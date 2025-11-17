Привычный напиток ослабляет иммунитет в морозы — вот почему его стоит избегать

Крепкий чёрный чай снижает усвоение витамина С — диетолог Ольга Перепелица

Когда за окном мороз и стоит короткий зимний день, горячий чай становится почти обязательным спутником сезона. Мы привыкли считать, что любой тёплый напиток приносит пользу, однако врачи предупреждают: далеко не каждый вид чая действительно поддерживает организм. Некоторые смеси, особенно при регулярном употреблении, способны ослаблять иммунитет, вымывать витамины и перегружать сосуды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чай из чабреца и иван-чая по-салехардски

Чай, который может навредить

Первое место в списке рискованных напитков занимает крепкий чёрный чай. Из-за высокого содержания кофеина и танинов он способствует обезвоживанию и мешает усвоению железа и кальция. Частое употребление — более четырёх-пяти чашек в день — повышает артериальное давление и раздражает слизистую желудка.

Терапевт-диетолог Ольга Перепелица пояснила, что чрезмерное потребление крепкого чая снижает способность организма усваивать витамин С и может ослаблять защитные функции: "Чёрный чай в умеренных количествах полезен, но, если он слишком крепкий и пьётся как обычная вода, это создаёт нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ухудшает усвоение питательных веществ".

Осторожность необходима и при выборе пакетированного или ароматизированного чая. По словам экспертов Роскачества, такие напитки нередко содержат искусственные ароматизаторы и остатки пестицидов, а фильтр-пакеты при заваривании могут выделять микропластик.

Зимой также нежелательно злоупотреблять чаями для похудения или так называемыми напитками для "очищения". В их состав часто входит сенна и другие слабительные травы, вызывающие привыкание и нарушающие баланс электролитов. Несколько недель регулярного употребления могут привести к дефициту минералов и ослаблению иммунитета.

Чай, который помогает организму

В зимнее время особенно востребованы напитки, поддерживающие обмен веществ и здоровье дыхательной системы.

Имбирный чай укрепляет иммунитет благодаря эфирным маслам и гингеролу, обладающему противовоспалительным действием.

Шиповник является богатым источником витамина С. Исследования показывают, что настой из его плодов содержит больше антиоксидантов, чем многие цитрусовые.

Малиновый чай помогает при первых признаках простуды, снижает температуру и стимулирует потоотделение.

Чай с мятой и мелиссой уменьшает уровень стресса и улучшает качество сна, а полноценный сон напрямую связан с восстановлением иммунной системы.

Диетолог-нутрициолог Светлана Попова в интервью федеральному изданию напомнила: "Иммунитет не формируется только за счёт витаминов, однако горячие напитки без сахара помогают поддерживать водный баланс. Важно, чтобы чай не был крепким, а температура напитка оставалась комфортной — не выше шестидесяти градусов".

Ошибки, из-за которых чай теряет пользу

Добавление сахара и варенья. Они повышают уровень глюкозы, а при простуде могут усиливать воспаление слизистой оболочки.

Длительное настаивание. Через десять-пятнадцать минут в напитке накапливается избыточное количество дубильных веществ, раздражающих желудок.

Использование кипятка. Температура выше девяноста градусов разрушает антиоксиданты и витамин С.

Добавление молока в зелёный чай. Казеиновый белок связывает полифенолы, из-за чего напиток теряет антиоксидантные свойства.

Как выбрать полезный чай зимой

Предпочитайте листовой, неароматизированный чай. Заваривайте его свежей, но не кипящей водой. Не храните заварку дольше суток — в ней активно размножаются бактерии. Чередуйте виды чая: зелёный, травяной, ягодный.

Не каждый чай укрепляет здоровье. Крепкий чёрный и ароматизированные напитки при частом употреблении перегружают организм, тогда как травяные и ягодные сборы помогают поддерживать иммунитет. Главное — знать меру, избегать слишком горячих напитков и не добавлять лишний сахар.

Материал носит информационный характер. Перед изменением рациона, употреблением травяных чаёв или лечебных сборов рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно при наличии хронических заболеваний или приёме лекарственных препаратов.