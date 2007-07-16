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Автор Андрей Беляков

«Мы едим то, что до нас уже один раз пережевали»

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Мы думаем, что любим свой кишечник. Мы его вкусно кормим и поим, помогаем ему таблетками для пищеварения, периодически чистим его клизмами и слабительными.

«Мы едим то, что до нас уже один раз пережевали»

Но он все равно не отвечает на нашу любовь: начинает болеть, урчать, а то и вовсе отказывается отдавать съеденное и запирается на запор. В чем же дело? Чего ему не хватает?

«Запор сегодня стал настоящей болезнью цивилизации, - считает директор ГНЦ колопроктологии, академик РАМН Геннадий Воробьев. - Мы сейчас стали питаться, грубо говоря, тем, что до нас уже один раз съели, или, во всяком случае, пережевали. Кишке «работы» почти не остаётся.

Вместо черного хлеба предпочитаем

  • беленькую булочку,
  • круассанчик,

в которых клетчатки нет вообще. Мы считаем калории, чтобы не поправиться, но при этом питаемся «на бегу» чипсами, хот-догами и прочей ерундой. Результат получаем прямо противоположный.

Но самое главное - такой индустриальный характер питания приводит к различным расстройствам и появлению новых болезней:

  • язвенный колит,
  • гранулематозный колит.

За последние 15 лет чуть ли не вполовину увеличилась частота рака толстой кишки».

Консерванты сегодня есть практически во всех продуктах, особенно в мясных – сосисках, колбасах и т.д. Настоящая война идет против завоевания рынка генномодифицированными продуктами. Но и это не самые главные причины того, что люди стали иметь больше проблем с кишечником, чем их бабушки и дедушки.

«Нелады с пищеварением во многом проистекают от хорошей жизни, - продолжает Г. Воробьев.Многим теперь нужна парная телятина, котлетки каждый день, сёмга, осетрина, шашлыки. На самом деле, эти продукты для праздничного ужина, а не для повседневной еды.

Или, например, чипсы. Они очень вредны для

  • желудка,
  • печени,
  • толстой кишки

и могут быть только добавкой к пище - как конфета. Но нельзя же всё время питаться конфетами!»

Для нормальной работы кишечника, без запоров, по мнению специалистов ГНЦ колопроктологии, в день нужно съедать 250-300 г клетчатки. Что это такое? Например, ржаной хлеб, хлеб с отрубями. Всевозможные салаты: из

  • огурцов,
  • помидоров,
  • капусты и т.п.

Сейчас у всех есть возможность купить на рынке свежую

  • морковь,
  • свёклу,
  • петрушку.

Если заменять их бананами, пользы не будет.

  • Фасолевые и гороховые супы,
  • картошка,
  • гречка -

это тоже клетчатка. Щи да каша - как раз то, что нужно. Но настоящие, а не слизистые бульончики или каши из пакетиков.

Кандидат биологических наук, физиолог Ринад Минвалеев советует не забывать старое правило: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу.

«Мы всё делаем наоборот. Завтрак - быстренько-быстренько (а то и вовсе без него!), на обед - булочки, гамбургеры, бутерброды. Вечером усталые приходим домой, наедаемся от души, и лежим, как удав, переваривая пищу.

Все это нарушает работу кишки, приводит к запорам: она просто не приспособлена к таким ударам в ночное время. И ещё одно обязательное «блюдо» для кишечника – это ежедневные прогулки или физические упражнения».

Но что делать, если проблемы с кишечником уже возникли?

«Сегодня даже такой страшный диагноз, как рак толстой кишки нас не пугает, – отвечает Г.Воробьев. - Мы можем полностью вылечивать больных. Но только на ранних стадиях. А таких к нам попадает буквально 5-10%. Губят не врачи, которые плохо работают, а собственная гордыня.

Ну, подумаешь, кровь в стуле появилась, живот прихватило («Съел, наверное, не то или выпил лишнего») или запоры (куплю слабительных и порядок). Такая переоценка своих сил - одна из главных причин поздней диагностики и запущенности заболеваний.

Будьте внимательны к себе. Почувствовали нелады - идите прямо к проктологу. Многие заболевания, в том числе опухоли и полипы толстой кишки, часто обнаруживаются при простом первичном обследовании».

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Запоры. Как нормализовать стул?
Куратор: Елена Андреева
Темы запор кишечник помидоры проктолог ринад минвалеев геннадий воробьев
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