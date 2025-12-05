Снежная ловушка: почему обычная уборка снега может обернуться смертельной нагрузкой для сердца

Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин

Многие воспринимают уборку снега как неприятную, но неизбежную часть зимы, не задумываясь о том, что эта работа способна привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Booher, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка снега

Однако исследования показывают: даже десятиминутное сгребание свежего снега может означать перемещение почти тонны его массы. Такая нагрузка становится настоящим испытанием для организма, особенно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или ведущих малоподвижный образ жизни. Именно поэтому эксперты предупреждают: привычное сезонное занятие нередко оказывается гораздо опаснее, чем кажется.

Как снег влияет на сердце: сочетание факторов риска

По наблюдениям кардиологов, опасность уборки снега заключается не только в физическом усилии, но и в сочетании нескольких условий, создающих критическую нагрузку. Чаще всего снег убирают ранним утром — в период, когда риск сердечных приступов физиологически выше. В это же время человек выходит на холодный воздух, зачастую плохо утеплённый, и его сосуды испытывают резкое сужение. К этому добавляется внезапная интенсивная нагрузка, особенно у тех, кто большую часть времени проводит сидя и не привык к резкому повышению физической активности.

Исследования, проведённые за последние годы, подтверждают: уборка снега заметно увеличивает нагрузку на сердце.

Профессор Барри Франклин из Медицинской школы Уильяма Бомонта отметил, что в США ежегодно фиксируются сотни смертей, произошедших прямо во время уборки снега или вскоре после неё.

Многие из этих случаев объединяет одно — человек был недостаточно физически подготовлен или находился в группе повышенного риска.

Физиологическая нагрузка: почему лопата опаснее беговой дорожки

Исследовательская группа Франклина обнаружила, что даже минимальные усилия при уборке снега вызывают резкий скачок частоты сердечных сокращений. Через две минуты интенсивной работы участники эксперимента достигали более чем 85 процентов от максимальной частоты пульса — уровня, который обычно фиксируется при тяжёлых аэробных тренировках или стресс-тестах. По сути, человек подвергает себя экстремальной нагрузке, даже не осознавая этого.

Снег фиксированной плотности, особенно мокрый и тяжёлый, требует значительных усилий для перемещения. Повторяющееся поднятие массы, которой может оказаться несколько сот килограмм даже за короткое время, создаёт условия, в которых сердце вынуждено работать на пределе.

Мужчины — основная группа риска

Особую уязвимость демонстрируют мужчины.

По данным, собранным в Детройте после одного из крупных снегопадов, 33 из 36 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний произошли именно среди мужского населения.

Такую статистику подтверждают и международные исследования: данные CMAJ показывают, что после сильного снегопада вероятность сердечного приступа у мужчин возрастает на 16 процентов, а риск смерти — на 34 процента.

Учёные связывают это не только с физиологическими особенностями, но и с поведенческими факторами. Мужчины чаще переоценивают свои силы, принимаются за тяжёлую работу без подготовки, реже прислушиваются к сигналам организма и склонны игнорировать симптомы перегрузки.

Почему снегоуборочная машина не спасает

Считается, что механизация снижает нагрузку, но эксперты предупреждают: замена лопаты на снегоуборщик только частично устраняет риск. Даже толкание техники требует усилий, которые у неподготовленного человека могут вызывать резкое повышение давления и учащение пульса. Кроме того, холодный воздух всё так же влияет на сосуды, создавая дополнительное напряжение.

Кто находится в зоне особого внимания

Кардиологи подчёркивают, что уборка снега особенно опасна для людей:

ведущих сидячий образ жизни;

страдающих ожирением или диабетом;

имеющих повышенный холестерин или артериальное давление;

являющихся текущими или бывшими курильщиками;

имеющих сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

Для этих групп резкое физическое усилие в сочетании с холодом может стать триггером серьёзных осложнений. Даже если человек чувствует себя удовлетворительно, его сердечно-сосудистая система может оказаться не готова к внезапным нагрузкам.

Холод — скрытый враг сосудов

Даже без интенсивной физической работы низкие температуры влияют на организм. Сужение сосудов повышает сопротивление кровотоку, создаёт скачки давления, увеличивает нагрузку на сердце. В совокупности с подъёмом тяжёлого снега это превращает привычную работу в потенциально опасное испытание.

Как снизить риски: советы экспертов

Специалисты рекомендуют людям из группы риска избегать уборки снега вручную. Но даже относительно здоровым людям важно соблюдать меры безопасности:

сгребать снег, а не поднимать его на высоту;

делать регулярные перерывы;

работать медленно и равномерно, без рывков;

надевать многослойную одежду, защищая голову, шею и лицо;

избегать утреннего периода, когда холод и физиологические факторы особенно опасны;

сразу прекращать работу при малейшем дискомфорте, одышке или боли.

Эксперты подчёркивают, что безопасность важнее стремления быстро завершить работу. Простая осмотрительность может предотвратить трагические последствия.

Наука подтверждает риски

Материал основан на данных исследований, опубликованных в журнале Circulation, где анализируются сердечно-сосудистые реакции на физические нагрузки и изменение рисков при длительном воздействии нагрузок, а также на результатах исследования Журнала Канадской медицинской ассоциации, изучающего связь между снегопадами и частотой инфарктов миокарда.

Эти данные демонстрируют, что уборка снега — не просто бытовая обязанность, а потенциально опасное занятие, требующее внимательного отношения к собственному здоровью.