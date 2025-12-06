Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Тайная сила танинов: почему они сушат рот — и как скрыто влияют на наше здоровье

Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior
Здоровье » Здоровье и профилактика

Вы когда-нибудь замечали, как после бокала терпкого красного вина или чашки крепкого чёрного чая во рту появляется сухость, будто воздух внезапно стал пустынным?

Красное вино
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красное вино

Этот характерный эффект вызывают танины — сложные природные соединения, присутствующие во множестве привычных продуктов. Они отвечают не только за "стягивание" во рту, но также участвуют в процессах дубления кожи, применяются в старинной фотографии, помогают растениям защищаться и даже влияют на яркость осенней листвы.

И хотя ощущение сухости не самое приятное, танины оказываются куда полезнее, чем может показаться по их вкусовым последствиям.

Что такое танины и зачем они растениям

Танины — большая группа фенольных соединений, которые встречаются практически во всех растительных экосистемах. Их главная химическая особенность — способность связываться с белками, крахмалами и минералами. Эта "липкость" эпохами использовалась человеком: от дубления кожи до традиционных лечебных практик.

Растения применяют танины для собственных целей. Так, по данным Министерства сельского хозяйства США, незрелые плоды содержат повышенную концентрацию танинов — они делают вкус вяжущим и отпугивают животных до тех пор, пока семена не дозреют.

Эта же реактивность объясняет, почему человеческий рот мгновенно "сжимается" при контакте с танинами.

Откуда берётся ощущение вяжущего вкуса

Вяжущий вкус — это не вкусовое, а тактильное ощущение. Исследование, опубликованное в Physiology & Behavior, объясняет: стягивание возникает из-за того, что танины связываются с белками слюны, в частности с богатым пролином белком PRP.

В норме эти белки работают как естественная смазка, создавая гладкое покрытие на слизистой. Но танины разрушает этот защитный слой.

Как отмечает работа в журнале Biomembranes: "Богатые пролином белки легко связываются с танинами; снижение смазывающих свойств слюны считается одним из механизмов возникновения вяжущего вкуса".

После утраты смазки губы и внутренняя поверхность рта начинают буквально "сухо тереться" друг о друга, что создаёт мгновенный эффект стягивания. При повторных глотках ощущение усиливается — организм просто не успевает восстановить защитную плёнку.

Как уменьшить сухость во рту

Если хочется насладиться терпким напитком без излишнего дискомфорта, есть простой способ: сочетайте его с жирной пищей. Липиды в пище "перехватывают" часть полифенолов и ослабляют вяжущее действие танинов. Именно поэтому сливочные сыры так удачно сочетаются с насыщенными красными винами.

Польза танинов: больше, чем кажется

Хотя танины почти всегда ассоциируются с ощущением сухости, их влияние на организм гораздо шире. Эти соединения обладают выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также помогают поддерживать здоровье сердца, препятствуя образованию "плохого" холестерина.

Танины, содержащиеся в чае, особенно мощны в этом отношении: они уменьшают окислительный стресс, поддерживают клеточное здоровье и могут снижать риск хронических заболеваний — от заболеваний сердца до диабета и некоторых видов рака. Вяжущие свойства танинов благотворно влияют и на пищеварительную систему: они помогают уменьшать воспаление и укреплять ткани.

Вы употребляете танины каждый день — и не только с вином

Хотя танины часто ассоциируются с вином и чаем, они присутствуют во множестве продуктов.

Журнал Molecules приводит оценку: "Мы ежедневно получаем от 0,1 до 0,5 грамма танинов, главным образом из напитков, таких как вино, чай, сидр, настои, какао, а также из сухофруктов, овощей и других растительных продуктов".

Если вы регулярно пьёте чай или кофе, танины уже прочно встроены в ваш рацион.

Материал носит исключительно информационный характер и не заменяет консультации с медицинскими специалистами.

Танины могут вызывать неприятные ощущения, но при разумном употреблении они становятся частью полезного рациона и интересным компонентом наших вкусовых впечатлений.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы чай вино питание
Новости Все >
Избыточный полив и недостаток света вызывают пожелтение листьев растений — Actualno
Вероятный первый матч Сафонова в сезоне упомянул тренер Валерий Непомнящий
Влияние типа устройства на стоимость авиабилета отметил туроператор Ромашкин
Испытания показали, что прогрев двигателя за 15 минут расходует до 1,8 литра
В бухте Четумаль обнаружена вторая по глубине голубая дыра Таам-Джа — сообщает Earth
Готовность оставить Романова главным тренером допустил экс-игрок Гладилин
Растительный экстракт камнелома снижает риск рецидива камней — Nishiura
Прудовые лягушки нейтрализуют яд шершней — биолог Шинджи Сугиура
Замедление обмена веществ при бедном рационе описала диетолог Дробышева
Туристы теряют деньги из-за посредников при бронировании жилья — tagilcity.ru
Сейчас читают
Самая яркая вспышка TDE J2245+3743 обнаружена в 10 млрд лет от Земли — science-et-vie
Наука и техника
Самая яркая вспышка TDE J2245+3743 обнаружена в 10 млрд лет от Земли — science-et-vie
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Домашние животные
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Домашние животные
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Популярное
Земля тускнеет на глазах: атмосфера стала чище — и внезапно перестала отражать солнечный свет

Спутниковые данные NASA показывают: Земля год за годом отражает всё меньше солнечного света. Разбираемся, почему планета темнеет и к чему это приводит.

Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Дарственная не спасёт: квартира может уплыть даже спустя 10 лет — срабатывает малоизвестное правило
Дарственная не спасёт: квартира может уплыть даже спустя 10 лет — срабатывает малоизвестное правило
Последние материалы
Туристы теряют деньги из-за посредников при бронировании жилья — tagilcity.ru
Мышечный спазм усиливает болевой синдром при остеохондрозе — NobleRise
УФ-излучение вызывает пигментные пятна — технолог Ирина Павленко
В 2025 году умерли многие российские и зарубежные звёзды
Соль снижает влажность и конденсат на окнах зимой — Neakriti
В Госдуме предложили лишать прав за повторное незаконное использование знака инвалид
Зимняя температура в России выросла на 3°C за 50 лет — эколог Максим Симакин
Диетологи предупредили, что молоко и гречка вызывают тяжесть и брожение
Бродячие рои усиливают пасеку при ранней поимке
Активированный уголь очищает почву у комнатных растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.