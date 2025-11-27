Мягкий способ подготовки к праздникам заменяет жёсткие диеты — результат ощущается уже через неделю

Экстремальные диеты вредят здоровью в декабре — психолог Наталья Филиппова

В преддверии новогодних праздников многие женщины стремятся улучшить физическую форму и выбрать идеальный наряд, который будет сидеть безупречно. Однако осень и зима — далеко не лучшее время для жестких диет и резких ограничений. В этот период организм природным образом запасает энергию, а стресс, короткий световой день и переутомление только усиливают тягу к еде. Врачи, диетологи и фитнес-тренеры предупреждают, что попытки срочно похудеть перед праздниками с помощью экстремальных методов могут нанести вред здоровью и внешнему виду.

Почему в холодное время года худеть труднее

По словам экспертов, в зимние месяцы замедляются обменные процессы, усиливается тяга к калорийным продуктам, а физическая активность падает. Организм реагирует на холод естественным накоплением запасов, а недостаток солнца повышает уровень стресса.

Психолог и консультант по коррекции веса Наталья Филиппова отмечает:

"В конце года люди особенно уязвимы, потому что на фоне усталости и эмоционального выгорания желание "быстро похудеть” превращается в импульсивные решения, которые не дают результата, но наносят серьезный вред. Важно не мучить тело, а мягко помочь ему восстановиться".

Поэтому специалисты единогласны, что любые экстремальные методики — соковые детоксы, монодиеты, голодание — в декабре особенно опасны.

Что категорически нельзя делать за месяц до Нового года

Эксперты рекомендуют отказаться от следующих практик:

полного отказа от еды;

"детокс"-диет и соковых очищений;

резкого снижения калорийности;

монодиет (гречневой, кефирной и др.);

чрезмерных ограничений и жёстких голодовок.

К Новому году это приведёт не к стройности, а к ухудшению самочувствия: выпадению волос, ломкости ногтей, раздражительности, бессоннице и срывам.

Как безопасно сбросить несколько килограммов к праздникам

1. Пересмотрите рацион и добавьте клетчатку

Основа мягкого снижения веса — питание. Начать следует с включения в меню:

сезонных овощей и фруктов (яблоки, хурма, цитрусовые);

зелени;

квашеных овощей как натурального пробиотика;

нежирной рыбы, морепродуктов, индейки;

чистой воды — по стакану утром и небольшими порциями в течение дня.

Важный принцип: между ужином и завтраком должно пройти не менее 12 часов.

2. Контролируйте калорийность без фанатизма

Оптимально уменьшить дневную норму всего на 15%. Это безопасно, не вызывает стресс и дает постепенный результат. Удобно использовать приложения-счётчики калорий. Жиры исключать нельзя, их доля должна составлять 40-45 г в сутки.

3. Добавьте бытовую и лёгкую физическую активность

Перед Новым годом не стоит изматывать себя тяжёлыми тренировками. Достаточно:

ежедневных прогулок;

планки и вакуума по утрам;

простых дыхательных упражнений;

регулярной уборки (отличная нагрузка!).

Даже минимальная активность за месяц способна улучшить тонус и немного

скорректировать вес.

4. Наладьте сон — это половина успеха

Полноценный ночной отдых помогает снижать уровень кортизола и уменьшает тягу к сладкому.

К важным правилам относятся:

сон не менее 7-8 часов;

минимизация гаджетов вечером;

ранний подъём и режим.

5. Проверьте витамины и добавьте необходимые

В зимний период особенно важны:

витамин D (по назначению врача);

магний и витамин В6 — для снижения тревожности;

омега-3 — для кожи и обмена веществ.

6. Запишитесь на массаж или процедуры

Курс массажа:

улучшает кровообращение;

подтягивает тонус кожи;

снимает стресс;

помогает добиться визуального эффекта "минус пару килограммов" без строгих диет.

Главное правило декабря — бережность к себе

Специалисты напоминают, что путь к красивой фигуре перед праздниками должен быть мягким и реалистичным. Здоровый сон, умеренное питание, лёгкая активность и поддерживающая косметология дадут заметный, но безопасный результат.

А слишком строгие методы делают обратное — приводят к перееданию, стрессу и упадку сил в самый разгар праздников.

