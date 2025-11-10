Не дайте вирусам шанса: как прогулка на свежем воздухе влияет на иммунитет

Осень и начало зимы — время, когда вирусы распространяются особенно быстро. На улице холодно, в помещениях сухо, а стресс и недосып снижают защиту организма.
Но укрепить иммунитет можно далеко не только аптечными средствами. Медики всё чаще напоминают, что важнейший фактор защиты — регулярное дыхание свежим воздухом и естественная стимуляция кровообращения.
Один простой метод способен повысить устойчивость к простуде даже без лекарств — достаточно пяти минут в день.
Иммунная система напрямую связана с работой кровеносной и лимфатической систем. Когда человек мало двигается, лимфа застаивается, а клетки-защитники циркулируют медленнее. Именно поэтому утренняя гимнастика и прогулка на холодном воздухе оказывают более заметный эффект, чем витамины в таблетках.
Иммунолог и врач-терапевт Андрей Продеус объясняет: "Физическая активность сама по себе является иммуномодулятором. Когда мы активно двигаемся, в организме вырабатываются цитокины, усиливающие защитные реакции".
Даже короткая прогулка в прохладную погоду активизирует терморегуляцию и кровоток. Это своего рода "тренировка" для сосудов и дыхательной системы. При регулярной привычке иммунитет становится более устойчивым к температурным перепадам и вирусным атакам.
Исследования Европейской организации здравоохранения показывают: пять-десять минут умеренного движения на улице ежедневно повышают насыщение крови кислородом на 10-15%. Это помогает клеткам иммунной системы быстрее реагировать на инфекцию.
Простое правило — выйти на воздух утром или в обед без телефона и просто пройтись в бодром темпе.
Физиологи советуют во время таких коротких прогулок делать медленные глубокие вдохи через нос и выдохи через рот. Это не только насыщает кровь кислородом, но и улучшает работу слизистой носа — первой линии защиты от вирусов.
Диетолог-иммунолог Марина Аплетаева отмечает: "Иммунитет нельзя поднять за один день. Он укрепляется через регулярность — сон, движение, питание и контакт с естественной средой".
Пяти минут активности и свежего воздуха в день достаточно, чтобы иммунная система работала стабильно. Это естественный способ адаптации организма без аптечных препаратов и стимуляторов. Главное — регулярность и умеренность: лёгкое движение, спокойное дыхание, нормальный сон и тепло без перегрева.
