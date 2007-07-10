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Автор Игорь Буккер

Что такое портулак и с чем его едят?

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Портулак, известный по словарю В. Даля еще и под другим именем — "растение-блошка", служил людям с незапамятных времен. Древние египтяне, греки и римляне охотно употребляли его в пищу и ценили как лекарственное растение. О нем писали и его использовали Гиппократ, Плиний, а в средние века у арабов оно считалось "благословенным".

портулак
портулак

"Плутовской сорняк", с которым всегда боролись в Америке

Эксперт по садоводству Уильям Коббетт в вышедшей в 1819 году книге "American Gardener" злословил, что портулак ничто иное, как

"плутовской сорняк, которым питаются только французы или свиньи — и только тогда, когда они не получают ничего другого".

С такой рекомендацией на его родине, правда, были полностью солидарны американские садоводы и фермеры, которые воспринимали эту траву только как надоедливый сорняк, мешавшему произрастанию полезных овощных культур. Портулак в Новом Свете проклинали не только на словах. С ним боролись — довольно успешно и эффективно — мотыгой.

Античные греки и римляне знали толк в портулаке

И все же мудрый эксперт и американские фермеры-практики ошибались. Античные греки и римляне пользовались этим растением:

  • при головных болях,
  • заболеваниях мочевого пузыря,
  • болезнях селезенки,
  • при желудочных проблемах.

Издавна портулак считается целебным при заболевании почек, печени и при сахарном диабете. В народной медицине листья портулака применяли как ранозаживляющее средство. Однако применять препараты портулака в лечебных целях можно лишь по совету врача.

Портулак огородный, иногда его ещё называют "дандур"

Это однолетняя зеленная овощная культура семейства портулаковых. Стебель — голый, сочный, мясистый, 60 см длиной, ветвящийся от основания. Листья — некрупные, сочные, мясистые, продолговато-овальные или лапчатые, зеленые или желтовато-зеленые.

Цветки желтые, расположены одиночно по 2-3 в пазухах листьев и в основаниях разветвления стеблей. Семена темные, почти черные. Зрелые коробочки лопаются, семена рассыпаются. Цветет портулак с июня по сентябрь.

В диком виде портулак встречается на Северном Кавказе и Украине. Хотя растение неприхотливо, но все-таки предпочитает плодородные участки. На территории бывшего СССР его культивируют в Средней Азии и Закавказье. В Сибири разводится как огородная культура. В центральной России этот овощ известен мало. Редко в каком справочном издании можно найти информацию о портулаке. Среди сортов портулака особенно выделяются: золотисто-жёлтый, зеленый и широколистный.

Лечебные свойства портулака

В китайской народной медицине портулак применяют при:

  • гонорее,
  • артритах,
  • болезнях печени, почек,
  • дизентерии,
  • параличах инфекционного происхождения,
  • как противоядие при укусах ядовитых змей, пчёл и ос.
травяной настой
травяной настой

Примочки из растертых семян используют для лечения чешуйчатого лишая.

Настой травы оказывает мочегонное и противовоспалительное действие (столовую ложку свежей травы заливают стаканом кипятка, оставляют на два часа, процеживают и пьют по две столовые ложки 3-4 раза в день).

В Ливане до сегодняшнего дня портулак неизменно входит в состав традиционного салата fattoush, китайцы обжаривают его вместе с бобовыми побегами, французы охотно едят (и здесь мистер эксперт ошибся) портулак, например, с кремовым овощным супом. На вкус портулак слегка кислит, ощущается слабая жгучесть, вроде как от овощного перца.

В его листьях содержится большое количество:

  • витамина C,
  • белков,
  • сахара,
  • слизистых и смолистых веществ,
  • органических кислот,
  • гликозидов,
  • алкалоидов,
  • много каротина и аскорбиновой кислоты,
  • калия,
  • магния,
  • железа,
  • жиров.

В пищу идут листья и верхушки стеблей, можно использовать и цветки. Портулак съедобен в сыром виде в салатах, вкусен он и вареный в супах и соусах. Зелень неплохо замариновать впрок. Маринованный портулак — отменная приправа к мясным блюдам.

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Редактор: Ольга Алексеева
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