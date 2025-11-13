Стаканчик смерти и банка-убийца: кофе и энергетики косят россиян осенью-2025

Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог

В чатах дальнобойщиков и таксистов всё чаще обсуждают, что коллеги осенью-2025 стали обращаться к врачам, вызывать "скорые", попадать в больницы и даже умирать после энергетиков и кофе.

Именно этим водители часто поддерживают себя на линии и трассе перед концом года — когда надо успеть заработать на подарки и аренду, на налоги и сервис, на жизнь.

Официальных данных минздрава об этом нет и быть не может — в документах причиной значится тахикардия, стенокардия, инфаркт или инсульт, а не "переизбыток кофеина".

Но разговоры с бригадами "скорой" и врачами приёмных отделений в Москве, Ростове, вдоль трассы М4, на Кубани, в Крыму, Башкирии и Зауралье сводятся к одному: водители сами признаются — "кофе пил, чашек десять", "выпил пять-семь банок энергетика".

Для примера — только за последний месяц пятеро водителей, ожидавших переправы через Керченский пролив, обращались к медикам с "проблемами с мотором" и в приёмнике честно говорили: "Ну да, энергетики".

Почему кофе и энергетики не спасут от усталости

Кофеин не даёт сил — он лишь блокирует рецепторы усталости в мозге, создавая краткое ощущение бодрости, тогда как сама усталость никуда не исчезает и продолжает расти.

На одних кофе действует как стимулятор, на других — почти никак, они могут уснуть после трёх эспрессо. Разница в генах: одни метаболизируют кофеин быстро и переносят его легче, другие реагируют тревожностью и давлением.

Энергетики работают по тому же принципу: кофеин маскирует усталость, а сахар и таурин дают короткий всплеск, который организм воспринимает как прилив сил. Реальной энергии при этом не появляется, и когда эффект заканчивается, наступает резкий провал — слабость, дрожь, сонливость.

И это не только история водителей. В стране есть целые группы, живущие на кофеине постоянно:

студенты в сессию,

врачи реанимаций и приёмных отделений,

айтишники,

журналисты перед дедлайнами,

курьеры,

трейдеры в периоды турбулентности,

геймеры и киберспортсмены,

монтажёры и операторы, доделывающие ролики по ночам,

военные и экстренные службы,

строители на авралах,

водители такси, автобусов и фур.

В каждом таком мирке кофе и энергетики становятся привычной подпоркой, которая не убирает истощение, а лишь на время прячет его.

На всё это накладывается привычный набор хронических рисков:

нерегулярный сон, переработки, "катки" без остановки дефицит отдыха, стрессы, лишний вес или нехватка калорий, питание за "компом" или на ходу.

В такой комбинации несколько банок энергетиков подряд или литры кофе способны довести до тахикардии, резких скачков давления и даже инфаркта.

Врачи называют безопасной границей около 400 мг кофеина в сутки — это четыре-пять чашек кофе или две-три банки энергетика. Всё, что выше, превращается в проверку "мотора" на выносливость.

Неслучайно в 2023 году страну потрясла смерть популярного автоблогера КАЛЯН86. Он жил между трассой и монтажом роликов, пил энергетики ящиками и был найден мёртвым у себя в квартире.

Известен случай таксиста, который за смену в 28 часов выпил девять банок энергетика и умер сразу после высадки пассажиров. Бывали и аварии — машины улетали с трассы, потому что "сердце прихватило".

"Эти напитки дают ложное чувство, что сил ещё хватает. Организм же в этот момент орёт, что он на нуле, просто вы его крик временно заглушили. К нам регулярно привозят тех, кому "надо было доехать, доделать, не уснуть". И потом — тахикардия, давление под двести. Итог — на койках лежат, лечатся, уже никуда не спешат", — прокомментировал Pravda.Ru ситуацию кардиолог Александр Волков.

"Не пытайтесь обмануть организм. Его потом привозят ко мне — и он на обследованиях "спрашивает", почему вы решили, что он у вас железный", — добавил врач высшей категории.

"Когда их много, кофе и энергетик не помогают, а калечат и убивают", — заключил эксперт.

Важно помнить: ни кофе, ни энергетик не устраняют усталость — они лишь временно выключают её сигнализацию.

Если у человека слабое сердце, скачет давление, он спит по три-четыре часа и ещё употребляет алкоголь (даже понемногу) — эта комбинация превращается в прямую дорогу к гибели.

Не важно, едешь ли ты по ней в маленьком такси, управляешь многотонной фурой или сидишь ночь за ночью в реанимации, монтажной, терминале биржи или студенческом коридоре перед экзаменом.

Уточнения

Кофеи́н — алкалоид пуринового ряда. Является самым употребляемым в мире психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.. У животных и человека кофеин стимулирует центральную нервную систему, усиливает сердечную деятельность, ускоряет пульс, вызывает расширение кровеносных сосудов, и т.д.



Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию. Может быть газированным или нет, а также может содержать сахар, другие подсластители, экстракты трав, таурин и аминокислоты. Энергетические напитки оказывают эффект за счёт кофеина и сахара. Они связаны со многими рисками для здоровья, такими как повышенная опасность при употреблении в сочетании с алкоголем, а чрезмерное или многократное употребление может привести к сердечным и психическим последствиям.



Тахикардия (от др.-греч. ταχύς — быстрый и καρδία — сердце) — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 100 и более ударов в минуту. Наиболее частыми причинами тахикардии служат нарушения вегетативной нервной системы, нарушения эндокринной системы, нарушения гемодинамики и различные формы аритмии.



Инсу́льт— острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного. К инсультам относят инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и субарахноидальное кровоизлияние, имеющие этиопатогенетические и клинические различия.

