Как отличить пневмонию от ОРВИ и гриппа: 5 симптомов, о которых надо знать

В России в ноябре и декабре традиционно растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией. Люди возвращаются к работе и учёбе, больше времени проводят в помещениях, а вирусам проще распространяться в закрытых пространствах.

Простуда и опасности самолечения

По данным Роспотребнадзора, еженедельно регистрируются сотни тысяч случаев респираторных инфекций, растёт и число госпитализаций с осложнениями, среди которых — пневмония.

Разбираемся, чем опасен зимний сезон, как отличить обычную простуду от более серьёзного заболевания и какие меры реально помогают снизить риск.

Как передаются ОРВИ и грипп

ОРВИ и грипп относятся к группе острых респираторных вирусных инфекций, поражающих дыхательные пути. Основной путь передачи — воздушно-капельный: вирусы распространяются при кашле, чихании и даже обычном разговоре на расстояние до нескольких метров. Самая высокая концентрация частиц — в радиусе около полуметра от заболевшего.

Дополнительно заразиться можно:

через прикосновения к ручкам дверей, поручням, кнопкам лифта, если на них остались частички слизистых выделений больного;

при рукопожатии и последующем касании лица, носа или рта.

Опасность в том, что заразный человек далеко не всегда выглядит тяжело больным. В инкубационный период он может чувствовать себя относительно нормально, продолжать ходить на работу, ездить в транспорте и заражать окружающих.

Отдельное внимание — внебольничной пневмонии. Она нередко развивается как осложнение после гриппа или другой вирусной инфекции, когда ослабленный организм становится уязвимым для бактериальной флоры.

Кто в группе риска

Чаще всего ОРВИ и гриппом болеют дети: в коллективах инфекция распространяется стремительно. Но под ударом не только школьники и дошкольники. В зоне повышенного риска:

пожилые люди;

пациенты с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, бронхолёгочными);

люди с избыточным весом и сахарным диабетом;

беременные женщины;

люди с ослабленным иммунитетом.

Именно у этих групп выше вероятность тяжёлого течения, осложнений и пневмонии.

Симптомы: когда это уже не просто простуда

Ключевые признаки гриппа и тяжёлого ОРВИ:

резкий подъём температуры;

выраженная слабость, ломота в мышцах и суставах;

головная боль, озноб;

сухой или влажный кашель, першение в горле.

Для внебольничной пневмонии характерны:

упорный кашель;

одышка, чувство нехватки воздуха;

боль или дискомфорт в груди при дыхании;

потливость, особенно ночная;

быстрая утомляемость и нарастающая слабость.

При таких симптомах важно не затягивать и как можно скорее обратиться к врачу, а не пытаться "переболеть на ногах" или лечиться только народными средствами.

Признак ОРВИ Грипп Пневмония Начало болезни Постепенное Внезапное Постепенное или острое Температура Умеренная 38-40 градусов Высокая Кашель Сухой Сухой Влажный (продуктивный) Насморк Частый Редкий Обычно нет Боль в мышцах Лёгкая Выраженная Возможна на фоне интоксикации Боль в груди Нет Редко Характерна Опасность Низкая Высокая Очень высокая Лечение Симптоматическое Специальные препараты Обязательная терапия под наблюдением врача

Вакцинация: защита от гриппа и пневмонии

Врачи подчёркивают, что прививка остаётся самым эффективным способом защиты от гриппа и части осложнений. Перед сезоном заболеваемости ежегодно обновляются вакцины с учётом циркулирующих штаммов, поэтому оптимальное время для вакцинации — осень. Однако привиться можно и позже, если эпидпорог ещё не пройден.

Также существуют вакцины против некоторых возбудителей внебольничной пневмонии. Они особенно рекомендованы:

людям старше 60 лет;

пациентам с хроническими заболеваниями;

часто болеющим ОРВИ;

детям по назначению врача.

Прививка не даёт стопроцентной гарантии, но существенно снижает риск тяжёлого течения и осложнений.

Базовые меры профилактики зимой

Чтобы снизить вероятность заражения ОРВИ, гриппом и пневмонией, врачи и Роспотребнадзор рекомендуют придерживаться простых, но регулярных правил.

1. Минимизируйте контакты с больными

В сезон подъёма заболеваемости по возможности избегайте мест массового скопления людей.

Не посещайте мероприятия, если чувствуете недомогание.

При появлении симптомов у членов семьи выделите больному отдельную комнату и посуду, чаще проветривайте жильё.

2. Соблюдайте гигиену рук и дыхательных путей

Мойте руки с мылом после посещения улицы, транспорта, магазинов.

Не трогайте лицо грязными руками.

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой, а не ладонью.

3. Носите маски при необходимости

Маска уместна в транспорте, очередях, поликлиниках и при контакте с заболевшими. Её нужно менять каждые два-три часа или сразу после намокания.

4. Поддерживайте иммунитет

Одевайтесь по погоде, не допускайте переохлаждения.

Спите не менее семи-восьми часов в сутки.

Включайте в рацион больше овощей, фруктов, продуктов с витамином С и D.

По рекомендации врача можно дополнительно принимать витаминные комплексы.

Как не заразить других, если вы уже заболели

Если появились температура, кашель, насморк и боль в горле:

останьтесь дома и вызовите врача;

соблюдайте постельный режим в первые дни болезни;

используйте маску при контакте с родными;

не занимайтесь самолечением сильнодействующими препаратами без назначения специалиста.

Особенно важно не игнорировать ухудшение состояния: усиление одышки, боли в груди, высокую температуру, которая держится несколько дней, выраженную слабость. Всё это повод для немедленного обращения за медицинской помощью и, возможно, госпитализации.

Пневмония: почему она опасна

Внебольничная пневмония — это воспаление лёгких, которое развивается вне стационара. Она может быть вирусной, бактериальной или смешанной. Часто пневмония возникает на фоне недолеченного гриппа или другой ОРВИ, когда человек рано выходит на работу, переносит болезнь "на ногах" и не даёт организму восстановиться.

Опасность пневмонии в том, что при отсутствии адекватного лечения она быстро приводит к дыхательной недостаточности и другим тяжёлым осложнениям. Поэтому любые подозрительные симптомы после ОРВИ — повод не терпеть, а обследоваться.

Зима в России всегда была испытанием для иммунитета. Но соблюдение простых правил, своевременная вакцинация и внимательное отношение к своему здоровью позволяют значительно снизить риск заболеть ОРВИ, гриппом или пневмонией — и встретить новогодние праздники без температуры и больничного листа.