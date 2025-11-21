Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерия Жемчугова

Зимние боли в суставах: что запускает дискомфорт и почему это ощущают даже здоровые люди

Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи
С наступлением холодов, а в части регионов уже морозов, многие россияне начинают замечать неприятные симптомы: скованность движений после сна, боль в коленях при ходьбе, "деревенеющие" пальцы и ломоту в пояснице. По наблюдениям врачей, именно зимой суставы чаще всего реагируют на погоду, усиливая болевые ощущения даже у тех, кто не сталкивается с хроническими заболеваниями.

Фото: freepik
Разбираемся, почему понижение температуры так влияет на суставы, какие ошибки усиливают боль и что реально помогает сохранить подвижность в самые холодные месяцы.

Почему суставы реагируют на холод

Наука до сих пор не даёт единственного объяснения этому феномену, однако существует сразу несколько подтверждённых физиологических причин, из-за которых зимой суставам становится тяжелее.

Снижается атмосферное давление 

В холодное время года атмосферное давление падает, и это отражается на суставах, уменьшая давление внутри суставной капсулы. Спазм мышц и связок в такой ситуации вызывает боль, а хрящ получает меньше питания.

Синовиальная жидкость становится гуще

При низких температурах смазывающая сустав жидкость теряет эластичность. Движение костей становится менее плавным, суставы "скрипят" и реагируют болью даже на небольшие нагрузки.

Сосуды сужаются

При охлаждении сосуды сокращаются, ухудшается кровоснабжение тканей. Суставы получают меньше кислорода и важных микроэлементов.

Зимой мы меньше двигаемся

Снижение активности — один из главных факторов. Мышцы ослабевают, теряют способность поддерживать суставы, кровь циркулирует медленнее, лишний вес появляется быстрее — всё это усиливает боль.

Переохлаждение и сквозняки

Даже лёгкий поток холодного воздуха способен вызвать локальное воспаление в области суставов, особенно если есть возрастные изменения или последствия травм.

Кому холод наносит удар по суставам сильнее всего

  • людям старше 55 лет;
  • женщинам в период гормональных изменений;
  • тем, кто перенёс травмы или операции;
  • людям с хроническими артрозами и артритами;
  • метеозависимым людям.

По словам ревматологов, суставы действительно можно считать "барометром": они первыми "чувствуют" перепады температуры и давления.

Главные ошибки, которые усиливают боль в суставах зимой

Медики выделяют ряд типичных ситуаций, которые провоцируют ухудшение состояния:

  • выход на улицу без разогрева мышц;
  • ношение узкой и жёсткой зимней обуви;
  • длительное сидение под окном или у двери со сквозняком;
  • использование слишком горячих компрессов и грелок;
  • отказ от движений и предпочтение пассивного отдыха;
  • сон под лёгким одеялом в холодной комнате.

Эти факторы приводят к тому, что суставы "зажимаются", а боль усиливается.

Как облегчить боль зимой: проверенные способы

1. Держите суставы в тепле

Одевайтесь многослойно. Особенно важно утеплять руки, ноги и поясницу — через них организм теряет до 40% тепла. Тёплые стельки, варежки, термобельё — лучшие союзники суставов.

2. Двигайтесь ежедневно

Умеренная активность:

  • улучшает эластичность связок; 
  • делает суставы более "смазанными";
  • ускоряет кровообращение.

Что подойдёт зимой: 

  • йога, пилатес, растяжка;
  • ходьба на беговой дорожке;
  • плавание;
  • простая гимнастика дома.

Перед выходом на улицу сделайте короткую разминку — 3-5 минут хватит, чтобы "разбудить" суставы.

3. Избегайте переохлаждения

Особенно важно утеплять проблемные зоны. Специалисты советуют закрывать колени, локти, шею и кисти рук плотными тёплыми слоями.

4. Будьте осторожны на улице

Скользкие дороги — один из ключевых факторов зимних травм. После падений артрит или артроз может возникнуть даже спустя несколько лет. Выбирайте нескользящую обувь с глубоким протектором, ходите по очищенным дорожкам. При необходимости используйте трость или палки для скандинавской ходьбы.

5. Согревайтесь правильно

Тёплый (не горячий!) душ, шерстяной шарф, сухое тепло через полотенце — хорошее решение для расслабления мышц. Тёплые компрессы держите не более 20 минут. Если кожа краснеет или боль усиливается — прекратите процедуру.

6. Пейте достаточно воды

Зимой обезвоживание наступает незаметно: в помещении воздух сухой, а пить хочется меньше. Недостаток воды делает суставы чувствительнее к боли.

7. Следите за питанием

Для суставов особенно важны:

  • Омега-3 (лосось, льняное масло);
  • витамин D (яйца, рыба, солнечный свет);
  • кальций (молочные продукты, брокколи);
  • белок (индюшатина, бобовые).

Добавьте костные бульоны — они богаты природным коллагеном.

8. При необходимости — хондропротекторы

Препараты с хондроитином и глюкозамином помогают питать хрящ, повышают его упругость и уменьшают воспаление. Назначать их должен врач.

9. Спите достаточно и избегайте стресса

Недосып повышает чувствительность нервной системы и усиливает боль. Полноценный отдых — один из ключевых факторов здоровья суставов.

Когда нужно обратиться к врачу:

  • боль длится больше недели;
  • появились отёк, покраснение, повышение температуры сустава;
  • движения ограничены;
  • боль мешает ходить или спать.

Ранняя диагностика позволяет избежать тяжёлых последствий.

Зимние боли в суставах — распространённое явление, но это не повод мириться с дискомфортом. Понимание физиологических причин, правильное утепление, умеренная физическая активность и грамотный уход помогают снизить риск обострений и сохранить подвижность до весны.

Как говорят специалисты, "тёплый, разогретый и хорошо питаемый сустав — это здоровый сустав. Даже зимой".

Автор Валерия Жемчугова
Валерия Жемчугова — внештатный автор Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
