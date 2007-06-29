EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

С возрастом единственной подходящей обувью для человека становятся лапти

Здоровье » Здоровье и профилактика

В наше время плоскостопие у детей и взрослых встречается все чаще и чаще. Из-за этого все больше людей имеют проблемы с позвоночником, а значит, и с внутренними органами. Такова цепочка. Но ее можно разорвать с помощью нехитрых упражнений и соблюдения некоторых правил в ношении обуви.

С возрастом единственной подходящей обувью для человека становятся лапти

Здоровая стопа гасит ударную волну, которую получает наше тело при ходьбе и беге, на 80%. При плоскостопии же деформируются, теряют свои свойства и другие рессорные системы — суставы, позвоночник. В результате воздействие ударной волны распространяется на внутренние органы и головной мозг.

"Одна из причин развития плоскостопия — соприкосновение стоп с твердыми поверхностями (асфальт и бетон), говорит старший преподаватель ЛФК Института мануалогии Александр Демченко. — Особо разрушительная нагрузка происходит во время бега.

Это действие может усугубляться неправильно подобранной обувью, например, по размеру. Слишком свободная обувь не может помочь утомленным мышцам удержать стопу в правильном положении. А тесная — нарушает кровообращение, в результате чего нарушаются обменные процессы в мышцах и связках, что не позволяет им полностью восстанавливаться после нагрузок.

Отсутствие каблука и тонкая подошва могут привести к травматизации и быстрому разбиванию стопы, ее деформации. Стопа должна работать с перекатом с пятки на носок. Обувь на платформе или на шпильках этого не допускает.

К тому же ходьба на высоких каблуках не только снижает амортизацию стопы, но, смещая центр тяжести вперед, способствует развитию поперечного плоскостопия. Так что с возрастом единственной подходящей обувью для человека становятся лапти.

На каблуках

Поэтому, если вы хотите иметь здоровые ноги, запомните несколько правил подбора обуви и несложные упражнения, которые помогут вам поддержать амортизационные свойства стоп".

Здоровая обувь должна быть

  • Из натуральной кожи, плотной, но эластичной, которая помогает удерживать форму стопы.
  • На невысоком, устойчивом каблуке, обеспечивающем надежную опору пяткам. Материал каблука плотный, но не жесткий, носок обуви широкий.
  • Подошва гибкая, эластичная, но не слишком тонкая.

Детям нельзя донашивать обувь с "чужой ноги", поскольку детская стопа, мягкая, как пластилин, очень быстро приобретет чужие дефекты.

Постоянное ношение обуви с супинаторами, конечно, комфортно, но приводит к атрофии мышц и связок свода стопы. Молодым супинаторы нужны только во время больших нагрузок. А вот пожилым людям с уже приобретенным плоскостопием носит супинаторы нужно постоянно — терять уже нечего, зато побережете суставы и позвоночник.

Профилактика плоскостопия

Полезно ходить босиком по траве, гальке, песку. Но недопустимо по твердому покрытию, даже такому, как пол в квартире.

На продольные своды стопы работают тринадцать мышц, а на поперечный — только две. Но поддерживать нужно и те и другие. Поэтому ежедневно делайте следующие упражнения:

  • Ходьба на носочках, ходьба на пятках.
  • Ходьба с поджатыми пальцами и ходьба с приподнятыми пальцами.
  • Ходьбы на внешнем своде стопы.

Упражнения сидя на стуле:

  • Сидя на краешке стула, не наклоняясь вперед, поочередно продвигайте ноги под стул до полного подъема пятки.
  • Передней частью стопы опереться на брус или толстую книгу. Подняться на носочках, пауза 3-4 сек., опустить пятки ниже уровня бруска, пауза 3-4 сек.
  • Продвигайте стопы вперед с помощью пальцев, так же и в обратном направлении.
  • Перекладывайте мелкие предметы с места на место, захватывая их пальцами ног.
  • Катайте маленький мяч вдоль сводов стопы (хорошо подходит мяч для русского хоккея). И помните, что лечение плоскостопия не ограничивается сроками, оно требует упорства и терпения.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Антон Симонов, Сергей Савченко, Георгий Алпаидзе

Специалисты

5.0
106 отзывов
 Симонов
Антон Борисович
Ортопед
Стаж 15 лет
Врач первой категории
Приём от 2200 руб.
Чудо Доктор на Школьной 49
ул. Школьная, д. 49
5.0
764 отзыва
 Савченко
Сергей Владимирович
Ортопед
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 2200 руб.
Чудо Доктор на Школьной 49
ул. Школьная, д. 49
4.9
94 отзыва
 Алпаидзе
Георгий Захарович
Ортопед
Стаж 33 года
Врач первой категории
Приём от 1900 руб.
Ист клиник на Соколе
Ленинградский пр-т, д. 76, корп. 3
Ист Клиник в Мытищах
ул. Борисовка, д. 20

Клиники

9.3
1040 отзывов
 Медцентр Медквадрат на Воротынской многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
9.0
4 отзыва
 Медгород Юго-Западная медицинский центр
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 11
Юго-западная
Первичный приём от 3000 руб.
9.0
116 отзывов
 Центр Дикуля Крылатское медицинский центр
Осенний б-р, д. 4
Крылатское
Центр Дикуля Крылатское - филиал официальной сети Московских центров В.И.Дикуля. Центр располагает современным оборудованием необходимым для диагности... читать далее »
Первичный приём от 1500 руб.

Новости
Глава Пентагона заявил о наращивании сил РФ у границ Украины
Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой
Причину роста тарифов ЖКХ на 40% выяснит ФАС
Иммунолог рассказал, в какой одежде легче всего заразиться "омикроном"
Инфекционист объяснил, можно ли заболеть "омикроном" второй и третий раз
США получили от России ответ по гарантиям безопасности — Госдеп
Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана
Посол США Салливан ушёл из здания МИД РФ через 15 минут
Глава МИД Британии не поверила в обострение обстановки в Донбассе
Во Франции высмеяли истерию Байдена из-за "атаки" РФ: "Стратегическая инновация"
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.

Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Экономика и бизнес
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Последние материалы
Глава Пентагона заявил о наращивании сил РФ у границ Украины
Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой
Причину роста тарифов ЖКХ на 40% выяснит ФАС
Иммунолог рассказал, в какой одежде легче всего заразиться "омикроном"
Инфекционист объяснил, можно ли заболеть "омикроном" второй и третий раз
США получили от России ответ по гарантиям безопасности — Госдеп
Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана
Посол США Салливан ушёл из здания МИД РФ через 15 минут
Глава МИД Британии не поверила в обострение обстановки в Донбассе
Во Франции высмеяли истерию Байдена из-за "атаки" РФ: "Стратегическая инновация"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников