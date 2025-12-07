Обычный овощ помогает мягко снижать давление — но работает он только при правильных бактериях во рту

Эффект свекольного сока связан с микробиомом рта — Prevention

Свекольный сок давно считается напитком "для сосудов", но новое небольшое исследование добавило интриги: у пожилых участников давление снизилось уже через две недели регулярного приёма. Звучит слишком просто, поэтому важно разобраться, как был устроен эксперимент и почему эффект мог проявиться не у всех. Учёные связывают результат не только с нитратами в свёкле, но и с тем, какие бактерии живут во рту. Об этом сообщает Prevention.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Давление

Что именно показало исследование

Работа была рандомизированной, двойной слепой и перекрёстной: участники проходили несколько двухнедельных этапов с перерывами. В разные периоды они либо пили нитратсодержащий свекольный сок, либо получали "плацебо"-напиток, либо использовали ополаскиватель для рта по заданной схеме. Важная деталь: те, кто пил сок, в эти две недели не применяли ополаскиватель, чтобы не мешать бактериям, которые участвуют в превращении нитратов.

Всего в исследовании было 78 человек: 42 младше (18-30 лет) и 36 старше (67-79 лет). У пожилых участников, которые пили сок два раза в день, давление немного снизилось. У молодых такого эффекта не наблюдали. То есть речь не о "универсальном лайфхаке", а о возможном инструменте, который в будущем ещё нужно проверять на больших выборках и в разных группах.

Почему результат связывают с микробиомом полости рта

Сама свёкла интересна высоким содержанием пищевых нитратов. Часть нитратов превращается в оксид азота — молекулу, которая помогает сосудам расслабляться и улучшает кровоток. Именно поэтому рационы, богатые овощами с нитратами (например, руккола, шпинат, свёкла), часто ассоциируются с более благоприятными сосудистыми показателями.

Но в этой работе ключевым "посредником" назвали бактерии во рту. Исследователи наблюдали изменения в составе микробов: одни виды становились менее выраженными, другие — более выраженными. По объяснению экспертов, рост бактерий, которые лучше преобразуют нитраты в вещества, связанные с расширением сосудов, мог усилить эффект на давление. Ополаскиватель для рта, наоборот, способен изменить микробиом, поэтому его специально учитывали в дизайне исследования.

В чём подвох и почему это не "чудо за 14 дней"

Даже если эффект реален, он был получен в небольшой группе и у конкретной аудитории — пожилых людей, причём без ряда сопутствующих заболеваний и без терапии по кардиологическим и метаболическим причинам. Исключали курящих, людей с выраженной гипертонией второй стадии, а также тех, кто недавно принимал антибиотики. Это значит, что результаты нельзя автоматически переносить на всех.

Кроме того, участники пили относительно небольшие порции дважды в день и при этом сохраняли привычный образ жизни. В реальной жизни давление зависит от множества факторов: соли, веса, активности, стресса, сна, лекарств. Поэтому сок можно рассматривать как дополнение, а не как замену базовым мерам.

Как свёкла и нитраты могут быть связаны с давлением

Главная гипотеза выглядит так: нитраты из овощей с участием бактерий превращаются в оксид азота, который помогает сосудам расслабляться. Когда сосуды становятся более "податливыми", давление может снижаться. Но скорость и сила этого эффекта зависят от исходного состояния сосудов, возраста, микробиома, привычек и того, сколько нитратов поступает регулярно.

Ещё один важный нюанс: опасения по поводу нитратов чаще относятся к переработанным продуктам и неблагополучным источникам воды, а нитраты из овощей традиционно рассматриваются как безопасные в рамках обычного питания. При этом даже "полезные" механизмы не отменяют умеренности и здравого смысла.

Сравнение: свекольный сок, цельная свёкла и другие "нитратные" овощи

Свекольный сок удобен тем, что даёт предсказуемую дозу нутриентов и быстро пьётся, но он не всегда подходит всем из-за вкуса, сахаров и особенностей ЖКТ. Цельная свёкла даёт больше клетчатки и обычно лучше насыщает, но получить сопоставимый объём нитратов может быть сложнее без продуманного меню. Зелёные листовые овощи (шпинат, руккола) часто проще встроить в рацион ежедневно: салаты, гарниры, смузи.

Если смотреть с точки зрения практики, обычно выигрывает смешанный подход: часть "эффекта нитратов" можно получать из овощей, а жидкие форматы оставлять как опцию — например, в период, когда вы особенно внимательно следите за давлением.

Плюсы и минусы идеи со свекольным соком

Прежде чем покупать целую упаковку, полезно взвесить две стороны, особенно если вы уже принимаете препараты или контролируете сахар.

Плюсы:

понятный механизм через сосудистое расслабление;

удобный формат для тех, кто не любит свёклу в тарелке;

может стать частью общей стратегии питания при возрастных изменениях.

Минусы:

доказательная база пока ограничена небольшой группой;

эффект не показали у молодых, а у пожилых он был "умеренным", не революционным;

сок не отменяет необходимость корректировать соль, вес и активность;

при некоторых состояниях (например, чувствительный ЖКТ, склонность к скачкам сахара) форматы соков требуют аккуратности.

Советы шаг за шагом: как попробовать безопасно и с пользой

Если у вас есть гипертония, начните с дневника давления: измеряйте утром и вечером несколько дней подряд, чтобы понимать свой обычный уровень. Выберите понятный режим: небольшая порция утром и вечером, без попыток "ускорить" результат увеличением дозы. Следите за реакцией организма: самочувствие, желудок, переносимость вкуса, изменения в стуле. Не меняйте резко лекарства и режим питания ради эксперимента. Если вы на терапии, любые шаги лучше обсуждать с врачом. Параллельно проверьте базовые факторы: соль, сон, движение. Часто именно это даёт наибольший вклад в цифры тонометра. Если вы хотите усилить питание для сосудов, добавляйте свёклу и другие овощи в привычные блюда — например, используйте свёклу в зимнем рационе как регулярный продукт, а не как разовый "курс".

Что ещё важно для снижения давления, кроме напитков

Даже если свекольный сок работает, он не заменит базовую "гигиену сосудов": умеренность соли, достаточную активность, контроль веса и регулярность питания. Для многих людей именно привычки решают больше всего, потому что они ежедневно влияют на тонус сосудов и нагрузку на сердце. В качестве ориентиров по образу жизни часто помогают естественные способы снижения давления - как набор устойчивых привычек, которые дают результат без скачков и ожидания "волшебной кнопки".

Популярные вопросы о свекольном соке и давлении

Может ли свекольный сок заменить лекарства от давления?

Нет. В лучшем случае это дополнительный инструмент питания. Если у вас диагностирована гипертония, отменять или менять терапию можно только с врачом.

Почему эффект заметили у пожилых, а у молодых — нет?

Возможное объяснение — разное исходное состояние сосудов и разная чувствительность к механизмам, связанным с оксидом азота и микробиомом. Но это гипотеза: нужны более крупные исследования.

Что лучше выбрать: сок или овощи?

Если вы нормально едите овощи ежедневно, это часто лучший фундамент. Сок может быть вариантом, когда хочется точечно протестировать эффект или когда сложнее добрать овощи, но без ожиданий мгновенного чуда.