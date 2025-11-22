Простые шаги в ноябре-декабре мешают зимнему жиру появиться — секрет в одном нюансе

Зимой убрать лишние килограммы гораздо сложнее, чем не допустить их появления. Поэтому диетологи и фитнес-тренеры советуют не ждать весны, а уже в конце ноября пересмотреть питание и режим активности — так шансы встретить март без "зимнего" жира будут куда выше.
В холодный сезон россияне замечают, что одежда сидит плотнее, а цифра на весах медленно, но упорно ползёт вверх. Врач общей практики, замглавврача по лечебной работе ИНВИТРО Анастасия Жданова говорит, что в среднем осенью и зимой масса тела у человека может увеличиваться примерно на 5%. Это не "личная слабость", а физиологическая реакция организма.
Зимой становится холоднее, меньше солнца и света, снижается уровень активности, меняется рацион — всё это организм воспринимает как стресс и сигнал к запасанию энергии. Метаболизм замедляется, а желание сидеть дома под пледом и почаще заглядывать в холодильник растёт. В результате к февралю у многих появляются те самые "плюс 2-3 кг", которые потом приходится в спешке "сгонять" к весне.
Врач подчёркивает, что компенсировать нехватку света можно не только ярким искусственным освещением, но и, по возможности, зимним отдыхом в тёплых странах. А вот одеваться теплее зимой важно не только ради комфорта — холод дополнительно тормозит обмен веществ.
Попытки резко "наказать" себя за новогодние застолья строгими диетами, голодовками и отказом от нормальной еды эксперты называют главной ошибкой. Нутрициолог Анна Предтеченская напоминает о том, что-то, что мы воспринимаем как "плюс 2-3 кг после каникул", чаще всего не жир, а отёки и избыток жидкости. Если вернуться к более чистому рациону и добавить движение, эти килограммы уходят сравнительно легко.
Гораздо опаснее хаотичное питание в будни: перекусы печеньем и конфетами вместо полноценного завтрака и обеда, литры кофе, а вечером — тяжёлый ужин "из всего, что есть". Такой режим почти гарантированно ведёт к росту жировой ткани.
Строгие и модные "зимние" диеты тоже не выход: при резком ограничении калорий организм теряет в первую очередь воду и мышечную массу, а не жир. Эффект непродолжителен, а обмен веществ замедляется ещё сильнее. К тому же худеть нельзя всем подряд: снижения веса не рекомендуют людям с дефицитом массы тела, тем, у кого лишние килограммы связаны с задержкой жидкости, при обострениях хронических заболеваний ЖКТ, а также беременным и кормящим женщинам.
Задача питания в ноябре-декабре — не "чудо-похудение", а стабильный вес, отсутствие резких скачков сахара и нормальная работа обмена веществ.
Основные принципы:
Отдельно специалисты обращают внимание на воду. Зимой мы часто забываем пить: нет жары, а воздух в помещении пересушен. При этом нехватка жидкости усиливает чувство голода и замедляет выведение токсинов. Норму воды лучше рассчитывать с учётом веса и образа жизни, но в среднем рекомендуют не менее 1,5-2 литров в день при отсутствии противопоказаний.
Фитнес-тренеры предупреждают: начинать сезон после долгого перерыва с тяжёлых нагрузок — прямой путь к травмам и разочарованию. Персональный тренер Алексей Таги-Заде советует заходить в режим постепенно и без фанатизма.
Дополнительно ускорить обмен веществ помогают контрастный душ и массаж — при отсутствии противопоказаний.
Специалисты подчёркивают, что удержать вес зимой помогают не только тренировки и меню, но и базовый образ жизни.
Что важно:
Эксперты сходятся во мнении о том, что зима — не приговор для фигуры, а лишь период, когда нужно действовать осознаннее. Если уже в ноябре-декабре вы отладите режим питания, добавите мягкие регулярные тренировки и наладите сон, к весне не придётся судорожно искать экспресс-диеты. Организм войдёт в тёплый сезон без стресса, а вы — без лишних килограммов и с запасом энергии.
