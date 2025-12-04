Простой зимний ритуал ускоряет пищеварение и поднимает тонус — но есть один важный нюанс

Зимой организм работает на пределе: холод, стресс, плотная пища и нехватка солнца ослабляют иммунитет и замедляют пищеварение. Именно поэтому врачи и нутрициологи всё чаще рекомендуют включать в зимний рацион тёплые функциональные напитки, которые помогают телу быстрее адаптироваться к сезонным нагрузкам. Один из самых действенных — имбирно-медовый напиток с лимоном, который давно используют в традиционной медицине разных стран.
По словам диетологов, сочетание тёплой воды, имбиря и натурального мёда работает сразу в нескольких направлениях: улучшает работу ЖКТ, мягко поддерживает иммунитет и помогает организму быстрее согреваться.
Имбирь стимулирует выработку желудочного сока и ферментов, улучшает перистальтику и помогает организму легче переваривать тяжёлую зимнюю еду. При вздутии, тяжести и спазмах он действует как мягкий природный спазмолитик.
Лимон обеспечивает организм витамином С, а мёд содержит натуральные антиоксиданты и обладает мягким противомикробным действием. Тёплый напиток усиливает кровообращение и помогает организму противостоять вирусам.
Тёплая вода с имбирём ускоряет обмен веществ, улучшает терморегуляцию и помогает телу быстрее согреться после улицы.
Имбирь содержит гингерол — вещество, обладающее противовоспалительными свойствами. Он помогает уменьшить воспаление в организме и полезен в период сезонных инфекций.
Мёд и тёплый напиток снижают уровень кортизола — гормона стресса. Это особенно важно зимой, когда повышается утомляемость и падает энергия.
Рецепт тёплого напитка для иммунитета и пищеварения
По желанию — щепотка корицы или куркумы
Один-два раза в день — утром натощак или вечером после еды. Не рекомендуется при обострении гастрита и язвы.
Врачи отмечают, что тёплые напитки зимой помогают организму гораздо лучше, чем холодные.
Диетолог Ольга Махова ранее подчеркивала, что именно тёплые смеси с натуральными компонентами мягко поддерживают иммунитет и улучшают работу пищеварительной системы зимой. По её словам, сочетание цитрусовых, имбиря и мёда — "один из самых проверенных зимних способов поддержать организм".
Если вы хотите разнообразить зимнее меню, попробуйте:
Материал имеет информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Перед изменением рациона важно обратиться к врачу и принять во внимание индивидуальные особенности организма.
