Зимняя депрессия отступит за неделю: 7 неожиданных способов вернуть энергию — легко и доступно

Лёгкие тренировки уменьшают зимнюю апатию — невролог Михаил Шперлинг
Зимой многие россияне ощущают упадок сил. Недостаток света, холод и короткие дни снижают уровень энергии и влияют на настроение. Врачи и психологи при этом уверяют, что если немного скорректировать свои привычки, то уже через неделю можно заметить явный подъём сил и отступление зимней апатии.

Плохой сон
Плохой сон

Добавьте больше дневного света

Недостаток солнечного света — главный триггер зимнего спада. Даже короткая прогулка днём помогает организму вырабатывать серотонин, стабилизировать эмоциональное состояние и снизить сонливость. Свет действует как естественный стимулятор бодрости, особенно если выходить на улицу в первой половине дня.

Психотерапевт Мария Гаврилова в интервью федеральным СМИ отмечает: "Даже 15 минут при дневном свете способны улучшить настроение. Свет — природный антидепрессант".

Умеренная физическая активность каждый день

Лёгкая тренировка или энергичная прогулка улучшают кровоток, помогают снять мышечное напряжение и активируют гормоны удовольствия. Даже 20-30 минут движения в сутки ощущаются как "перезапуск системы". Главный принцип — регулярность и спокойный ритм, без гонки и перегрузок. Как говорит невролог Михаил Шперлинг, лёгкие тренировки работают лучше антидепрессантов при лёгких формах зимней апатии.

Чёткий режим сна и спокойный вечерний ритуал

Зимой многие ложатся позже, чем должны, и компенсируют усталость перекусами и гаджетами. Нерегулярный сон усиливает апатию, тревожность и ощущение "разбитости". Если выровнять ритм — засыпать и просыпаться в одно время, уменьшить яркость света вечером — организм начинает восстанавливаться быстрее. Так, например, известный российский сомнолог Елена Царёва говорит, что главная причина зимней вялости в недосыпе. "Режим важнее, чем длительность сна", — замечает она.

Прогулки на свежем воздухе — даже в пасмурный день

Воздух на улице не только насыщает кислородом, но и помогает "разбудить" организм. Даже если солнца нет, уровень естественного освещения на улице в 20 раз выше, чем дома. Это помогает нормализовать биоритмы и уменьшает сезонную сонливость. Для мозга это лучший способ переключиться и восстановиться.

Лёгкое, тёплое и питательное питание

Тяжёлые блюда, обилие сахара и фастфуда усилят вялость, потому что организму нужно больше энергии на их переработку. А вот овощи, цельнозерновые, рыба, орехи и супы помогают сохранять тонус и не провоцируют "энергетические ямы”.

Эндокринолог Зухра Павлова (Институты РАН): "Чем проще и легче еда, тем стабильнее уровень энергии. Зимой это особенно важно".

Смена отношения к зиме — работает сильнее, чем кажется

Когда человек воспринимает зиму как период упадка, мозг реагирует соответствующим образом. Но если относиться к зиме как к времени комфорта, тишины и восстановления, психика перестаёт сопротивляться сезону. Этот подход называют "зимним мышлением". Когда мы перестаём бороться с зимой, настроение стабилизируется само собой.

Маленькие ритуалы, которые дают ощущение безопасности

Это может быть 5 минут растяжки, любимая музыка, тёплая кружка чая, чтение перед сном или ароматерапия. Такие ритуалы создают чувство предсказуемости и снижают стресс, а ежедневность делает эффект накопительным.

Так, чтобы вернуть энергию зимой, не нужны дорогие процедуры. Достаточно света, движения, правильного сна, нормального питания и небольших психологических привычек. А если состояние ухудшается или держится более двух недель — важно обратиться к врачу.

Текст носит информационный характер. Перед изменением образа жизни или рациона рекомендуется проконсультироваться с врачом.

