.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
