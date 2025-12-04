Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Побрить или лечить: в каких случаях усы у девушек — повод срочно идти к эндокринологу

Усы у девушек связаны с гормональными нарушениями — врач-эндокринолог Закирова
Здоровье

Небольшие тёмные волоски над верхней губой у подростков и молодых женщин многие по привычке относят к косметическим мелочам. Однако врачи всё чаще видят в них сигнал серьёзных сбоев в организме. Об этом в беседе с рассказала врач-эндокринолог Красногорской больницы здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.

Девушка смотрит на себя
Фото: freepik is licensed under public domain
Девушка смотрит на себя

Когда растительность на лице — не косметика

Закирова объясняет, что избыточная растительность на лице у девушек носит медицинское название гирсутизм. В её описании это не случайная особенность внешности и не прихоть природы. По словам специалиста, в основе явления лежат именно гормональные механизмы, которые меняют работу волосяных фолликулов. Поэтому "усики" у девочек и молодых женщин врач предлагает рассматривать прежде всего как возможный эндокринологический симптом.

Рассказывая о механизме, эндокринолог обращает внимание на роль мужских гормонов.

"Иными словами, усики могут проявляться при повышении активности андрогенов или повышенной чувствительности волосяных фолликулов к этим гормонам.", — - пояснила врач-эндокринолог Гульнара Закирова.

Наиболее частые причины — синдром поликистозных яичников, нарушения функции надпочечников, изменение уровня пролактина или нарушения углеводного обмена. В ряде случаев провоцирует возникновение резкого стресса или прием некоторых лекарственных препаратов.

Таким образом, одно и то же внешнее проявление может быть связано с разными внутренними нарушениями, от работы яичников до обмена углеводов.

Резкий стресс или курс определённых препаратов в некоторых случаях становился, по её наблюдениям, отправной точкой для появления выраженного оволосения над губой. При этом сама растительность остаётся лишь видимой частью проблемы, а её корень, по словам врача, скрывается в изменившейся работе эндокринной системы.

Какие обследования назначают пациенткам

Бороться с такой проблемой нужно комплексно, а не ограничиваться косметологическим кабинетом. Первый шаг, который — инструментальная и лабораторная диагностика, позволяющая увидеть, что происходит внутри организма молодой пациентки. В числе обязательных исследований врач называет УЗИ органов малого таза, а также оценку функции щитовидной железы и надпочечников. Только после этого становится понятно, какое именно нарушение стоит за появлением усиков.

Такой подход, по её словам, позволяет связать рост волос с конкретным состоянием, будь то синдром поликистозных яичников или другая эндокринная патология из обозначенного круга причин. Когда врач видит картину гормонального фона и работы внутренних органов, появляется возможность выстроить индивидуальную схему лечения. И тогда косметические процедуры перестают быть попыткой замаскировать симптом и становятся лишь одной из завершающих ступеней коррекции.

Лечение и место косметологии

Лечение в таких случаях направлено на коррекцию выявленных состояний. Речь идёт о нормализации гормонального баланса, массы тела и метаболических процессов, которые могут быть нарушены при перечисленных ею диагнозах. Когда эти параметры удаётся стабилизировать, организм постепенно возвращается к более привычному для пациентки типу оволосения, а эстетический дискомфорт уменьшается. Врачи при этом ориентируются и на результаты анализов, и на изменения внешней картины.

Косметологические методы, не исключаются, но занимают подчинённое место. Речь идёт о таких процедурах, как лазерная эпиляция и фотоэпиляция, которые могут применяться только после медицинских показаний. Без устранения первопричины их эффект, по словам врача, будет временным, и волосы со временем вернутся. Поэтому, как следует из её объяснений, реальная работа с усиками у девушек начинается не в салоне красоты, а в кабинете специалиста, который ищет и контролирует источник проблемы — интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело организм здоровье
Новости Все >
Перемещение собаки по салону считается нарушением ПДД — сообщает caminteresse
В Литве не могут понять, сколько грузовиков осталось в Белоруссии
Овсяные оладьи с яблоками готовятся за 15 минут
Цены на бензин в Ростовской области не дают покоя автомобилистам — Росстат
Праздничная поездка в Мексике легко превращается в приключение в декабре
LADA Granta лидирует в ноябре, единственным импортом в ТОП-10 стал Geely Monjaro
Передача общедомовых помещений в аренду требует двух третей голосов
Хлеб, замоченный в воде, делает котлеты пышнее — alfavita
Побелка стволов в декабре защищает кору от ожогов и морозобоин
Рекордное число геомагнитных возмущений в декабре вызывает опасения — специалисты
Сейчас читают
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Новости спорта
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Новости спорта
Правильная техника гоблет-приседаний улучшет работу кора — Прыгунов
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Квартира может исчезнуть в один день: дело Долиной подорвало главный принцип сделок
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Никто не хотел умирать: Финляндия признала неизбежное поражение
Никто не хотел умирать: Финляндия признала неизбежное поражение
Последние материалы
Овсяные оладьи с яблоками готовятся за 15 минут
Цены на бензин в Ростовской области не дают покоя автомобилистам — Росстат
Праздничная поездка в Мексике легко превращается в приключение в декабре
LADA Granta лидирует в ноябре, единственным импортом в ТОП-10 стал Geely Monjaro
Усы у девушек связаны с гормональными нарушениями — врач-эндокринолог Закирова
Передача общедомовых помещений в аренду требует двух третей голосов
Хлеб, замоченный в воде, делает котлеты пышнее — alfavita
Побелка стволов в декабре защищает кору от ожогов и морозобоин
Рекордное число геомагнитных возмущений в декабре вызывает опасения — специалисты
Короткие тренировки днём повышают энергию во время подготовки к Новому году — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.