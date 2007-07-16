Мы думаем, что любим свой кишечник. Мы его вкусно кормим и поим, помогаем ему таблетками для пищеварения, периодически чистим его клизмами и слабительными.
Но он все равно не отвечает на нашу любовь: начинает болеть, урчать, а то и вовсе отказывается отдавать съеденное и запирается на запор. В чем же дело? Чего ему не хватает?
«Запор сегодня стал настоящей болезнью цивилизации, - считает директор ГНЦ колопроктологии, академик РАМН Геннадий Воробьев. - Мы сейчас стали питаться, грубо говоря, тем, что до нас уже один раз съели, или, во всяком случае, пережевали. Кишке «работы» почти не остаётся.
Вместо черного хлеба предпочитаем
в которых клетчатки нет вообще. Мы считаем калории, чтобы не поправиться, но при этом питаемся «на бегу» чипсами, хот-догами и прочей ерундой. Результат получаем прямо противоположный.
Но самое главное - такой индустриальный характер питания приводит к различным расстройствам и появлению новых болезней:
За последние 15 лет чуть ли не вполовину увеличилась частота рака толстой кишки».
Консерванты сегодня есть практически во всех продуктах, особенно в мясных – сосисках, колбасах и т.д. Настоящая война идет против завоевания рынка генномодифицированными продуктами. Но и это не самые главные причины того, что люди стали иметь больше проблем с кишечником, чем их бабушки и дедушки.
«Нелады с пищеварением во многом проистекают от хорошей жизни, - продолжает Г. Воробьев. – Многим теперь нужна парная телятина, котлетки каждый день, сёмга, осетрина, шашлыки. На самом деле, эти продукты для праздничного ужина, а не для повседневной еды.
Или, например, чипсы. Они очень вредны для
и могут быть только добавкой к пище - как конфета. Но нельзя же всё время питаться конфетами!»
Для нормальной работы кишечника, без запоров, по мнению специалистов ГНЦ колопроктологии, в день нужно съедать 250-300 г клетчатки. Что это такое? Например, ржаной хлеб, хлеб с отрубями. Всевозможные салаты: из
Сейчас у всех есть возможность купить на рынке свежую
Если заменять их бананами, пользы не будет.
это тоже клетчатка. Щи да каша - как раз то, что нужно. Но настоящие, а не слизистые бульончики или каши из пакетиков.
Кандидат биологических наук, физиолог Ринад Минвалеев советует не забывать старое правило: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу.
«Мы всё делаем наоборот. Завтрак - быстренько-быстренько (а то и вовсе без него!), на обед - булочки, гамбургеры, бутерброды. Вечером усталые приходим домой, наедаемся от души, и лежим, как удав, переваривая пищу.
Все это нарушает работу кишки, приводит к запорам: она просто не приспособлена к таким ударам в ночное время. И ещё одно обязательное «блюдо» для кишечника – это ежедневные прогулки или физические упражнения».
Но что делать, если проблемы с кишечником уже возникли?
«Сегодня даже такой страшный диагноз, как рак толстой кишки нас не пугает, – отвечает Г.Воробьев. - Мы можем полностью вылечивать больных. Но только на ранних стадиях. А таких к нам попадает буквально 5-10%. Губят не врачи, которые плохо работают, а собственная гордыня.
Ну, подумаешь, кровь в стуле появилась, живот прихватило («Съел, наверное, не то или выпил лишнего») или запоры (куплю слабительных и порядок). Такая переоценка своих сил - одна из главных причин поздней диагностики и запущенности заболеваний.
Будьте внимательны к себе. Почувствовали нелады - идите прямо к проктологу. Многие заболевания, в том числе опухоли и полипы толстой кишки, часто обнаруживаются при простом первичном обследовании».
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