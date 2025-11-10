Не дайте вирусам шанса: как прогулка на свежем воздухе влияет на иммунитет

Осень и начало зимы — время, когда вирусы распространяются особенно быстро. На улице холодно, в помещениях сухо, а стресс и недосып снижают защиту организма.

Но укрепить иммунитет можно далеко не только аптечными средствами. Медики всё чаще напоминают, что важнейший фактор защиты — регулярное дыхание свежим воздухом и естественная стимуляция кровообращения.

Один простой метод способен повысить устойчивость к простуде даже без лекарств — достаточно пяти минут в день.

Главный "иммунный щит" организма — движение и кислород

Иммунная система напрямую связана с работой кровеносной и лимфатической систем. Когда человек мало двигается, лимфа застаивается, а клетки-защитники циркулируют медленнее. Именно поэтому утренняя гимнастика и прогулка на холодном воздухе оказывают более заметный эффект, чем витамины в таблетках.

Иммунолог и врач-терапевт Андрей Продеус объясняет: "Физическая активность сама по себе является иммуномодулятором. Когда мы активно двигаемся, в организме вырабатываются цитокины, усиливающие защитные реакции".

Даже короткая прогулка в прохладную погоду активизирует терморегуляцию и кровоток. Это своего рода "тренировка" для сосудов и дыхательной системы. При регулярной привычке иммунитет становится более устойчивым к температурным перепадам и вирусным атакам.

Пяти минут прогулки достаточно

Исследования Европейской организации здравоохранения показывают: пять-десять минут умеренного движения на улице ежедневно повышают насыщение крови кислородом на 10-15%. Это помогает клеткам иммунной системы быстрее реагировать на инфекцию.

Простое правило — выйти на воздух утром или в обед без телефона и просто пройтись в бодром темпе.

Физиологи советуют во время таких коротких прогулок делать медленные глубокие вдохи через нос и выдохи через рот. Это не только насыщает кровь кислородом, но и улучшает работу слизистой носа — первой линии защиты от вирусов.

Что мешает работать иммунитету зимой

Перегретые помещения. Когда дома слишком жарко, слизистые пересыхают и становятся уязвимыми для вирусов.

Когда дома слишком жарко, слизистые пересыхают и становятся уязвимыми для вирусов. Недосып. Во сне вырабатываются иммунные белки — цитокины. Их дефицит ослабляет организм.

Во сне вырабатываются иммунные белки — цитокины. Их дефицит ослабляет организм. Избыток сладкого. Глюкоза снижает активность лейкоцитов и провоцирует воспаления.

Глюкоза снижает активность лейкоцитов и провоцирует воспаления. Отсутствие свежего воздуха. Плотно закрытые окна лишают организм кислорода и повышают риск заражений.

Как дополнительно поддержать организм

Увлажняйте воздух в комнате (оптимальная влажность 40-60 %).

Пейте достаточно воды и несладкие тёплые напитки — травяные чаи, отвары шиповника.

Делайте растяжку или короткую разминку перед сном — это активирует лимфоток.

Проветривайте квартиру утром и вечером, даже если за окном мороз.

Диетолог-иммунолог Марина Аплетаева отмечает: "Иммунитет нельзя поднять за один день. Он укрепляется через регулярность — сон, движение, питание и контакт с естественной средой".

Пяти минут активности и свежего воздуха в день достаточно, чтобы иммунная система работала стабильно. Это естественный способ адаптации организма без аптечных препаратов и стимуляторов. Главное — регулярность и умеренность: лёгкое движение, спокойное дыхание, нормальный сон и тепло без перегрева.