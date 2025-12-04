Побрить или лечить: в каких случаях усы у девушек — повод срочно идти к эндокринологу

Усы у девушек связаны с гормональными нарушениями — врач-эндокринолог Закирова

Небольшие тёмные волоски над верхней губой у подростков и молодых женщин многие по привычке относят к косметическим мелочам. Однако врачи всё чаще видят в них сигнал серьёзных сбоев в организме. Об этом в беседе с рассказала врач-эндокринолог Красногорской больницы здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.

Фото: freepik is licensed under public domain Девушка смотрит на себя

Когда растительность на лице — не косметика

Закирова объясняет, что избыточная растительность на лице у девушек носит медицинское название гирсутизм. В её описании это не случайная особенность внешности и не прихоть природы. По словам специалиста, в основе явления лежат именно гормональные механизмы, которые меняют работу волосяных фолликулов. Поэтому "усики" у девочек и молодых женщин врач предлагает рассматривать прежде всего как возможный эндокринологический симптом.

Рассказывая о механизме, эндокринолог обращает внимание на роль мужских гормонов.

"Иными словами, усики могут проявляться при повышении активности андрогенов или повышенной чувствительности волосяных фолликулов к этим гормонам.", — - пояснила врач-эндокринолог Гульнара Закирова.

Наиболее частые причины — синдром поликистозных яичников, нарушения функции надпочечников, изменение уровня пролактина или нарушения углеводного обмена. В ряде случаев провоцирует возникновение резкого стресса или прием некоторых лекарственных препаратов.

Таким образом, одно и то же внешнее проявление может быть связано с разными внутренними нарушениями, от работы яичников до обмена углеводов.

Резкий стресс или курс определённых препаратов в некоторых случаях становился, по её наблюдениям, отправной точкой для появления выраженного оволосения над губой. При этом сама растительность остаётся лишь видимой частью проблемы, а её корень, по словам врача, скрывается в изменившейся работе эндокринной системы.

Какие обследования назначают пациенткам

Бороться с такой проблемой нужно комплексно, а не ограничиваться косметологическим кабинетом. Первый шаг, который — инструментальная и лабораторная диагностика, позволяющая увидеть, что происходит внутри организма молодой пациентки. В числе обязательных исследований врач называет УЗИ органов малого таза, а также оценку функции щитовидной железы и надпочечников. Только после этого становится понятно, какое именно нарушение стоит за появлением усиков.

Такой подход, по её словам, позволяет связать рост волос с конкретным состоянием, будь то синдром поликистозных яичников или другая эндокринная патология из обозначенного круга причин. Когда врач видит картину гормонального фона и работы внутренних органов, появляется возможность выстроить индивидуальную схему лечения. И тогда косметические процедуры перестают быть попыткой замаскировать симптом и становятся лишь одной из завершающих ступеней коррекции.

Лечение и место косметологии

Лечение в таких случаях направлено на коррекцию выявленных состояний. Речь идёт о нормализации гормонального баланса, массы тела и метаболических процессов, которые могут быть нарушены при перечисленных ею диагнозах. Когда эти параметры удаётся стабилизировать, организм постепенно возвращается к более привычному для пациентки типу оволосения, а эстетический дискомфорт уменьшается. Врачи при этом ориентируются и на результаты анализов, и на изменения внешней картины.

Косметологические методы, не исключаются, но занимают подчинённое место. Речь идёт о таких процедурах, как лазерная эпиляция и фотоэпиляция, которые могут применяться только после медицинских показаний. Без устранения первопричины их эффект, по словам врача, будет временным, и волосы со временем вернутся. Поэтому, как следует из её объяснений, реальная работа с усиками у девушек начинается не в салоне красоты, а в кабинете специалиста, который ищет и контролирует источник проблемы — интернет-издание "Подмосковье Сегодня".