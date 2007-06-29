"Сушняк" во рту, или Почему кончается слюна

Если накануне вы несколько перебрали спиртного, то утренняя сухость во рту — явление объяснимое. Но что делать, если "сушняк" преследует изо дня в день, причем без всякой видимой причины? Питье, если и спасает, то ненадолго, да и сколько же можно пить! Начните с врача-стоматолога. Возможно, у вас ксеростомия.

"Ксеростомия, или синдром "сухого рта" — это заболевание, при котором в силу разных причин ослаблены естественные функции слюноотделения, — говорит врач-стоматолог Элла Красикова. — Его характерные признаки, кроме сухости, — воспаление слизистой и боль во рту при жевании.

Чтобы понять суть ксеростомических нарушений, давайте посмотрим, что такое слюна и какова ее роль в нашем организме.

Слюна: строение и роль в организме

Слюна имеет сложное химическое строение, включая в себя:

воду,

соли,

ферменты,

протеины и т. д.

Каждый из компонентов играет определенную роль в защите ротовой полости. Слюна должна

смазывать рот,

помогать при глотании,

переваривании пищи,

передаче вкусовых ощущений,

переносить защитные антитела

и закрывать дорогу инфекциям.

Кому грозит ксеростомия

Ксеростомия чаще всего встречается у пожилых людей, или после приема некоторых медикаментов, влияющих на парасимпатическую нервную систему. Но на снижение функций слюнных желез могут влиять и системные нарушения в организме, такие как диабет, аутоиммунные патологии и пр.

Ксеростомический синдром, как правило, появляется у больных, которым была проведена лучевая терапия области головы и шеи. Обычно после таких процедур, пациенты жалуются не только на сухость во рту, но на боль в зубах.

При ксеростомии повышается риск инфицирования ротовой полости, что несет опасность для всего организма.

Что делать

Для борьбы с этим синдромом нужно вначале выяснить, что послужило причиной его появления, а затем браться за лечение. Для борьбы с ксеростомией уже много лет используются различные полоскания для рта: отвары и настойки трав, оливковое масло и т. п.

Сегодня разработан и успешно применяется искусственный заменитель слюны, оказывающий на больного освежающее и антимикробное действие. Но главное при ксеростомии — не злоупотреблять острым, соленым и кислым. Не есть слишком горячую и холодную пищу, избегать алкоголя и соблюдать гигиену полости рта".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.