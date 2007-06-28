Врач-ортопед: выпрямлять кривые ноги операцией нужно не всем

К врачам нередко обращаются молодые девушки с просьбой любыми средствами, вплоть до хирургических, выпрямить им кривые ноги. В большинстве случаев эта "кривизна" — плод воображения самих обладательниц ног, их попытка избавиться от комплексов радикальным путем. Но бывает, что ноги действительно нужно спасать. Вопрос: когда и кому?

"В норме ноги должны быть ровными с небольшим искривлением по наружной поверхности голени, — говорит врач-ортопед Борис Гусев. — Если нет изменений в тазобедренном суставе, а кривизна ног под нагрузкой не превышает 15 градусов, то ни о какой операции и речи быть не может.

Положите человека на спину, выпрямите ноги, вы увидите небольшое Х-образное искривление за счет коленного сустава. Согните колени — большие берцовые кости выравниваются и становятся параллельными. Такого человека не надо оперировать, потому что он здоров. У него просто слабый капсульно-связочный аппарат. Ему нужны гимнастика и массаж.

При искривлении от 15 до 25 градусов решение надо принимать, исходя из конкретной ситуации. Для того чтобы решить исправлять ли конечность, начиная с области тазобедренного сустава, надо точно знать, каково состояние этого сустава, коленного, нижнего отдела позвоночника и стоп.

Потому что искривление ноги в голени может быть продиктовано неблагополучием в тазобедренном или голеностопном суставах. Если там устранить неполадки, то и голень встанет на место.

Другие деформации — скручивание, значительные Х-образные искривления, деформация суставов — могут быть следствиями системного рахита, когда кость развивается неравномерно.

Если отклонение голени от вертикали составляет больше 25 градусов, когда человек стоит, и 15, когда он лежит, нужно делать операцию, потому что иначе не выдержит коленный сустав, и человек будет страдать деформирующим артрозом.

Маленьким детям до пяти лет проводить остеотомию (рассечение кости) не нужно. Если у них кривизна ножек больше 25 градусов, значит вы имеете дело с системным заболеванием (нарушение минерального обмена, недостаток витамина D, патология костно-хрящевого аппарата) и лечить нужно прежде всего его.

Все же реконструктивные операции должны проводиться по окончании роста костной ткани и самого человека. То есть, не раньше 7 класса школы, а лучше всего после 18 лет, когда пройдет последний прыжок роста. Это нужно для того, чтобы все было сделано за один раз и не пришлось потом прибегать к повторным корректирующим операциям".

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