Незаметная привычка разрушает кожу губ за считанные часы — многие делают это автоматически

Мороз и сухой воздух усиливают сухость губ — косметолог Наталья Рябинова

Зимний сезон традиционно приносит с собой не только морозы, но и одну из самых частых эстетических проблем — сухость, шелушение и трещины на губах. Врачи отмечают, что в большинстве случаев состояние ухудшается из-за комбинации внешних факторов и внутренних нарушений. Однако правильный уход способен восстановить кожу уже за несколько дней, а вот постоянные трещины — повод обратиться к специалисту.

Почему губы страдают первыми

Кожа губ гораздо тоньше, чем кожа лица, и практически лишена сальных желез. Она быстрее теряет влагу, а зимой сталкивается сразу с тремя агрессивными факторами — мороз, ветер и сухой воздух в помещениях из-за отопления. Даже короткая прогулка без защитного бальзама может закончиться обветриванием, а несколько часов на морозе или пляжное солнце без SPF вызывают болезненные трещины уже на следующий день.

Свою роль играют и привычки. Дерматологи называют облизывание губ "самой разрушительной ошибкой". Влага испаряется, а слюна дополнительно раздражает кожу. Прикусывание, попытки оторвать шелушащиеся корочки, ношение помад с раздражающими ароматизаторами — всё это усугубляет повреждения.

Добавляет рисков и дыхание через рот. Люди с хроническим насморком, искривленной перегородкой или привычкой спать с открытым ртом часто просыпаются с пересушенными губами и микротрещинами.

Когда причиной становится здоровье

Не только мороз способен испортить губы. Врачи напоминают, что устойчивые "заеды", трещины и шелушение нередко связаны с дефицитом железа, витаминов A, C, E и группы B. Недостаток цинка и нарушение обмена веществ также отражаются на состоянии кожи.

Иногда сухость губ — один из первых симптомов заболеваний ЖКТ, анемии, сахарного диабета или нарушений работы щитовидной железы. В таких случаях косметика помогает лишь на короткое время, а стойкое улучшение наступает только после лечения основного заболевания.

Особое внимание нужно уделить хейлиту и аллергическому дерматиту. Они проявляются покраснением, зудом, появлением корочек и трещин, часто после смены гигиенической помады, зубной пасты или косметики.

Что действительно помогает: рекомендации врачей

Косметолог Наталья Рябинова в беседе со СМИ рассказала, что большинство зимних повреждений губ можно предотвратить, если соблюдать простые правила.

"Чтобы губы не обветривались, они не должны быть влажными. Откажитесь от поцелуев на морозе, напитков на улице, облизывания и кусания губ. Эти привычки только усиливают сухость и приводят к трещинам", — объясняет Рябинова.

Она советует всегда иметь при себе гигиеническую помаду или бальзам — лучше на основе воска или натуральных масел. Однако синтетические компоненты, по словам эксперта, вовсе не опасны: многие из них создают защитный барьер и предотвращают потерю влаги.

Косметолог Ольга Махова добавляет, что защитные масла — особенно зимой — помогают укрепить кожный барьер. Но наносить их нужно заранее:

"Перед выходом на улицу должен пройти минимум полчаса, чтобы средство впиталось и не закупорило поры", — уточняет Махова.

В период активной сухости дерматологи рекомендуют использовать средства с декспантенолом, витамином E и натуральными маслами ши, миндаля, оливы, кокоса. А вот скрабы, зубные щетки и агрессивные тоники в морозы лучше исключить — они лишь травмируют кожу.

Что можно сделать уже сегодня

Пить достаточно воды: обезвоживание — одна из главных причин трещин.

Сократить кофе и алкоголь: они усиливают потерю жидкости.

Оберегать губы от солнца: даже зимой бальзам с SPF обязателен.

Отказаться от привычки облизывать губы.

Использовать плотный защитный бальзам перед выходом на холод.

Наносить регенерирующие мази при появлении трещин.

Если сухость и "заеды" повторяются регулярно, врачи советуют проверить уровень железа, витаминов, состояние щитовидной железы и ЖКТ — такие симптомы могут быть первыми сигналами неполадок в организме.