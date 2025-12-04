Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Простой зимний ритуал ускоряет пищеварение и поднимает тонус — но есть один важный нюанс

Тёплые напитки улучшают пищеварение зимой — диетолог Ольга Махова
Здоровье » Здоровье и профилактика

Зимой организм работает на пределе: холод, стресс, плотная пища и нехватка солнца ослабляют иммунитет и замедляют пищеварение. Именно поэтому врачи и нутрициологи всё чаще рекомендуют включать в зимний рацион тёплые функциональные напитки, которые помогают телу быстрее адаптироваться к сезонным нагрузкам. Один из самых действенных — имбирно-медовый напиток с лимоном, который давно используют в традиционной медицине разных стран.

Имбирный напиток с лимоном
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Имбирный напиток с лимоном

По словам диетологов, сочетание тёплой воды, имбиря и натурального мёда работает сразу в нескольких направлениях: улучшает работу ЖКТ, мягко поддерживает иммунитет и помогает организму быстрее согреваться.

Эксперты называют его "универсальным зимним тоником". На то есть причины

1. Улучшает пищеварение

Имбирь стимулирует выработку желудочного сока и ферментов, улучшает перистальтику и помогает организму легче переваривать тяжёлую зимнюю еду. При вздутии, тяжести и спазмах он действует как мягкий природный спазмолитик.

2. Поддерживает иммунитет

Лимон обеспечивает организм витамином С, а мёд содержит натуральные антиоксиданты и обладает мягким противомикробным действием. Тёплый напиток усиливает кровообращение и помогает организму противостоять вирусам.

3. Согревает и улучшает кровоток

Тёплая вода с имбирём ускоряет обмен веществ, улучшает терморегуляцию и помогает телу быстрее согреться после улицы.

4. Уменьшает воспаление

Имбирь содержит гингерол — вещество, обладающее противовоспалительными свойствами. Он помогает уменьшить воспаление в организме и полезен в период сезонных инфекций.

5. Влияет на настроение

Мёд и тёплый напиток снижают уровень кортизола — гормона стресса. Это особенно важно зимой, когда повышается утомляемость и падает энергия.

Рецепт тёплого напитка для иммунитета и пищеварения

Ингредиенты

  • 200-250 мл тёплой (не горячей!) воды
  • 1-2 кружочка свежего имбиря или 1/3 ч. л. тёртого
  • 1-2 ч. л. натурального мёда
  • 1-2 ч. л. лимонного сока

По желанию — щепотка корицы или куркумы

Как приготовить

  • Подогрейте воду до 40-50 °C, но не кипятите — кипяток разрушит витамины из мёда и лимона.
  • Добавьте имбирь и дайте настояться 3-5 минут.
  • Смешайте с лимонным соком.
  • Когда вода станет тёплой, добавьте мёд и размешайте.

Как пить

Один-два раза в день — утром натощак или вечером после еды. Не рекомендуется при обострении гастрита и язвы.

Врачи отмечают, что тёплые напитки зимой помогают организму гораздо лучше, чем холодные.

Диетолог Ольга Махова ранее подчеркивала, что именно тёплые смеси с натуральными компонентами мягко поддерживают иммунитет и улучшают работу пищеварительной системы зимой. По её словам, сочетание цитрусовых, имбиря и мёда — "один из самых проверенных зимних способов поддержать организм".

Дополнительные варианты напитков

Если вы хотите разнообразить зимнее меню, попробуйте:

  • тёплую воду с яблочным уксусом (1 ч. л. на 200 мл) — улучшает пищеварение;
  • напиток из тёплой воды, куркумы и мёда — повышает иммунитет;
  • блепиховый чай — натуральный источник витамина С.

Материал имеет информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Перед изменением рациона важно обратиться к врачу и принять во внимание индивидуальные особенности организма.

Автор Валерия Жемчугова
Валерия Жемчугова — внештатный автор Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
