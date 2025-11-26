Декабрьский стресс подкрадывается незаметно: одно действие помогает пережить месяц без выгорания

Отказ от лишних задач уменьшает декабрьское выгорание — психолог Марина Гаврилова

Декабрь традиционно считается самым напряжённым месяцем в году. За 31 день мы стремимся завершить рабочие задачи, подготовить дом к праздникам, купить подарки, сходить на корпоративы, утренники, мероприятия и при этом — не забыть про семью и собственное здоровье. В итоге многие приходят к Новому году уставшими, простуженными и в эмоциональном истощении.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Как справиться с эмоциональным выгоранием

Как избежать декабрьского стресса и сохранить силы? Разбираемся в правильной организации последнего месяца в году.

Что нужно сделать

1. Начните с крупного планирования

Эксперты советуют в первые дни декабря составить календарь обязательных событий.

Сюда стоит включить:

отчёты и дедлайны;

корпоратив;

детские мероприятия;

генеральную уборку;

закупку подарков;

плановые визиты к врачу;

мероприятия, билеты на которые уже куплены.

Такой подход помогает видеть нагрузку заранее и избежать накладок. Планирование снимает тревогу и создаёт ощущение контроля над ситуацией, подчёркивают психологи.

2. Закладывайте время на отдых — и не отменяйте его

Одно из ключевых правил декабря — отдых должен быть вписан в график так же серьёзно, как рабочие задачи. Специалисты отмечают, что отсутствие полноценного восстановления в конце года приводит к ослаблению иммунитета, головным болям и хронической усталости.

Подойдут любые способы расслабиться по типу прогулок, походов в баню, встреч с друзьями, катаний на лыжах или вовсе — вечеров с книгой. Важно делать это каждые два-три дня и обязательно высыпаться.

3. Переносите часть дел на начало декабря

Чтобы не оказаться в аврале после 25 числа, лучше активно поработать в первой половине месяца. Представьте, что ваш "условный отпуск" начинается 20 декабря — и завершайте основные задачи к этой дате. Так вы защитите себя от стресса в конце года, когда нагрузка возрастает в разы.

Если есть возможность, сделайте заранее:

черновики отчётов;

часть годовой отчётности;

важные письма;

подготовку материалов для января.

Все несрочные дела можно смело переносить на следующий год — это лучше, чем пытаться всё закончить 30 декабря.

4. Учитесь говорить "нет"

Психологи называют декабрь месяцем завышенных ожиданий, когда люди берут на себя слишком много. Новые поручения, срочные встречи, дополнительные проекты, общественные мероприятия — всё это создаёт перегруз. Умение корректно отказать или перенести встречу на январь избавляет от нервного напряжения и помогает сохранить здоровье.

5. Делегируйте бытовые и рабочие задачи

Чтобы декабрь не превратился в марафон из уборки и готовки, часть мелких дел можно передать:

приглашайте клининг для генеральной уборки;

заказывайте доставку еды, если нет сил готовить;

распределяйте обязанности при подготовке праздника;

переносите несрочные задачи коллегам.

Это не только экономит время, но и снижает эмоциональное напряжение — одно из главных условий здорового декабря.

6. Готовьтесь к праздникам постепенно

Вместо того, чтобы наряжать ёлку 30 числа и в панике бегать по магазинам, начинайте готовиться заранее:

украсьте дом в первые выходные месяца;

заранее купите подарки и упаковку;

определитесь с меню;

приобретите продукты длительного хранения;

раз в день выполняйте по одному небольшому делу.

Метод небольших шагов помогает подойти к празднику в хорошем настроении и без усталости.

7. Запишитесь к мастерам заранее

Маникюр, стрижка, окрашивание, уходовые процедуры — всё это в декабре пользуется повышенным спросом. Чтобы не искать мастера в последний момент, запись лучше сделать заранее, ещё в первые числа месяца.

Почему декабрь вызывает стресс

Специалисты объясняют: декабрь нагружает организм сразу по двум направлениям — физиологическому и эмоциональному.

Физиологические причины:

недосып;

увеличение рабочей нагрузки;

нервное напряжение;

дефицит отдыха;

короткий световой день;

снижение иммунитета.

Когда организм работает на пределе, он компенсирует это простудами, болезнями и обострением хронических недугов.

Психологические причины:

подведение итогов года и необоснованные ожидания;

завышенные требования к себе;

стремление "успеть всё";

сравнение себя с другими;

тревоги из-за незавершённых дел;

усталость от информационного перегруза.

Все эти факторы формируют эмоциональный фон, который легко приводит к выгоранию.

Психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Марина Гаврилова объясняет:

"Декабрь — месяц завышенных ожиданий. Мы хотим всё успеть, всё исправить, всё начать заново. Но такое давление провоцирует чувство вины и усталость. Важно помнить: вы не обязаны закрывать все задачи года в последний месяц. Гораздо важнее — сохранять ресурсное состояние и минимизировать стресс".

Как поддержать эмоциональное здоровье

По словам специалистов, очень важно чаще общаться с близкими, заниматься хобби и творчеством, уделять время занятиям, которые приносят удовольствие. Кроме того, многим рекомендуется практиковать медитацию, йогу, дыхательные упражнения, а еще чаще гулять на свежем воздухе и включать в расписание небольшие "радости", чтобы не гнаться за "идеальным праздником".

Также очень помогает благотворительность и помощь другим — это создаёт чувство значимости и наполняет позитивными эмоциями.

Так, достаточно грамотно распределить нагрузку, заранее планировать дела, давать себе отдых и отказаться от гонки за идеалом. Тогда последний месяц года станет не источником усталости, а временем приятных хлопот и подготовки к празднику.