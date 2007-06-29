В наше время плоскостопие у детей и взрослых встречается все чаще и чаще. Из-за этого все больше людей имеют проблемы с позвоночником, а значит, и с внутренними органами. Такова цепочка. Но ее можно разорвать с помощью нехитрых упражнений и соблюдения некоторых правил в ношении обуви.
Здоровая стопа гасит ударную волну, которую получает наше тело при ходьбе и беге, на 80%. При плоскостопии же деформируются, теряют свои свойства и другие рессорные системы — суставы, позвоночник. В результате воздействие ударной волны распространяется на внутренние органы и головной мозг.
"Одна из причин развития плоскостопия — соприкосновение стоп с твердыми поверхностями (асфальт и бетон), говорит старший преподаватель ЛФК Института мануалогии Александр Демченко. — Особо разрушительная нагрузка происходит во время бега.
Это действие может усугубляться неправильно подобранной обувью, например, по размеру. Слишком свободная обувь не может помочь утомленным мышцам удержать стопу в правильном положении. А тесная — нарушает кровообращение, в результате чего нарушаются обменные процессы в мышцах и связках, что не позволяет им полностью восстанавливаться после нагрузок.
Отсутствие каблука и тонкая подошва могут привести к травматизации и быстрому разбиванию стопы, ее деформации. Стопа должна работать с перекатом с пятки на носок. Обувь на платформе или на шпильках этого не допускает.
К тому же ходьба на высоких каблуках не только снижает амортизацию стопы, но, смещая центр тяжести вперед, способствует развитию поперечного плоскостопия. Так что с возрастом единственной подходящей обувью для человека становятся лапти.
Поэтому, если вы хотите иметь здоровые ноги, запомните несколько правил подбора обуви и несложные упражнения, которые помогут вам поддержать амортизационные свойства стоп".
Детям нельзя донашивать обувь с "чужой ноги", поскольку детская стопа, мягкая, как пластилин, очень быстро приобретет чужие дефекты.
Постоянное ношение обуви с супинаторами, конечно, комфортно, но приводит к атрофии мышц и связок свода стопы. Молодым супинаторы нужны только во время больших нагрузок. А вот пожилым людям с уже приобретенным плоскостопием носит супинаторы нужно постоянно — терять уже нечего, зато побережете суставы и позвоночник.
Полезно ходить босиком по траве, гальке, песку. Но недопустимо по твердому покрытию, даже такому, как пол в квартире.
На продольные своды стопы работают тринадцать мышц, а на поперечный — только две. Но поддерживать нужно и те и другие. Поэтому ежедневно делайте следующие упражнения:
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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