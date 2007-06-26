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Автор Арина Панфилова

Покойники могут шевелиться, но усы и ногти не отращивают — патологоанатом

Здоровье

Кто не слышал рассказы, что у людей после смерти продолжают расти волосы, ногти, не говоря уже о том, что покойникам свойственно переворачиваться в гробу, а то и вовсе исчезать из него со временем. С точки зрения медиков, все эти наблюдения за умершими носят иллюзорный характер.

Покойники могут шевелиться, но усы и ногти не отращивают — патологоанатом

После смерти волосы и ногти не растут

Дело в том, что после смерти из тела человека начинает интенсивно испаряться жидкость, поддерживающая тургор (упругость) кожи, жировая клетчатка и т. д. Кожа высыхает, стягивается, и у мужчин, например, проступает щетина, даже если человек перед кончиной был чисто выбрит.

Эффект увеличения ногтей происходит по той же причине из-за усыхания подушечек пальцев. Так же объясняется и появление бельма на глазах покойного — испаряется влага со слизистой, если их не закрыть вскоре после смерти.

Другими словами, после того как человек умирает, все процессы жизнедеятельности в его организме останавливаются и более никаких изменений, связанных с ними, происходит не может.

"Правда, существует гипотеза, — рассказывает врач-патологоанатом одной из московских больниц Ольга Шустова, — согласно которой в мозжечке умершего до четырех суток после установления смерти могут жить так называемые клетки Пуркинье, более устойчивые к гипоксии (нехватке кислорода).

Но данные эти непроверенные и мне представляются сомнительными. Просто мозг — это забарьерный орган, отделенный от тела многими оболочками, до сих пор достаточно не изученный, и представляющий собой специфическую среду с несколько автономным режимом работы.

Что касается, например, известной поговорки: "Горбатого могила исправит", то она несет скорее философский, а не реальный смысл. К сожалению, в нашей работе бывают неприятные моменты, когда санитарам для того, чтобы уложить горбатого покойника в гроб, приходится разрубать искривленные позвонки, чтобы тело выпрямилось.

Зомби
 

В нашей практике, а особенно в практике судмедэкспертов, иногда наблюдается эффект "шевеления трупов". Такое происходит, если покойник долгое время находился на воздухе, и у него уже началась трупная эмфизема:

  • нарушается целостность тканей,
  • идет массированный выход воздуха,
  • тело может опадать или подниматься.

Картина страшная…

Тот же процесс идет и в гробу. За счет этого возможно незначительное изменение положения конечностей трупа. Полностью исчезнуть в результате разложения тканей тело тоже не может, поскольку как бы долго оно не находилось в земле, неорганические соединения в костях останутся.

Они могут рассыпаться в руках, от дуновения ветра, но исчезнуть полностью — никогда. Подтверждение этому мы видим на археологических раскопках.

Если же говорить о тех фактах, когда при эксгумации обнаруживали тела в самых необычных позах, то я склонна думать, что это происходит по природным причинам: половодье и размыв могилы грунтовыми водами, оседание или смещение земли и тому подобные вещи".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Что происходит с телом после смерти
Редактор: Ольга Алексеева
Темы смерть
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