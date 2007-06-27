Тибетская медицина и математика помогут создавать лекарства

Подбор различных компонентов, которые должны входить в состав того или иного лекарства осуществляется путем простого перебора вариантов и опытов на мышках. Главное, чтобы действующее вещество работало, а добавки не мешали ему и не вредили пациенту. Питерскому ученому удалось создать методику, которая позволяет рассчитать лекарство заранее и даже конкретно под каждого больного.

«На эмпирическом подборе компонентов нового препарата сегодня строится вся фармакология, - говорит кандидат биологических наук Ринад Минвалеев. – Возьмем любое известное лекарство, скажем, цитрамон. Кто-нибудь может объяснить, почему в нём аспирина столько-то, а кофеина столько-то? На основании чего? Вы не получите ответа.

А ведь фармакология - это не что иное, как часть химии. Но ни один из разделов химии вот так - вслепую - не работает. Взять металлургию. Особенности того или иного сплава известны загодя - до плавки, - ибо просчитаны по свойствам компонентов. Точно так же проблему многокомпонентных составов можно решать и в отношение в фармакологии.

И более того, - она уже решена. Автор методики - доцент кафедры традиционных систем оздоровления Национального института здоровья (Санкт-Петербург), математик Анатолий Иванович Иванов”.

Методика создания лекарств, о которой идёт речь, - и в самом деле более надёжна и точна по сравнению со всеми существующими. Надёжна - потому что целебное воздействие применяемых в ней компонентов подтверждается из века в век.

А точна потому, что впервые за историю фармакологии пропорции ингредиентов того или иного снадобья будут высчитываться математически. Основой этих расчётов служат классические представления тибетской медицины о продуктах, главным образом - о специях».

Во время каждой трапезы тибетцев интересовали не только запах, вкус, цвет, форма употребляемого кушанья, но также степень его «горячести». Или «холодности». Под словосочетанием «продукт горячий» подразумевается не то, что он с пылу с жару.

Термин «горячий» означает, что эта пища, будучи уже проглоченной и переваренной, особым образом влияет на организм, «согревает» его, помогая противостоять любым болезням. И наоборот, «продукт холодный» - компенсирует все нехорошие изменения, вызванные «жаром».

«Внутренний холод» (как и «внутренний жар») не измеряют в градусах. «Внутренний холод» - некая физиологическая тенденция к развитию болезней, которые приходят после длительного внешнего охлаждения (месяц и более) осенью и зимой. Но можно сделать так, чтобы не приходили.

Для этого едят «горячие» продукты, среди которых бывают «более горячие» и «менее горячие». И, соответственно, после длительного естественного прогревания едят «холодные» продукты.

К последним относятся

разные соки (прежде всего апельсиновый),

фрукты,

творог,

простокваша,

молоко,

мак,

тыква,

рис,

капуста

и свинина (именно свинина, а не любое мясо).

А например баранина - это уже продукт «горячий». Конина, медвежатина - ещё более «горячие».

Что в мясе определяет уровень «горячести» - жирность или что-то ещё - неясно. Поэтому учёные пока что вынуждены скрупулёзно соблюдать правила научной этики: когда растолкования не существует, необходимо излагать полученную информацию в том виде, в котором она приобретена.

А приобретена она в традиционных тибетских источниках, результативность которых проверена веками. Это, конечно же, не означает, что не следует пытаться разгадать эти таинственные ребусы. Всегда необходимо проецировать их на наш, европейский, опыт.

Так, например, самым «горячим» мясом тибетцы считали… человечину. Мясо мужчины они считали «горячее» мяса женщины. Мясо убитого человека – «горячее», нежели мясо умершего своей смертью. Мясо мужчины, убитого молнией, почиталось как особенно «горячее».

Но первое место тибетцы отдавали мясу «…мужчины, убитого разъярённой женщиной…». (То есть во многом эта самая «горячесть» мяса определяется нервным состоянием объекта. Потому мясо мужчины, убитого в состоянии аффекта, «горячее», чем даже - убитого молнией.)

Другими словами, брать из древней тибетской медицины все рецепты подряд сегодня нереально. Слишком много непонятного. Но то, что соразмерно с нашей логикой и представлениями, использовать необходимо.

Среди «горячих» продуктов особое место занимают специи: гвоздика, перец, шафран, имбирь, корица и многие другие. Именно их тибетцы использовали для изготовления лекарств. Предварительно специи толкли в специальных ступках пестиками. Сегодня это можно делать в латунных ступках или бронзовых.

Если измельчать лекарство в кофемолке, это снизит результат, поскольку из-под пестика выходит порошок с гораздо меньшим диаметром частиц. Смешивая специи в тех или иных пропорциях, древние тибетские врачи лечили людей практически от всех заболеваний, даже от таких, с которыми сегодняшняя медицина не справляется.

Лекарства эти обзывались просто:

«3 горячих»,

«5 горячих»,

«Гранат-5»,

«Гранат-8» и так далее.

Рассмотрим самое простое: «3 горячих». В состав этого средства могут входить разные компоненты. Но раз «горячих» три, то и компонентов должно быть три.

Какие это будут компоненты, в каких пропорциях их нужно смешивать для исцеления от того или иного недуга - все эти вопросы тибетский эскулап решал интуитивно, опираясь лишь на опыт - свой и своего учителя. У нас этого опыта нет.

Зато многим из нас когда-то приходилось решать математические задачи и системы уравнений в высшей школе. Это тоже опыт. Его и предлагает применять Анатолий Иванов. Пользуясь им, возможно, устранить любую хворь.

Из «3 горячих» наиболее распространенной на Тибете была смесь имбиря, перца чёрного и перца длинного. Имбирь и перец чёрный сегодня можно купить везде. А перца длинного, к сожалению, в России не найти. Зато найден аналог - перец белый. Его достать сравнительно легко.

В книгах по древней медицине на каждую из пряностей заведено «досье». Так, имбирь – «…годится от всех болезней слизи и холода, согревает желудок и печень, усиливает половое влечение, полнит тело, вреден для почек…». Перец белый – «…согревает лёгкие от холодного кашля, согревает желудок и печень, усиливает половое влечение…». Перец чёрный – «…годится от кашля (который от холода), согревает желудок и печень, истощает тело…».

Зная это, мы, в отличие от древних, можем перевести эти исходные условия в цифры. Эти значения позволят нам, используя всего лишь три компонента, решать невиданное количество задач: худеть, полнеть, повышать сексуальное влечение, ликвидировать «холодный» кашель, избавляться от слизи, а также оказывать прямое влияние на желудок, на печень и на почки.

Допустим, в зимнюю стужу хотим усилить половое влечение и не кашлять, а также устранить все прочие болезни холода. Через «3 горячих». Как? Смотрим тибетский манускрипт и видим, что имбирь «от всех болезней холода, усиливает половое влечение», а вот на кашель не влияет. Перец белый «усиливает половое влечение, согревает лёгкие от холодного кашля», но безразличен к остальным болезням холода.

Перец чёрный «годится от кашля (который от холода)», но прочие болезни холода и половую страсть им не изменишь. Далее, - задаём условия. То есть пытаемся понять, что нам больше нужно. Например, 50 % целебного воздействия загодя направляем на половое влечение, 30 % - на то, чтобы не кашлять, и 20 % - на борьбу с оставшимися болезнями холода.

Оперируя цифровыми данными строим систему уравнений и выполняем преобразования. В итоге обнаруживаем, что при заданных условиях (для секса 50 %, против кашля - 30 %, против других болезней холода - 20 %) количество имбиря равняется двум, количество перца белого трём, а количество перца чёрного нулю.

То есть, для изготовления нужной целебной смеси достаточно двух компонентов: 2 части имбиря смешиваем с 3 частями перца белого. А перец чёрный не потребовался. Так нам удалось, плюс ко всему, математически обосновать одну из многочисленных загадок древней рецептуры.

Таинственность её в том, что зачастую под названием, скажем, «Гранат10» дан состав из 15 компонентов, а в другом «Гранате 10» - из 8-ми. Так получилось и у нас: «3 горячих» включают только два компонента. Почему - видно из расчёта. А в древности - ничего не было видно. Всё упиралось в опыт. В нём заключалась великая тайна тибетской медицины.

Мы же построили математическую модель интуиции древних врачей. В те времена, если тибетский ученик спросил бы своего учителя, почему тот не добавил сюда перца чёрного, то мудрый старец бы ответил, что в медитации он обратился к Будде, который и соблаговолил дать этот совет.

Мы улыбаемся, однако интуиция и точность подбора тогда была невероятной. Ведь если мы сместим запрос всего на 10 % - на половое влечение выделим не 50, а 40 % действия, а против кашля и против всех болезней холода поставим по 30 %, итоговые пропорции получаются такими: имбиря 3 части, перца белого 1 часть, перца чёрного 2 части. То есть в рецепте сразу возникает перец чёрный. А содержание перца белого, которого в первом рецепте было более всего, снижается до минимума.

Если поставить иные условия, то этот состав - имбирь, перец белый и перец чёрный - может попросту подвести. Так например, если одно из требований – «холодный кашель» - выкинуть, а вместо него добавить требование новое – «печень и желудок», - количество одного из компонентов выйдет отрицательным. Следовательно, для страдающих язвой или гепатитом такие «3 горячих» не годятся. Придётся выбирать другой состав.

В принципе, можно выполнять и противоположную задачу: используя «досье», просчитывать, что нам на данный момент нужнее - лечить желудок или же бороться с кашлем.

«Так делается наука, - говорит Ринад Минвалеев, - не через голословные рассуждения, а через расчёты. Если выписать свойства и работать с ними, но не методом тыка, а математически, то в принципе, двигаясь по этой стезе, можно будет менять соотношение компонентов с учётом потребностей больного - рассчитывая новый состав специально для него.

Только лечить его не «химией», а полупищевыми составами. Правда, всё это требует отнюдь не тривиальной арифметической работы. И отнюдь не всё это будет решено - заранее могу сказать. Поскольку далеко не все системы ограничений имеют решение. Вот древние - те его всегда имели. Даже неправильное.

В любом случае, состав был сделан, и больной его принимал. Что же касается методики Иванова, в ней ставится более сложная задача: выработать правильную рецептуру, которая, судя по всему, будет не хуже, чем у древнего тибетского врача».

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