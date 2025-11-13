Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Стаканчик смерти и банка-убийца: кофе и энергетики косят россиян осенью-2025

Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог
Здоровье

В чатах дальнобойщиков и таксистов всё чаще обсуждают, что коллеги осенью-2025 стали обращаться к врачам, вызывать "скорые", попадать в больницы и даже умирать после энергетиков и кофе.

Представители разных профессий и опасные кофе с энергетиком
Фото: ChatGPT: Представители разных профессий и опасные кофе с энергетиком by ChatGPT 5.1 is licensed under Свободно распространяемое изображение
Представители разных профессий и опасные кофе с энергетиком

Именно этим водители часто поддерживают себя на линии и трассе перед концом года — когда надо успеть заработать на подарки и аренду, на налоги и сервис, на жизнь.

Официальных данных минздрава об этом нет и быть не может — в документах причиной значится тахикардия, стенокардия, инфаркт или инсульт, а не "переизбыток кофеина".

Но разговоры с бригадами "скорой" и врачами приёмных отделений в Москве, Ростове, вдоль трассы М4, на Кубани, в Крыму, Башкирии и Зауралье сводятся к одному: водители сами признаются — "кофе пил, чашек десять", "выпил пять-семь банок энергетика".

Для примера — только за последний месяц пятеро водителей, ожидавших переправы через Керченский пролив, обращались к медикам с "проблемами с мотором" и в приёмнике честно говорили: "Ну да, энергетики".

Почему кофе и энергетики не спасут от усталости

Кофеин не даёт сил — он лишь блокирует рецепторы усталости в мозге, создавая краткое ощущение бодрости, тогда как сама усталость никуда не исчезает и продолжает расти.

На одних кофе действует как стимулятор, на других — почти никак, они могут уснуть после трёх эспрессо. Разница в генах: одни метаболизируют кофеин быстро и переносят его легче, другие реагируют тревожностью и давлением.

Энергетики работают по тому же принципу: кофеин маскирует усталость, а сахар и таурин дают короткий всплеск, который организм воспринимает как прилив сил. Реальной энергии при этом не появляется, и когда эффект заканчивается, наступает резкий провал — слабость, дрожь, сонливость.

И это не только история водителей. В стране есть целые группы, живущие на кофеине постоянно:

  • студенты в сессию,
  • врачи реанимаций и приёмных отделений,
  • айтишники,
  • журналисты перед дедлайнами,
  • курьеры,
  • трейдеры в периоды турбулентности,
  • геймеры и киберспортсмены,
  • монтажёры и операторы, доделывающие ролики по ночам,
  • военные и экстренные службы,
  • строители на авралах,
  • водители такси, автобусов и фур.

В каждом таком мирке кофе и энергетики становятся привычной подпоркой, которая не убирает истощение, а лишь на время прячет его.

На всё это накладывается привычный набор хронических рисков:

  1. нерегулярный сон,
  2. переработки, "катки" без остановки
  3. дефицит отдыха,
  4. стрессы,
  5. лишний вес или нехватка калорий,
  6. питание за "компом" или на ходу.

В такой комбинации несколько банок энергетиков подряд или литры кофе способны довести до тахикардии, резких скачков давления и даже инфаркта.

Врачи называют безопасной границей около 400 мг кофеина в сутки — это четыре-пять чашек кофе или две-три банки энергетика. Всё, что выше, превращается в проверку "мотора" на выносливость.

Неслучайно в 2023 году страну потрясла смерть популярного автоблогера КАЛЯН86. Он жил между трассой и монтажом роликов, пил энергетики ящиками и был найден мёртвым у себя в квартире.

Известен случай таксиста, который за смену в 28 часов выпил девять банок энергетика и умер сразу после высадки пассажиров. Бывали и аварии — машины улетали с трассы, потому что "сердце прихватило".

"Эти напитки дают ложное чувство, что сил ещё хватает. Организм же в этот момент орёт, что он на нуле, просто вы его крик временно заглушили. К нам регулярно привозят тех, кому "надо было доехать, доделать, не уснуть". И потом — тахикардия, давление под двести. Итог — на койках лежат, лечатся, уже никуда не спешат", — прокомментировал Pravda.Ru ситуацию кардиолог Александр Волков.

"Не пытайтесь обмануть организм. Его потом привозят ко мне — и он на обследованиях "спрашивает", почему вы решили, что он у вас железный", — добавил врач высшей категории.

"Когда их много, кофе и энергетик не помогают, а калечат и убивают", — заключил эксперт.

Важно помнить: ни кофе, ни энергетик не устраняют усталость — они лишь временно выключают её сигнализацию.

Если у человека слабое сердце, скачет давление, он спит по три-четыре часа и ещё употребляет алкоголь (даже понемногу) — эта комбинация превращается в прямую дорогу к гибели.

Не важно, едешь ли ты по ней в маленьком такси, управляешь многотонной фурой или сидишь ночь за ночью в реанимации, монтажной, терминале биржи или студенческом коридоре перед экзаменом.

Уточнения

Кофеи́н — алкалоид пуринового ряда. Является самым употребляемым в мире психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.. У животных и человека кофеин стимулирует центральную нервную систему, усиливает сердечную деятельность, ускоряет пульс, вызывает расширение кровеносных сосудов, и т.д.

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию. Может быть газированным или нет, а также может содержать сахар, другие подсластители, экстракты трав, таурин и аминокислоты. Энергетические напитки оказывают эффект за счёт кофеина и сахара. Они связаны со многими рисками для здоровья, такими как повышенная опасность при употреблении в сочетании с алкоголем, а чрезмерное или многократное употребление может привести к сердечным и психическим последствиям.

Тахикардия (от др.-греч. ταχύς — быстрый и καρδία — сердце) — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 100 и более ударов в минуту. Наиболее частыми причинами тахикардии служат нарушения вегетативной нервной системы, нарушения эндокринной системы, нарушения гемодинамики и различные формы аритмии.

Инсу́льт острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного. К инсультам относят инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и субарахноидальное кровоизлияние, имеющие этиопатогенетические и клинические различия.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы кофе кардиолог
