Линзы, которые носят только ночью: кому подойдёт такой способ вернуть чёткое зрение

Ночные линзы улучшают зрение за одну ночь — офтальмолог Капиталина Леншина

Просыпаться утром с четким зрением и обходиться без очков уже возможно для части пациентов. Об этом рассказала врач-офтальмолог ИНВИТРО Капиталина Леншина, комментируя использование так называемых ночных линз. В материале приводится пример ортокератологической коррекции, при которой человек надевает линзы только на время сна, а днем обходится без привычных средств оптики.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Контактные линзы

Как работают ночные линзы во время сна

По словам Леншиной, речь идет об ортокератологических, или "ночных", линзах, которые носят исключительно в темное время суток. Врач объясняет, что необходимый эффект достигается за один полноценный сеанс — за шесть-восемь часов сна. За это время, пока человек спит, происходит воздействие на поверхность глаза, и утром он уже может видеть четко без очков и других корректирующих средств.

Ключевую роль здесь играет слезная пленка. Под воздействием создаваемого ею гидравлического давления роговица меняет форму на микроуровне. Именно эта микрокоррекция и позволяет обеспечить ясное зрение после пробуждения, даже если линзы были использованы всего один раз. В результате пациент получает возможность в течение дня обходиться без привычных средств коррекции.

Сколько держится результат и от чего он зависит

Эффект от ночных линз, как отмечает специалист, сохраняется достаточно долго. По данным Леншиной, четкое зрение без дополнительных средств может держаться от 24 до 48 часов после использования таких линз. То есть одного ночного применения в ряде случаев достаточно, чтобы сохранить результат не только в течение дня, но и дольше.

При этом врач подчеркивает, что максимальный результат достигается не сразу. На выход на пик действия уходит от одной до трех недель ежедневного применения ночных линз. Продолжительность и выраженность эффекта зависят от особенностей организма конкретного пациента, о чем офтальмолог отдельно напоминает в комментарии.

Подбор и уход: зона ответственности врача и пациента

Леншина обращает внимание, что ортокератологические линзы нельзя подбирать самостоятельно. По ее словам, это может сделать только офтальмолог, поскольку такие изделия должны соответствовать индивидуальным параметрам роговицы. Без учета этих особенностей добиться стабильного и безопасного результата невозможно.

Отдельный акцент врач делает на уходе за ночными линзами. Она предупреждает, что неправильное обращение с ними повышает риск воспалений. Пациентам рекомендуют использовать специальные растворы, избегать контакта линз с водопроводной водой и регулярно менять контейнер, в котором они хранятся.

Другие рекомендации специалистов

В материале также напоминается о другом совете врачей, который касается уже не зрения, а питания. Ранее диетолог Елена Соломатина рассказывала, что мандарины содержат биологически активные вещества. Эти соединения, по ее словам, поддерживают иммунитет и улучшают состояние кожи.

Таким образом, в разных комментариях экспертов звучат два направления заботы о себе. Одни рекомендации касаются технологий коррекции зрения, такие как ночные линзы. Другие связаны с привычными продуктами, среди которых мандарины упоминаются как пример фрукта с заметным влиянием на общее состояние организма и внешний вид кожи — издание "Постньюс".